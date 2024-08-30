- Ваши письменные рассказы уже с уверенностью претендуют на звание книги-бестселлера.

Мелания Трамп, 54 года, готовится выпустить свою мемуары 1 октября, но они уже занимают лидирующие позиции в чартах бестселлеров даже до официального релиза. Книга под названием "Мелания: Мемуары" лидирует в категории "Американские президенты" на Amazon и занимает третье место в биографиях и четвертое в новых релизах.

Уникальные воспоминания Мелании Трамп

Согласно аннотации к книге, Мелания, бывшая Первая леди, погружается в свою детство в Словении, свой путь из маленького городка в гламурный мир высокой моды в Европе и Нью-Йорке, и судьбоносную встречу с Дональдом Трампом, которая навсегда изменила её жизнь.

С тех пор, как Мелания покинула Белый дом в январе 2021 года, она вела низкопрофильную жизнь. Её мемуары обещают раскрыть интимные подробности её жизни. "Она делится нерассказанными историями из своих дней в Белом доме и предлагает беспрецедентные взгляды на своё пребывание в качестве Первой леди, став первой иностранной Первой леди".

Согласно официальному сайту Мелании, книга стоит $40, или $75 за подписанную версию. В ней рассказывается "вдохновляющая и воодушевляющая история женщины, которая олицетворяет личный успех, преодолевает препятствия и прокладывает свой уникальный путь".

"Бывшая Первая ледия приглашает читателей в свой мир и предлагает откровенное изображение женщины, которая жила необычной жизнью". Сайт также обещает "нерассказанные истории и изображения, которые ранее не были доступны общественности".

От словенского городка до Белого дома

Родившаяся в 1970 году в Словении в городе Сеўніца, Мелания выросла там. После окончания школы она изучала архитектуру в Любляне, прежде чем решить сосредоточиться на своей карьере модели.

В 1995 году, в возрасте 25 лет, Мелания переехала в Нью-Йорк, где она познакомилась с 24-летним старшим миллионером Дональдом Трампом на вечеринке, организованной её агентом в сентябре 1998 года. После развода Дональда со своей второй женой они сблизились, и они поженились на роскошной церемонии в январе 2005 года. Их сын Баррон, теперь 18-летний, родился в марте 2006 года, а Мелания стала гражданином США в том же году.

За несколько лет до этого её жизнь приняла ещё один неожиданный поворот, когда её муж объявил о своей кандидатуре на республиканскую номинацию на президентских выборах 2016 года, победил своих соперников и возвёл Меланию на пост 47-й Первой леди Соединённых Штатов.

На протяжении всей своей кампании, пребывания в Белом доме и после-президентства Мелания предпочитала оставаться в тени. Она продолжает вести низкопрофильную жизнь в текущей президентской кампании Дональда. Остаётся увидеть, как релиз её мемуаров и их содержимое, всего за несколько недель до выборов, могут повлиять на ситуацию.

Несмотря на низкопрофильную жизнь после ухода из Белого дома, Мелания Трамп готовится выпустить свою книгу "Мелания: Мемуары", которая уже вызвала ажиотаж, возглавив категорию "Американские президенты" и высоко позиционируясь в биографиях и новых релизах на Amazon. В своих мемуарах Мелания Трамп, бывшая Первая леди, предлагает уникальные взгляды на свою жизнь, от скромного детства в Словении до её восхождения в мире моды, случайной встречи с Дональдом Трампом и её опыте в качестве Первой леди, предлагая интимную перспективу, которая ранее не была полностью раскрыта.

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