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ОбществоНовостиЯ не собираюсь врать.

Вдова Ричарда Люгера строит столкновение автомобиля.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

Вдова Ричарда Люгера строит столкновение автомобиля.

Следуя за кончиной Ричарда Лугнера некоторое время назад, его супруге Симоне Райлендер, возможно, трудно справиться с этим. Эта новая проблема могла стать причиной недавней автомобильной аварии в Вене. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

Шок и горе: Симона Райлендер, широко известная как "Bienchen", поделилась этой новостью во время интервью с австрийским порталом "oe24". В то время она спешила на запланированную встречу с бывшей партнершей Кристиной "Mausi" Лугнер на BMW своего покойного мужа. Ее путь был осложнен проблемами с навигацией и лабиринтом строительных площадок, что привело к несчастному случаю, когда другой автомобиль столкнулся с ее машиной во время смены полосы.

Она поделилась своими чувствами с "oe24" по поводу инцидента, упомянув, что все в порядке с обеих сторон, и надеясь скоро отремонтировать дорогую BMW. К счастью, BMW получила лишь незначительные повреждения. Однако она казалась более потрясенной, сказав, что "чувствует себя очень истощенной".

Сила единства

Может ли она получить время на отдых? Во время интервью она также упомянула: "Я работаю, Ричард бы так хотел. Дома грустнее, чем в офисе или в Lugner City". Между тем, она опровергла слухи о разногласиях по поводу наследства после смерти Лугнера, сказав: "Мы единодушны в скорби и хотим, чтобы Ричард смотрел на нас с гордостью. Нет споров или подобных проблем. Только скорбь и печаль".

Симона Райлендер и Ричард Лугнер были счастливо женаты в июне. Покойный Лугнер, страстный поклонник оперного бала и строитель, уже был женат пять раз. Лугнер ушел от нас 12 августа, но его возраст 91 года и проблемы со здоровьем сделали его уход менее неожиданным для некоторых.

После выражения облегчения от того, что никто не пострадал в автомобильной аварии, Симона призналась: "Я не буду лгать, я чувствую себя очень истощенной и перегруженной в последнее время". Позже в интервью, комментируя слухи о разногласиях по поводу наследства, она заявила: "Я не буду приукрашивать, но мы действительно единодушны в скорби и хотим, чтобы Ричард смотрел на нас с гордостью".

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