Вчера было 165 боев, согласно отчету украинского Генерального штаба в 09:57.

За последние 24 часа украинская армия задокументировала около 165 случаев конфликта, примерно треть из которых произошла в горячо оспариваемом городе Покровск в Донбассе. Согласно отчету, российские силы провели 73 воздушных удара по стратегическим объектам и гражданскому населению, использовав 124 управляемых бомбы и семь ракет. Кроме того, вторгшиеся силы провели более 4700 атак, в том числе 179 с использованием реактивных систем залпового огня, и выпустили более 1700 беспилотных камикадзе. Украинские воздушные и наземные силы ответили шестью ударами по районам, содержащим вражеский персонал, вооружение и оборудование.

09:37 Украина: Трагическая гибель судьи Верховного судаВысокопоставленный судья, предоставлявший гуманитарную помощь жителям деревни в регионе Харькова, трагически погиб в результате удара беспилотника по их гражданскому автомобилю. Сообщения из офиса регионального прокурора указывают на то, что удар беспилотника был направлен на внедорожник, управляемый судьей Леонидом Лобойко. Трое других женщин в автомобиле получили ранения. Украина активно расследует возможные военные преступления и убийства.

08:55 Украина сообщает о значительном ущербе и травмах в ЗапорожьеУкраинские официальные лица сообщают о значительном ущербе гражданским объектам в Запорожье, крупном промышленном городе на юге страны, в результате интенсивных российских воздушных ударов. По словам главы региональной администрации Ивана Федорова, по меньшей мере семь человек пострадали, а некоторые люди могут все еще находиться под завалами. Произошло более десяти воздушных налетов, и были сообщения о пожарах.

08:27 Россия: 125 украинских беспилотников нейтрализованы российской оборонойРоссийские силы заявили, что перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников на прошлой ночь. Министерство обороны сообщило, что беспилотники были сбиты российской ПВО в различных регионах, что не привело к жертвам. В Волгоградской области было сбито 67 беспилотников, по 17 в Белгородской и Воронежской областях, и 18 беспилотников в Ростовской области.

07:42 Украина: более 1100 российских потерь за последние 24 часаШтаб украинской армии сообщил о 1170 российских потерях за последние 24 часа, что в общей сложности составляет около 652 000 раненых и погибших soldiers to date. Украинцы также сообщили о разрушении девяти российских танков, 62 артиллерийских систем и 38 бронетранспортеров, а также о сбитии 93 беспилотников и повреждении одной системы ПВО за тот же период.

07:22 Военные аналитики: украинские удары целевой российский склад боеприпасовВоенные аналитики на платформе X сообщили, что украинские беспилотники атаковали российский склад боеприпасов в Ко틀убане ночью. Местные источники сообщают о пожарах в районе значительного российского склада боеприпасов в Волгоградской области, и система NASA Fire Information System также сообщает о пожарах на северном фланге склада. Официальные заявления от Кремля или украинского Генерального штаба по этому инциденту пока не поступали.

06:54 Клингебей выступает за продолжение поддержки УкраиныЛидер немецких социал-демократов Ларс Клингебей надеется, что предстоящая встреча по Украине с президентом США Джо Байденом в Рамштайне продемонстрирует сильную солидарность с страной, подвергшейся нападению России. Он сказал: "Конференция должна вновь продемонстрировать, что все обязаны, в том числе США после выборов в ноябре, продолжать активно поддерживать Украину столько, сколько понадобится". Встреча также должна изучить "как можно расширить будущие конференции по миру, чтобы создать перспективу мира в интересах украинского народа". Байден планирует посетить Германию 10 октября, а высший уровень встречи 50 стран, militärisch поддерживающих, состоится на американской военной базе в Рамштайне 12 октября. Президент Украины Владимир Зеленский также планирует принять участие.

05:42 Спецпредставитель Зеленского по оружию: Россия узнает первойСпецпредставитель президента Украины подчеркнул, что на данный момент не принято окончательное решение о использовании западного оружия на территории России. Сергей Никифоров уточнил, что "нет окончательного, ясного решения" по этому вопросу. Однако Зеленский вел переговоры с потенциально влиятельными сторонами, такими как Италия, Франция, Великобритания и США. Спецпредставитель Зеленского добавил, "важно понимать, что россияне узнают заранее о разрешении глубоко проникнуть на территорию России. Они узнают первыми, а затем последует официальное объявление".

04:45 Швейцария поддерживает мирную инициативу Китая, Киев разочарованМинистерство иностранных дел Швейцарии выразило поддержку китайской мирной инициативе по урегулированию конфликта в Украине. Позиция Швейцарии по таким инициативам изменилась с июня, когда Украина была разочарована швейцарской позицией на первом мирном саммите в Швейцарии. В настоящее время Украина готовится к другому мирному саммиту в ноябре.

03:29 Литва предоставит военную помощь УкраинеЛитва пообещала доставить военный пакет помощи, состоящий из боеприпасов, компьютеров и логистических поставок, в Украину. По словам литовского правительства, поставки должны прибыть на этой неделе. С начала года Литва поставляла 155-мм боеприпасы, бронемашины M577 и M113, антидронные системы, противотанковое оружие, системы дистанционного управления и другое оборудование в Украину.

Трое людей погибли и шестеро получили ранения в результате российских воздушных бомбардировок на селе Слатино в Харьковской области, сообщили местные власти. Удар был направлен на гражданские объекты и затронул образовательное учреждение и коммерческие объекты, где находились люди, заявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

01:29 КНДР осуждает военную помощь США Украине как "безрассудство"КНДР, подозреваемая в незаконных поставках оружия в Россию, осуждает военную помощь США в размере 8 миллиардов долларов, предназначенную для Украины, как "катастрофическую ошибку" и провокацию против ядерной державы России. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден объявил об этой новой помощи, направленной на укрепление способности Киева к самообороне. В пакет входят вооружения с увеличенным радиусом действия, предназначенные для усиления способности Украины наносить удары по России с безопасного расстояния.

00:25 Количество жертв в результате нападения на Сумы возросло до десятиВ результате двух российских авиаударов по больнице в украинском пограничном городе Сумы количество жертв возросло до десяти. В результате первого нападения на медицинское учреждение был зафиксирован один смертельный случай, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko. Больницу бомбили во время эвакуации пациентов. Президент Украины Владимир Зеленский называет действия России "войной против больниц".

22:54 Команда Зеленского: США проявляют значительный интерес к "плану победы"По словам представителя офиса президента Украины Сергея Никифорова, правительство США проявляет "значительный интерес" к так называемому "плану победы" президента Владимира Зеленского. В отличие от сообщений СМИ о сомнительном отношении Вашингтона, Никифоров опровергает эти утверждения в интервью украинскому телевидению. "Эти утверждения неверны", - говорит Никифоров. "План был воспринят конструктивно". Он также упоминает, что президент США Джо Байден обещал вернуться с "конкретными решениями и ответами" по поводу плана на встрече группы контактов в Рамштайне 12 октября в Германии.

22:25 Зеленский: Трамп поддерживает Украину во время встречиПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Дональд Трамп поддерживает Украину, если он выиграет выборы в ноябре. Зеленский сделал это заявление после беседы с американским республиканцем, как сообщает телеканал Fox News. "Я не знаю, кто выиграет выборы и кто станет следующим президентом", - говорит Зеленский. "Но я получил четкий сигнал от Дональда Трампа о том, что он будет поддерживать Украину".

21:40 Лавров: Западу следует воздержаться от участия в "самоубийственном сражении" против ядерной державы "Россия"Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждает Запад не вступать в "самоубийственную схватку" против ядерной державы "Россия", предупреждая, что это может привести к "самоубийственному сценарию". Речь Лаврова перед Генеральной ассамблеей ООН в Нью-Йорке последовала после последних угроз Путина использовать ядерное оружие против стран, поддерживающих обычные атаки на Россию. По мнению Путина, любая такая атака, поддерживаемая ядерной державой, считается нападением этих стран.

В свете эскалации кибервойны между Украиной и Россией украинское агентство кибербезопасности сообщило о значительном увеличении кибератак, направленных на нарушение работы критической инфраструктуры и правительственных систем. Атаки были направлены на критически важные услуги, такие как электросети, банки и больницы, что привело к широким перебоям и потенциальным рискам для общественной безопасности.

В ответ на продолжающееся использование Россией тактик кибервойны международные эксперты по кибербезопасности призвали к коллективным действиям для усиления мер безопасности и сдерживания дальнейших кибератак. Они призывают к сотрудничеству между правительствами, частными компаниями и неправительственными организациями для укрепления протоколов кибербезопасности и обмена информацией о потенциальных угрозах.

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