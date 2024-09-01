Вдруг ХДС нуждается в БСЗ.

На следущее воскресенье жители Саксонии и Тюрингии отправятся на выборы в новые ландтаги. То, что когда-то было рутинной демократической процедурой, может на этот раз обернуться победой для АФД. Последним остатком центристского сопротивления этому является ХДС, но им может потребоваться необычная помощь.

Если вы недавно видели Михаэля Кречмера, он в основном: уставший. Недели, месяцы, даже годы министр-президент пытается убедить саксонцев в своей "саксонской модели", как он ее называет. Бесчисленные встречи и дискуссии с местными советниками, пожарными, ремесленниками и рабочими - это продолжается с тех пор, как он вступил в должность в 2017 году. Объяснять, объяснять, объяснять - вот его стратегия. Быть доступным. Не казаться отстраненным.

Он придерживался этой модели в вопросах миграции и пандемии COVID-19. Он терпеливо выслушивал критику, даже у себя на пороге. Пока Путин не вторгся на Украину. С тех пор он превратился в нечто вроде восточного голоса. В масштабах всей страны он единственный видный политик ХДС, выступающий за прекращение поставок оружия на Украину и возобновление импорта российского газа.

Но именно это говорят многие в регионе, и что редко кто другой из видных политиков заявляет - кроме АФД и БСВ. За каждым, казалось бы, странным заявлением следуют десять призывов к демократии и верховенству права в Цвиккау, Гёрлице или Кемнице. Вот в чем суть этого воскресенья в Саксонии. Будут ли люди голосовать за центристские партии или за АФД, которую даже в Саксонии считают "твердо правым экстремистом"? Многие в ХДС прощают Кречмеру его публичное расхождение с партийной линией по этой причине. Они называют это "свободой маневра" в федеральном ХДС. И разве он, как государственный политик, все равно не имеет мало влияния на внешнюю политику?

В последнем опросе, проведенном RTL и ntv, ХДС Кречмера по-прежнему лидирует. 33 процента респондентов сказали, что проголосуют за партию, которая находится у власти с 1990 года. 31 процент респондентов сказали, что проголосуют за АФД. В отличие от правых популистов, Кречмер имеет возможности для коалиции. Согласно тому же опросу, СДПГ и "Зеленые" имеют неплохие шансы вернуться в ландтаг - ситуация, которая когда-то была неопределенной. Это может привести к повторению "коалиции Кения", то есть черно-красно-зеленой.

Но Кречмер не упускает возможности подчеркнуть, что не хочет снова управлять с "Зелеными". В интервью с ntv.de он призвал к "стратегическому" голосованию. Те, кто действительно предпочитает СДПГ и "Зеленых", должны на этот раз проголосовать за ХДС. В любом случае ясно: те, кто хочет избежать "Зеленых", нуждаются в альтернативе. Альтернатива, которая herself позиционирует herself как такая, неприемлема для ХДС. Кречмер столь же непреклонен в этом вопросе, как и в отношении "Зеленых" или "Левых". Интересно, что не все избиратели ХДС между Баутценом и Плауэном разделяют это мнение.

Реальная альтернатива могла бы быть коалицией, возглавляемой Сахрой Вагенкнехт. Ирония в том, что БСВ, фракция, отделившаяся от партии "Левых", возглавляется бывшим коммунистом Вагенкнехт. Она все перемешивает: экономически левая, социально консервативная-авторитарная. В частности, это означает более высокие зарплаты, но также закон и порядок и жесткий лимит на иммиграцию. Неудивительно, что Вагенкнехт по-прежнему так же антиамерикански настроена, как и всегда. Кречмер ничего не исключает, но держит карты близко к груди. "Я не знаю этих людей", - сказал он ntv.de.

Другие динамики в Тюрингии

По соседству в Тюрингии Марио Войт стремится занять должность, которую в настоящее время занимает Кречмер. Председатель ХДС в ланде стремится сменить Бодо Рамлова на посту министра-президента. Политик от партии "Левых" находится у власти уже десять лет. В течение последних пяти лет он возглавлял правительство меньшинства с СДПГ и "Зелеными" - неприятное промежуточное решение после краткого пребывания в должности FDP-политика Томаса Кеммериха. Даже сам Рамлов не хочет повторения этой коалиции, как он сказал в дебатах с ntv и Antenne Thüringen. Кандидат СДПГ Георг Майер, министр внутренних дел в течение семи лет, также сказал ntv.de, что ланду нужна правительственная majority. Майер с радостью перейдет от коалиции красных-красных-зеленых к ХДС. Это может показаться opportunistic, но это не так. СДПГ так же совместима с ХДС, как и с партией "Левых".

В Тюрингии АФД по-прежнему является самой сильной силой с 30 процентами, но в отличие от Саксонии, она не безоговорочна. Ее лидер - Björn Höcke, самый видный и страшный политик АФД. Его ландшафтная ветвь также считается "твердо правым экстремистским". Он оратор, способный заполнить площади и поднимать толпу. Но только 16 процентов жителей Тюрингии хотят видеть его министром-президентом, согласно опросу Forsa для ntv. В отличие от этого, действующий Бодо Рамлов получил бы поддержку 44 процентов.

Левая партия не ждет большой выгоды от текущей ситуации. Сейчас она находится на уровне 14%, и маловероятно, что она будет участвовать в следующем правительстве, так как никто не хочет формировать коалицию с ультраправой АФД. Это оставляет другие партии для формирования большинства, делая ХДС неизбежным из-за своей силы в 22%. Однако ХДС редко формирует коалиции с АФД и Левой по всей Германии, оставляя СДПГ, Зеленых и БСВ в качестве потенциальных партнеров. Зеленые могут не преодолеть барьер в 5%, поэтому Марио Войтт нуждается в поддержке БСВ. Их кандидат, Катарина Вольф, практична и понимает местные проблемы, что делает ее ценным активом.

Что касается АФД, то это не только о правительстве.

Тем не менее, это не может быть сказано о самой Сахре Вагенкнехт. Она выдвинула строгие условия для сотрудничества с ХДС. Три недели назад она заявила, что БСВ присоединится к правительству земли только в том случае, если ракеты США не будут размещены в Германии. Это неприемлемо для ХДС. Вопросы международной политики обычно обходятся на уровне земли, так как эти решения принимаются в другом месте. Войтт сказал ntv.de: "Пока Сахра Вагенкнехт предъявляет требования к Саарланду от Тюрингии, у нас нет оснований для переговоров с БСВ. Я был бы открыт для обсуждения тюрингских вопросов и решений с г-жой Вольф."

Поэтому маловероятно, что мы увидим премьер-министра АФД в Саксонии или Тюрингии. Тем не менее, ультраправые все еще могут оказывать влияние. Если они получат треть мест, они получат блокирующее большинство для решений, требующих двух третей большинства. Такие ситуации редки, но когда они происходят, они касаются важных вопросов - изменения конституции земли, назначения государственного аудитора и конституционных судей земли - здесь АФД может заблокировать неприемлемых кандидатов. Они могут стать нужным раздражителем, чтобы еще больше подорвать демократию и ее институты. И если правительства формируются вокруг них, они могут снова позиционировать себя как единственную альтернативу другим партиям. Успехи все еще досягаемы для АФД, даже без шанса на правительство.

БСВ, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт, является альтернативой для некоторых избирателей ХДС в Саксонии. Несмотря на строгие условия сотрудничества с ХДС, экономически левые и социально-консервативные-авторитарные позиции Вагенкнехт привлекают поддержку.

В ходе переговоров о потенциальном коалиционном правительстве в Тюрингии Марио Войтт от ХДС исключил сотрудничество с БСВ, пока Сахра Вагенкнехт предъявляет требования от Тюрингии к политике Саарланда.

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