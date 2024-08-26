- Вандализированные игровые аппараты теряют свою функциональную ценность

В парке в Rövershagen, районе Ростока, оказалось, что оборудование не работает из-за граффити. Полиция подозревает, что это вандализм произошел в ночь на воскресенье, как они сообщили. В результате, каждое оборудование нужно разобрать и заменить. Власти оценивают ущерб более чем в 50 000 евро.

Вандализм также затронул другие объекты в парке, в том числе лавки и мусорные баки. Бригаде по уходу приказано очистить и отремонтировать эти зоны, что добавит к общей стоимости.

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