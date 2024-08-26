Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Ваннер должен продвинуться в эволюции экосистемы Хайденхайма.

Молодой талант Баварии, Пол Ваннер, ожидается дебютировать в Бундеслиге с 1. FC Хайденхайм. Его впечатляющая игра во время победы над ФК Санкт-Паули продемонстрировала его многообещающие способности.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут

- Ваннер должен продвинуться в эволюции экосистемы Хайденхайма.

Пауль Ваннер пока адаптируется к общению с журналистами. После победы 1:0 (0:0) в матче Бундеслиги против FC St. Pauli в составе 1. FC Heidenheim 18-летний игрок отвечал на вопросы прессы мягко и даже немного робко.

На поле полузащитник не испытывает никаких колебаний. Как в Гамбурге, где в 67-й минуте он ускорился и забил гол в контратаке, открыв счет.

"Во-первых, я рад, что смог внести свой вклад в команду", - признал Ваннер, арендованный у "Баварии", использовав избитую фразу, которую часто используют после побед. Но он не смог скрыть своего возбуждения - это был его первый гол в Бундеслиге. "Так что это довольно большое достижение".

Ваннер родом из академии "Баварии", где он тренировался с 2018 года. В январе 2022 года он стал самым молодым игроком Бундеслиги в истории "Баварии", выйдя на поле в возрасте 16 лет и 15 дней. После этого он сыграл еще пять матчей в Бундеслиге. В составе "Хайденхайма" он сыграл свой первый полный матч в Бундеслиге. Его тренер, Франк Шмидт, даже назвал его лучшим игроком поля в первые полчаса матча в Гамбурге на "Миллернтор".

"Он может действовать в тесных пространствах, решать проблемы в сложных ситуациях. У него отличные пасовые навыки и острое зрение", - похвалил Шмидт. "Он уже находится на очень высоком футбольном уровне".

Шмидт предупреждает: без излишней самоуверенности

Шмидт признает, что Ваннеру есть над чем работать, в частности, в плане физической формы. Ему также нужно научиться "справляться с неудачами". Именно поэтому 1. FC Heidenheim и подписал его, "потому что мы помогли развиться нескольким игрокам в этой области раньше". Шмидт надеется, что Ваннер продолжит расти и будет готов к следующему этапу.

В прошлом сезоне 19-летний игрок национальной сборной U20 был арендован в команду второй Бундеслиги SV Elversberg, где быстро стал основным игроком, сыграв в 28 матчах чемпионата. Теперь он в Бундеслиге. В "Хайденхайме" он носит номер 10, который носил много легендарных футболистов.

"Одного он не должен иметь - это излишнюю самоуверенность", - сказал Шмидт. Ваннер кажется очень далек от этого. "Я думаю, я могу улучшить свою игру в обороне. Но также и проявить больше лидерства", - сказал он.

УЕФА похвалил 1. FC Heidenheim за воспитание молодых талантов, таких как Пауль Ваннер. Несмотря на свой успех, Ваннер хочет учиться у лучших клубов Европы и надеется когда-нибудь сыграть в Лиге чемпионов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Северный регион требует усиления сотрудничества с Мидталли.
Федеральные земли Германии

Северный регион требует усиления сотрудничества с Мидталли.

Как можно расширить сотрудничество между Гамбургом и Шлезвиг-Гольштейном? Лидер фракции СДПГ в Шлезвиг-Гольштейне идентифицирует возможности вне политики образования.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
После поражения ФК Сент-Паули подумали: "Мы хорошо извлекли уроки из этого опыта".
Федеральные земли Германии

После поражения ФК Сент-Паули подумали: "Мы хорошо извлекли уроки из этого опыта".

Разочарование FC St. Pauli своим поражением в возвращении в Бундеслигу очевидно. Но игроки находят серебряные подлинные в своей игре, несмотря на 0:2 поражение против 1. FC Heidenheim и видят многочисленные уроки.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Начиная с понедельника, передвижная выставка открывается в Бремене
Федеральные земли Германии

Не виноваты мини-юбки - неоправданное публичное проявление

Использованные джинсы, автомобиль Honda или траchtenый костюм (-dirndl): выставка в Бремене демонстрирует второсортную одежду, связанную с преступлениями, и предоставляет платформу для самовыражения жертв.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Мишель и Дебби Кэмпбелл часто Visit Germany и показывают глубокую заинтересованность историческим...
Стоит посетить!

Майкл и Дебби Кэмпбелл обменяли свою резиденцию на два значительных багажа.

Михаил и Кампус пара находит комфорт в своих подушках для путешествий, действуя как часть своего дома, даже когда они обменяли свой Сиэтлский дом на глобальные приключения. Интересный фактор в том, как путешествовать сохраняет их молодость.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Северный регион требует усиления сотрудничества с Мидталли.
Федеральные земли Германии

Северный регион требует усиления сотрудничества с Мидталли.

Как можно расширить сотрудничество между Гамбургом и Шлезвиг-Гольштейном? Лидер фракции СДПГ в Шлезвиг-Гольштейне идентифицирует возможности вне политики образования.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В 1920 году карьера Бэби Рута в бейсболе сияла ярко
Главные темы

Ценная футболка знаменитого бейсболиста Бейба Рута продается на аукционе за беспрецедентные 24 миллиона долларов.

На историческом онлайн-аукционе легендарная форму Бейба Рута была продана за невероятную сумму в $24,1 млн.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно