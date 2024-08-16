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Варшава отрицает какую-либо причастность к взрыву "Северного потока"

Польское правительство отказалось от причастности к взрывам газопроводов " Nord Stream" в Балтийском море в сентябре 2022 года. "Польша не имела к этому никакого отношения. Это ложь", - заявил заместитель премьер-министра и министр цифровизации Криштиан Гавkowski в пятницу в интервью Polsat...

 and  Anthony Ross
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Варшава отрицает какую-либо причастность к взрыву "Северного потока"

В интервью телеканалу Welt TV Ханинг в четверг заявил, что участие "польских властей" в саботаже было реальным. "Очевидно, что польские власти были вовлечены - и я верю, что не только власти, но и соглашение между высшими уровнями в Украине и Польше", - сказал бывший глава Федеральной разведывательной службы (БНД). С его точки зрения, федеральное правительство должно потребовать компенсацию за "государственный терроризм" от Киева и Варшавы из-за этого случая.

"Украинская команда" осуществила нападение, сказал Ханинг, но это было бы невозможно без "сильной логистической поддержки от Польши". "Это решения, принятые на высшем политическом уровне, и я верю, что были соглашения между президентом Зеленским и президентом Дуда для проведения этого нападения", - сказал бывший глава разведки, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского и главу польского государства Анджея Дуду.

Гауковский решительно опроверг обвинения в пятницу. "Я верю, что это российская дезинформация, звучащая через слова немецких политиков или членов государственного управления в Германии", - сказал он. "Либо они действуют под влиянием Москвы, либо они знают, что это приведет к разногласиям среди государств-членов НАТО". Он был "уверен, что нет никаких доказательств того, что Польша была вовлечена во что-либо, связанное с саботажем Северного потока".

Ханинг также обвинил правительство в Варшаве в "aparently having no interest in the success of the investigation". Это, он сказал, потому что "Польша была сильно вовлечена в подготовку этого нападения".

Власти там позволили украинскому подозреваемому, разыскиваемому немецкими следственными органами, покинуть страну несмотря на обмен между ними и на политическом уровне. Расследование также "не exactly promoted". "Наоборот, важные результаты были удержаны".

В среду сообщалось, что федеральный прокурор в Карлсруэ запросил первый ордер на арест в связи с саботажем Северного потока в июне. Это против украинца, подозреваемого в причастности к предполагаемым нападениям. Мужчина, который последнее время проживал в Польше, смог уйти в Украину до ареста в начале июля, согласно польскому правосудию.

В четверг украинское руководство уже отвергло сообщение американской газеты "Уолл-стрит джорнал" о согласовании саботажа газопроводов Северный поток в Балтийском море на высшем правительственном уровне в Киеве как "бред".

Два газопровода были повреждены взрывами в сентябре 2022 года, семь месяцев после начала войны в Украине. В то время они уже не работали, но все еще содержали газ.

Германия в течение многих лет получала выгоду от импорта дешевого российского природного газа. Газопроводы были построены для транспортировки российского газа несмотря на massive criticism от Украины и от восточноевропейских партнеров ЕС.

Европейский союз, будучи ключевым игроком в геополитической арене, должен внимательно следить за развитием событий вокруг дела о саботаже Северного потока, учитывая обвинения против Польши. Беспокоит то, что расследование дела, кажется, затрудняется в Польше, которая является членом Европейского союза.

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