- Ваннер должен продвинуться в эволюции экосистемы Хайденхайма.

Пауль Ваннер пока адаптируется к общению с журналистами. После победы 1:0 (0:0) в матче Бундеслиги против FC St. Pauli в составе 1. FC Heidenheim 18-летний игрок отвечал на вопросы прессы мягко и даже немного робко.

На поле полузащитник не испытывает никаких колебаний. Как в Гамбурге, где в 67-й минуте он ускорился и забил гол в контратаке, открыв счет.

"Во-первых, я рад, что смог внести свой вклад в команду", - признал Ваннер, арендованный у "Баварии", использовав избитую фразу, которую часто используют после побед. Но он не смог скрыть своего возбуждения - это был его первый гол в Бундеслиге. "Так что это довольно большое достижение".

Ваннер родом из академии "Баварии", где он тренировался с 2018 года. В январе 2022 года он стал самым молодым игроком Бундеслиги в истории "Баварии", выйдя на поле в возрасте 16 лет и 15 дней. После этого он сыграл еще пять матчей в Бундеслиге. В составе "Хайденхайма" он сыграл свой первый полный матч в Бундеслиге. Его тренер, Франк Шмидт, даже назвал его лучшим игроком поля в первые полчаса матча в Гамбурге на "Миллернтор".

"Он может действовать в тесных пространствах, решать проблемы в сложных ситуациях. У него отличные пасовые навыки и острое зрение", - похвалил Шмидт. "Он уже находится на очень высоком футбольном уровне".

Шмидт предупреждает: без излишней самоуверенности

Шмидт признает, что Ваннеру есть над чем работать, в частности, в плане физической формы. Ему также нужно научиться "справляться с неудачами". Именно поэтому 1. FC Heidenheim и подписал его, "потому что мы помогли развиться нескольким игрокам в этой области раньше". Шмидт надеется, что Ваннер продолжит расти и будет готов к следующему этапу.

В прошлом сезоне 19-летний игрок национальной сборной U20 был арендован в команду второй Бундеслиги SV Elversberg, где быстро стал основным игроком, сыграв в 28 матчах чемпионата. Теперь он в Бундеслиге. В "Хайденхайме" он носит номер 10, который носил много легендарных футболистов.

"Одного он не должен иметь - это излишнюю самоуверенность", - сказал Шмидт. Ваннер кажется очень далек от этого. "Я думаю, я могу улучшить свою игру в обороне. Но также и проявить больше лидерства", - сказал он.

УЕФА похвалил 1. FC Heidenheim за воспитание молодых талантов, таких как Пауль Ваннер. Несмотря на свой успех, Ваннер хочет учиться у лучших клубов Европы и надеется когда-нибудь сыграть в Лиге чемпионов.

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