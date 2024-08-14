Ваш следующий заказ на Shake Shack может быть доставлен роботом

Среда увидела партнерство быстрого casual-ресторана и Serve Robotics, направленное на доставку еды через автономные роботы-доставщики в приложении Uber Eats. Робот, напоминающий тележку для покупок и имеющий четыре колеса, будет передвигаться по тротуарам.

Serve Robotics была основана как робототехническое подразделение Postmates, прежде чем Uber приобрела эту компанию и выделила Serve в 2021 году. Компания стала публичной в апреле 2024 года и сегодня имеет среди своих инвесторов Nvidia и 7-Eleven. Акции Serve подскочили почти на 10% после объявления о партнерстве.

Роботы Serve уже доставляют еду из ресторанов в районе Лос-Анджелеса через Uber Eats с 2022 года. Роботы работают лучше на короткие расстояния, и типичная доставка занимает у робота около мили, сказал сооснователь и CEO Али Кашани в интервью CNN Business в среду.

Роботы также лучше приспособлены для городов, чем беспилотные автомобили, сказал Кашани.

“Это снижает заторы, снижает выбросы, снижает аварии и смертность, и снижает затраты для торговцев”, – сказал Кашани.

Поскольку компании сталкиваются с более высокими расходами на рабочую силу, потребители также борются с растущей стоимостью еды вне дома. Serve Robotics заявила, что еще одним преимуществом ее роботов является увеличение эффективности и снижение затрат.

“И нет необходимости давать чаевые роботу!”, – говорилось в пресс-релизе по доставке Shake Shack.

Инвесторы все еще возбуждены, но остаются вызовы

Рестораны, доставка и магазины вкладывают большие средства в автоматизированное обслуживание – будь то дроны, самоуправляемые автомобили или, в данном случае, роботы.

Это также второй раунд робо-доставки для Uber Eats. Uber Eats и другая компания, Cartken, запустили сервис робот-доставки в Майами в 2022 году и расширились до Фэрфакса, Виргиния, в 2023 году.

Но некоторые пути, такие как доставка дронами, все еще не взлетели, несмотря на поддержку гигантов, таких как Amazon и Walmart, что указывает на то, что компании еще не могут полностью отказаться от человеческих работников в пользу автоматизации.

То же самое верно и для концепции робот-доставки. Например, Domino’s запустила робота-доставщика пиццы в 2021 году, но в конечном итоге все равно полагалась на своих собственных водителей и службу.

Тем не менее, компании и инвесторы все еще готовы делать большие ставки на эту концепцию, которую Serve Robotics пытается реализовать.

Serve Robotics заключила соглашение с Uber Eats о развертывании 2000 роботов на своей платформе в 2025 году, как указано в последнем отчете о доходах компании, выпущенном во вторник, хотя в среднем только 48 роботов выполняли ежедневные доставки в течение трех месяцев, закончившихся 30 июня. Это больше, чем 23 ежедневных активных робота, которые у них были в том же периоде в 2023 году. В общей сложности у компании есть флот из 100 роботов.

И города, подобные Лос-Анджелесу, представляют собой “сложную среду”, сказал Кашани, так как они переполнены туристами и заполненными тротуарами, что создает больше возможностей для кражи предметов из роботов-доставщиков.

Тем не менее, он сказал, что роботы Serve завершают свои доставки более чем на 99% времени.

Компания также рассматривает возможность расширения в Даллас, Сан-Диего и Ванкувер, Канада, сказал Кашани.

Партнерство между быстрым casual-рестораном и Serve Robotics направлено на снижение расходов на рабочую силу и снижение затрат для торговцев путем доставки еды через автономные роботы-доставщики. Инвесторы возбуждены соглашением Serve Robotics с Uber Eats о развертывании 2000 роботов на своей платформе в 2025 году, поскольку компании продолжают инвестировать в автоматизированные решения для обслуживания, такие как роботы.

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