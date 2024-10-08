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Вандербильт наносит монументальный удар по первой команде Алабамы, обеспечив себе самую большую победу за всю историю.

После воодушевляющей победы над Грузией, обеспечившей первое место, Алабама потерпела неожиданное поражение от рукиustration. Вандavilord, сообразно ей@

 and  Hanna Hofmann
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Ярые поклонники Вандербильта разрушают ворота послеectomy захватывающей победы своей команды со...
Ярые поклонники Вандербильта разрушают ворота послеectomy захватывающей победы своей команды со счетом 40:35 над'Alabama', состоявшейся 5 октября 2024 года в Нашвилле, Теннесси.

Вандербильт наносит монументальный удар по первой команде Алабамы, обеспечив себе самую большую победу за всю историю.

Несмотря на отсутствие побед над топ-командой в своем активе, Коммодорс смогли сохранить темп с Альabama.

Вандербильт повел в счете 13 очков в первом квартале, успешно отразив мощную атаку Альabama, возглавляемую претендентом на премию Хизман Жalen Milroe и талантливым новичком-ресивером Ryan Williams, 17 лет.

После перерыва на половине матча Milroe пробежал 14 ярдов и забил тачдаун, сократив разрыв до 23-21. Однако квотербек Вандербильта Diego Pavia ответил своим тачдауном, увеличив преимущество.

На следующей атаке Альabama Milroe бросил пас на 58 ярдов Williams, который сделал акробатический захват и удержал мяч в пределах линии, еще больше сократив отставание до 30-28.

Вандербильт ответил еще одним филд-голом и тачдауном от Pavia, увеличив преимущество до 40-28.

С менее чем пятью минутами до конца матча и спиной к стене Альabama нуждалась в тачдауне, чтобы остаться в игре. Альabama успешно продвинулась по полю и забила тачдаун благодаря двухярдовому тачдауну Williams.

Оффенсив Вандербильта оставалась невозмутимой, удерживая мяч и обеспечивая победу на стадионе FirstBank.

До матча в субботу Вандербильт имел плачевный рекорд 0-60 против топовых оппонентов, удерживая рекорд по количеству поражений без побед в истории NCAA.

Pavia завершил матч с 252 ярдами передач, двумя тачдаунами и 57 ярдами набега. Бегущий назад Вандербильта Sedrick Alexander contributed два тачдауна.

Главный тренер Вандербильта Lea поделился своими мыслями с SEC Network, сказав, что им пришлось приложить все усилия, чтобы победить Альabama.

"Это очень талантливая команда," сказал Lea. "Я буду наслаждаться этой победой в течение следующих 12 часов. У нас еще много работы впереди, но это то, что должно быть у футбола Вандербильта – значительные победы на значительных стадионах. Мы добьемся большего".

Вандербильт прервал серию из 23 поражений против Альabama и одержал свою первую победу над Крэнберри Тайд с 1984 года.

После матча в субботу Вандербильт стоит на 3-2, в то время как Альabama терпит поражение 4-1.

В следующем матче Вандербильт сыграет против Кентукки на выезде, в то время как Альabama принимает Южно-Каролинский университет.

После напряженной игры Lea подчеркнул важность таких побед для футбола Вандербильта, сказав: "У нас еще много работы впереди, но это то, что должно быть у футбола Вандербильта – значительные победы на значительных стадионах". Несмотря на прошлые трудности в спорте, Вандербильт продолжает показывать приверженность и стойкость, стремясь к новым победам и бросая вызов своим соперникам.

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