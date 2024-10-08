Вандербильт наносит монументальный удар по первой команде Алабамы, обеспечив себе самую большую победу за всю историю.

Несмотря на отсутствие побед над топ-командой в своем активе, Коммодорс смогли сохранить темп с Альabama.

Вандербильт повел в счете 13 очков в первом квартале, успешно отразив мощную атаку Альabama, возглавляемую претендентом на премию Хизман Жalen Milroe и талантливым новичком-ресивером Ryan Williams, 17 лет.

После перерыва на половине матча Milroe пробежал 14 ярдов и забил тачдаун, сократив разрыв до 23-21. Однако квотербек Вандербильта Diego Pavia ответил своим тачдауном, увеличив преимущество.

На следующей атаке Альabama Milroe бросил пас на 58 ярдов Williams, который сделал акробатический захват и удержал мяч в пределах линии, еще больше сократив отставание до 30-28.

Вандербильт ответил еще одним филд-голом и тачдауном от Pavia, увеличив преимущество до 40-28.

С менее чем пятью минутами до конца матча и спиной к стене Альabama нуждалась в тачдауне, чтобы остаться в игре. Альabama успешно продвинулась по полю и забила тачдаун благодаря двухярдовому тачдауну Williams.

Оффенсив Вандербильта оставалась невозмутимой, удерживая мяч и обеспечивая победу на стадионе FirstBank.

До матча в субботу Вандербильт имел плачевный рекорд 0-60 против топовых оппонентов, удерживая рекорд по количеству поражений без побед в истории NCAA.

Pavia завершил матч с 252 ярдами передач, двумя тачдаунами и 57 ярдами набега. Бегущий назад Вандербильта Sedrick Alexander contributed два тачдауна.

Главный тренер Вандербильта Lea поделился своими мыслями с SEC Network, сказав, что им пришлось приложить все усилия, чтобы победить Альabama.

"Это очень талантливая команда," сказал Lea. "Я буду наслаждаться этой победой в течение следующих 12 часов. У нас еще много работы впереди, но это то, что должно быть у футбола Вандербильта – значительные победы на значительных стадионах. Мы добьемся большего".

Вандербильт прервал серию из 23 поражений против Альabama и одержал свою первую победу над Крэнберри Тайд с 1984 года.

После матча в субботу Вандербильт стоит на 3-2, в то время как Альabama терпит поражение 4-1.

В следующем матче Вандербильт сыграет против Кентукки на выезде, в то время как Альabama принимает Южно-Каролинский университет.

После напряженной игры Lea подчеркнул важность таких побед для футбола Вандербильта, сказав: "У нас еще много работы впереди, но это то, что должно быть у футбола Вандербильта – значительные победы на значительных стадионах". Несмотря на прошлые трудности в спорте, Вандербильт продолжает показывать приверженность и стойкость, стремясь к новым победам и бросая вызов своим соперникам.

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