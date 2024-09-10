"Вашингтон Пост" переживает перестройку на своей главной странице, стремясь к перевороту.

Рестайлинг — это важная составляющая стратегии пост-издателя и CEO Уилла Льюиса по улучшению финансового положения издания, работающего в интересах владельца Джеффа Безоса. В этом году «Пост» ожидает убыток около $50 миллионов, что меньше, чем $77 миллионов в прошлом году, но результат все равно разочаровывающий.

Льюис находится под давлением, чтобы вернуть платных подписчиков и вернуть «Пост» к прибыльности, чего он, по его словам, добивается. В своем еженедельном обращении к сотрудникам «Поста» в пятницу вечером Льюис назвал обновленный главную страницу «необходимым шагом вперед».

Журналисты и редакторы новостной организации неоднократно жаловались на скучный и устаревший вид цифрового входа «Поста». К общим жалобам относились ограниченное количество историй на главной странице и ее отсутствие единства. Сотрудники часто восхищались главными страницами конкурентов, таких как «Нью-Йорк Таймс». Льюис признал эти критические замечания в своем сообщении.

«Многие из вас выразили свое недовольство предыдущей версией», — написал он. «Я согласился и призвал вас улучшить ее, и вы это сделали».

Новая версия, представленная на прошлой неделе, является отправной точкой для нескольких предстоящих улучшений, согласно новому назначенному главному редактору Мэтту Мюррею в записке в редакцию.

Новая главная страница теперь предоставляет вдвое больше места для главных историй — шесть мест вместо трех, что очень ценится.

«Редакторы разделов боролись за то, чтобы их истории попали в эти три выделенных слота, что приводило к большому разочарованию», — объяснил репортер «Поста».

В рамках redesign мнения были перемещены на более видное место на странице, в то время как некоторые разделы, такие как «Помощь» и «Технология», были удалены. Сотрудники ожидают дополнительных обновлений в ближайшие месяцы.

Многие люди открывают для себя журналистику «Поста» через альтернативные пути, такие как аккаунты в социальных сетях и рассылки новостей по электронной почте, но вход стал гораздо более важным, поскольку социальные сети сокращают поток трафика, а Google внедряет ИИ в результаты поиска. Более того, на «Посте» redesign главной страницы означает, что новая команда управления быстро внедряет существенные изменения.

Летом газета также запустила новую рекламную кампанию, которая усилила слоган «Тьма опускается, когда умирает демократия» фразой «Включись», с целью стимулировать рост в газете.

Льюис занял пост издателя и CEO в январе и не уклонялся от обсуждения трудного состояния «Поста». Его план восстановления был поддержан многими сотрудниками, но мораль упала весной, когда возобновились обвинения в его роли в сокрытии скандала с прослушкой телефонов в Великобритании (он отрицал какое-либо неправомерное поведение).

Хотя Льюис еще не полностью восстановил свою репутацию, он использовал свои еженедельные объявления, чтобы подчеркнуть прогресс в расширении базы подписчиков «Поста». На прошлой неделе Льюис объявил: «У нас был самый высокий показатель чистого роста подписчиков за неделю в этом году, и этот постоянный рост является результатом отличной командной работы по всей компании».

Спикер «Поста» отказался раскрыть текущее число цифровых подписчиков. Последняя публично объявленная цифра составляла 2,7 миллиона.

Льюис верил, что улучшение бизнес-стратегии «Поста», в том числе redesign медиа-ориентированной главной страницы, привлечет больше платных подписчиков и увеличит доход издания, что соответствует целям владельца Джеффа Безоса.

Redesign главной страницы «Поста», ключевой компонент стратегии Льюиса, получил похвалу от журналистов и сотрудников, так как он увеличил видимость мнений и предоставил больше места для главных историй, сделав его более конкурентоспособным по сравнению с другими СМИ.

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