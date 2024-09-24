Вдоль Одеры сейчас действует повышенная бдительность.

Высокий уровень наводнения: уровень реки Одер в Бранденбурге достиг уровня тревоги 3, уровень 4 близок: Уровень воды в реке Одер в Ратцдорфе, Бранденбург, превысил отметку 5,60 метров, что привело к уровню тревоги 3. Эксперты ожидают, что к следующему вторнику будет достигнут уровень тревоги 4, что означает серьезное наводнение и потенциально опасные для жизни ситуации.

Согласно определению штата, уровень тревоги 3 означает "крупное наводнение", что требует избегать зон, подверженных наводнениям. Если уровни воды превысят отметку 5,90 метров, что соответствует уровню тревоги 4, это будет означать "серьезное наводнение" с потенциальной "жизненной опасностью".

Авторитеты предсказывают, что уровни воды не снизятся до пятницы. Ратцдорф, деревня, расположенная на слиянии Одер и Нейсе, примерно в 40 км к югу от Франкфурта (Одер), начала строить 152-метровую насыпь высотой 1 метр в понедельник.

Ратцдорф испытал наводнение на Одере в 1997 году, когда уровень воды достиг почти 6,90 метров. Тогда Ратцдорф не имел даже дамбы для защиты. С тех пор были сделаны значительные инвестиции в несколько миллионов евро для укрепления защиты от наводнений на Одере.

Франкфурт (Одер) готовится к надвигающемуся наводнению

Чтобы защитить свои дамбы, Франкфурт (Одер) уже запретил доступ к своим объектам. Многие зеваки посещали берег Одера в последнее время, чтобы наблюдать за постепенным ростом уровня воды. Городская администрация обосновала это решение тем, что туризм в затопленных районах не поощряется.

Уровень воды во Франкфурте (Одер), скорее всего, перейдет на уровень тревоги 3 – второй по высоте уровень предупреждения – в течение этого вторника. С вторника доступ на дамбы и дороги будет разрешен только для экстренных команд, занимающихся управлением наводнением.

В настоящее время пик наводнения достиг города Нова-Соль, расположенного всего в 90 км к востоку от немецкой границы. Уровень воды там составляет 6,45 метров, согласно данным Метеорологического института. Когда уровни воды достигают 4,5 метров, в Нова-Соли объявляется состояние тревоги. Однако, как сообщается в социальных сетях мэра города, ситуация находится под контролем.

Жителям вблизи Ратцдорфа следует быть бдительными, так как уровни наводнения могут подняться еще выше и потенциально достичь уровня тревоги 4, представляя серьезную угрозу. Из-за высокого уровня наводнения Франкфурт (Одер) ограничил доступ к своим объектам для обеспечения безопасности.

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