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Ваш смартфон дает предупреждения через мобильные сообщения?

 and  John Stellmacher
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Многие современные мобильные устройства оснащены функцией приёма broadcast-сообщений по воздуху в...
Многие современные мобильные устройства оснащены функцией приёма broadcast-сообщений по воздуху в качестве стандартной функции.

Ваш смартфон дает предупреждения через мобильные сообщения?

Отметьте в своих календарях 12 сентября, это Национальный день предупреждения: Прекрасная возможность протестировать, правильно ли ваш смартфон получает оповещения - и исправить, если нет.

Радио, телевидение, веб-сайты, системы информации для пассажиров, табло, автомобили с громкоговорителями или сирены используются федеральными и государственными правительствами для оповещения общественности во время кризисов, бедствий или опасностей.

Однако сообщения Cell Broadcast, отправляемые через службу мобильной связи, являются центральным звеном цепочки оповещений. По словам Федерального управления гражданской защиты и помощи при бедствиях (BBK), "никакой другой канал оповещения не может напрямую erreichen столько людей".

Не включайте режим самолета

BBK перечисляет версию Android 11 и версию iOS 16.1 в качестве требований для получения оповещений Cell Broadcast. Кроме того, смартфон не должен быть в режиме самолета и должен быть включен.

Чтобы убедиться, что вы готовы, проверьте настройки под "Cell Broadcast" или "Emergency Alerts" (Android) или "Official Emergency Alerts" (Apple), чтобы убедиться, что все типы оповещений включены.

Если ваш смартфон не издаст звук с мигающим экраном и вибрацией в 11:00 утра 12 сентября, возможно, он не получает сообщения Cell Broadcast.

Нет звука? Установите приложение предупреждения

В таких случаях пользователи могут выбрать приложения, которые распространяют официальные предупреждения, такие как федеральное приложение Nina, а также другие приложения, такие как Biwapp или Katwarn.

С февраля 2019 года Katwarn и Biwapp обмениваются сообщениями с Nina, гарантируя, что пользователи приложений получают все важные сообщения одинаково, объясняет BBK.

Национальный день предупреждения запланирован на 12 сентября, как объявило Федеральное управление гражданской защиты и помощи при бедствиях. В этот день различные власти и службы экстренной помощи протестируют свои системы оповещения в рамках общего учения. В нем примут участие различные средства массовой информации и каналы, в том числе телевидение и радиостанции, Интернет или мобильные телефоны.

Когда следующий день предупреждения?

12 сентября в 11:00 утра участвующие власти и службы экстренной помощи активируют различные системы оповещения. Ожидается, что все будет в порядке около 11:45.

Германская стратегия оповещения включает в себя несколько каналов. Этот метод соответствует многоканальному подходу или "смеси средств оповещения". Для достижения этого федеральное правительство разработало модульную систему оповещения (MoWaS), которую оно совместно управляет с землями и муниципалитетами.

Несмотря на важность 12 сентября как Национального дня предупреждения, несчастные случаи, такие как наводнения, могут произойти внезапно, подчеркивая необходимость постоянной готовности. Наличие хорошо функционирующей системы оповещения, такой как та, которая тестируется в Национальный день предупреждения, является критически важным для смягчения последствий наводнений.

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