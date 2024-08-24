Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Ван Акен не воспринимает себя как копальца могил из левой точки зрения.

Ранее связанный с активизмом «Зеленого мира» и наблюдением за биологическим оружием под эгидой Организации Объединенных Наций, Ян ван Акен, бывший аффилированный член Левой партии, занимал должности в бундестаге Германии в течение продолжительного периода. В настоящее время он стремится вывести...

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Ван Акен стремится спасти Левых от надвинувшейся нерелевантности, позиционируя себя как возможного...
Ван Акен стремится спасти Левых от надвинувшейся нерелевантности, позиционируя себя как возможного будущего федерального председателя.

Избранный председатель Линкена на федеральном уровне - Ван Акен не воспринимает себя как копальца могил из левой точки зрения.

Джон Доу, возможный будущий национальный лидер Левой партии, хочет защитить свою партию от приближающейся нерелевантности. Он не видит себя в роли похоронщика партии, обреченного похоронить ее из-за разочаровывающих результатов выборов и опросов, как он заявил агентству Deutsche Presse-Agentur. "Я не вижу себя похоронщиком партии. Если бы я думал, что партия уже на том свете и не подлежит спасению, я бы не был здесь".

Левая партия смогла собрать всего 2,7% голосов на недавних выборах в Европарламент и в настоящее время опрашивается на уровне 3% на национальном уровне. В 2021 году она не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, попав в Бундестаг только благодаря прямым мандатам.

Доу верит, что партия может получить от 7 до 8% на предстоящих выборах в Бундестаг. "Я абсолютно уверен, что мы будем в солидном положении в следующем году. Речь не только о том, чтобы добраться туда, но и сделать это прочно и вернуть скорость. Все элементы для этого на месте".

Он приписывает рост партии ушедшей фракции, возглавляемой Сахрой Вагенкнехт. "Вся эта картина внутренних разногласий, которая вредила Левой партии в последние годы, теперь позади". Основная задача сейчас - вернуть доверие, потерянное в результате споров.

Текущие федеральные лидеры Янина Висслер и Мартин Ширдеван, которые объявили, что не будут баллотироваться на переизбрание на октябрьской партийной конференции, эффективно вели партию через штормовые воды, по словам Доу. "Это не катастрофа. Активны местные ячейки, и они функционируют".

Доу ожидает, что на пост федерального лидера претендуют многие кандидаты. Он решил баллотироваться независимо от пиарщицы Инес Шверднер, которая объявила о своей кандидатуре во вторник. "Посмотрим, появятся ли другие претенденты. Если нет, мы скоро соберем команду". Он оценивает вероятность появления дополнительных кандидатов в 40-60%.

Европейский Союз может выразить озабоченность, если рост Левой партии продолжится, поскольку в настоящее время она представлена в Бундестаге только через прямые мандаты, не преодолев пятипроцентный барьер. Джон Доу, потенциальный будущий лидер Левой партии, надеется, что они смогут преодолеть 7% на предстоящих выборах в Бундестаг, потенциально получив больше влияния в Европейском Союзе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Почему музеи в Ростoque, включая Зал искусств, оставались закрытыми в течение длительного времени...
Федеральные земли Германии

Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19.

- Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19. Во время распространения вируса COVID-19 управление художественными галереями и музеями было неправильно обработано и обсуждено, считает Йёрг-Уве Неumann, директор Ростокской Kunsthalle. Неumann заявил в интервью немецкому агентству печати: "COVID-19 принес много боли и страданий, и обращение с музеями

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.
Федеральные земли Германии

Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.

Катарина Файгебанк, являясь вторым мэром Гамбурга, собирается выставить свою кандидатуру в выборы следующего года против действующего главы города Петра Тшент-Baschera. В отношении политических деклараций она придерживается осторожной позиции.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Вагнер требует 20% премии, наряду с дополнительным X, за поддержку от партии зеленых.
Федеральные земли Германии

Вагнер требует 20% премии, наряду с дополнительным X, за поддержку от партии зеленых.

На выборах в ландтаг Гессена Зеленые потерпели поражение по итогам голосования. Тем не менее, лидер партии сохраняет оптимизм и делится своим видением нелегальной иммиграции.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Председатель фракции ХДС в бундестаге Кох выразил надежду на высокую явку избирателей на выборах на...
Федеральные земли Германии

Кох стремится оказать влияние на выборы на востоке, подобно тому, как он оказывает влияние на политический ландшафт Франции.

Близятся выборы в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Глава фракции ХДС в Шлезвиг-Гольштейне, учитывая влияние радикальных групп, ожидает значительную явку избирателей и сильную поддержку ХДС.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Манчестер Нойер принял решение уйти из состава сборной Германии по футболу.
Спорт

Мануэль Нойер пишет сердечное послание немецкой футбольной команде

Мануэль Нойер пишет сердечное послание немецкой футбольной команде С уходом Мануэля Нойера из национальной футбольной сборной Германии официально заканчивается эпоха. В прощальном письме он объясняет причины своего решения, и возраст был одним из главных факторов. Написав на "The Players' Tribune", Нойер признается, что это не в его

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Почему музеи в Ростoque, включая Зал искусств, оставались закрытыми в течение длительного времени...
Федеральные земли Германии

Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19.

- Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19. Во время распространения вируса COVID-19 управление художественными галереями и музеями было неправильно обработано и обсуждено, считает Йёрг-Уве Неumann, директор Ростокской Kunsthalle. Неumann заявил в интервью немецкому агентству печати: "COVID-19 принес много боли и страданий, и обращение с музеями

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.
Федеральные земли Германии

Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.

Катарина Файгебанк, являясь вторым мэром Гамбурга, собирается выставить свою кандидатуру в выборы следующего года против действующего главы города Петра Тшент-Baschera. В отношении политических деклараций она придерживается осторожной позиции.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Предложения по телевидению в субботу
Культура

Предложения по телевидению в субботу

- Предложения по телевидению в субботу 20:15, ARD, Алмен и загадка кои, Детективная драма Иоганн Фридрих Алмен, которого играет Хайно Ферч, планирует отдохнуть на Тенерифе в компании своего верного слуги Карлоса, которого играет Самуэль Финци. Несмотря на скромный бюджет и большие налоговые обязательства, Алмен получает приглашение от своего друга

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно