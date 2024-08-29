- Vattenfall и Salzgitter AG завершают соглашение о сотрудничестве в области энергетики

Гигантская энергетическая компания Vattenfall и промышленная группа Salzgitter AG подписали соглашение о сотрудничестве в области использования возобновляемой энергии для производства стали. Начиная с 2028 года, Salzgitter AG будет получать примерно 300 гигаватт-часов электроэнергии в год с ветровой фермы Nordlicht 1, расположенной у побережья Бorkum. Это эквивалентно годовому электропотреблению около 120 000 домохозяйств.

В качестве компенсации Salzgitter AG получит фиксированную мощность электрической связи 75 мегаватт на 15 лет.

Мартин Хейгенс, член совета директоров Vattenfall и глава подразделения Market, прокомментировал: "Наше сотрудничество в области электроэнергии с Salzgitter AG поддерживает нашу долгосрочную стратегию в Vattenfall, позволяя не только нам, но и нашим поставщикам, партнерам и клиентам жить без ископаемого топлива". Глава Salzgitter Гуннар Гроблер подчеркнул: "Зеленая сталь требует зеленой энергии - таким образом, это соглашение является еще одним важным шагом в обеспечении наших энергетических потребностей для низкоуглеродного производства".

Ветровая ферма будет запущена в 2028 году

Ветровая ферма Nordlicht 1, расположенная примерно в 85 километрах к северу от острова Бorkum в Северном море, в настоящее время строятся и планируется к запуску в 2028 году. Она состоит из 68 ветровых турбин, общая мощность которых составляет 980 мегаватт. Vattenfall владеет 51% в Nordlicht 1, а BASF - оставшиеся 49%.

Хейгенс отметил, что безуглеродная электроэнергия из эксклюзивных поставок обеспечивает конкурентоспособность затрат и "гарантирует, что поставляемая электроэнергия происходит из возобновляемых источников - включая детали о конкретном типе и местоположении производства возобновляемой энергии". В целом ожидается рост сотрудничества в области электроэнергии. Vattenfall ссылается на анализ Агентства по энергетике Германии (Дена), согласно которому их объем в Германии может возрасти до 192 тераватт-часов к 2030 году. Это составило бы четверть общего спроса на электроэнергию в Германии.

Энергетическая группа Vattenfall, через своего члена совета директоров Мартина Хейгенса, видит это сотрудничество с Salzgitter AG как поддержку долгосрочной стратегии Vattenfall по переходу к безуглеродному будущему. С Salzgitter AG, получающей зеленую энергию с ветровой фермы Nordlicht 1 Vattenfall, энергетическая группа подтверждает свою приверженность поставке конкурентоспособной и специфицированной по источнику возобновляемой энергии.

После этого сотрудничества Salzgitter AG получит значительное количество зеленой энергии, достаточное для покрытия годового электропотребления около 120 000 домохозяйств, еще больше укрепляя свою стратегию производства зеленой стали.

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