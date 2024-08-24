Избранный председатель Линкена на федеральном уровне - Ван Акен не воспринимает себя как копальца могил из левой точки зрения.

Джон Доу, возможный будущий национальный лидер Левой партии, хочет защитить свою партию от приближающейся нерелевантности. Он не видит себя в роли похоронщика партии, обреченного похоронить ее из-за разочаровывающих результатов выборов и опросов, как он заявил агентству Deutsche Presse-Agentur. "Я не вижу себя похоронщиком партии. Если бы я думал, что партия уже на том свете и не подлежит спасению, я бы не был здесь".

Левая партия смогла собрать всего 2,7% голосов на недавних выборах в Европарламент и в настоящее время опрашивается на уровне 3% на национальном уровне. В 2021 году она не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, попав в Бундестаг только благодаря прямым мандатам.

Доу верит, что партия может получить от 7 до 8% на предстоящих выборах в Бундестаг. "Я абсолютно уверен, что мы будем в солидном положении в следующем году. Речь не только о том, чтобы добраться туда, но и сделать это прочно и вернуть скорость. Все элементы для этого на месте".

Он приписывает рост партии ушедшей фракции, возглавляемой Сахрой Вагенкнехт. "Вся эта картина внутренних разногласий, которая вредила Левой партии в последние годы, теперь позади". Основная задача сейчас - вернуть доверие, потерянное в результате споров.

Текущие федеральные лидеры Янина Висслер и Мартин Ширдеван, которые объявили, что не будут баллотироваться на переизбрание на октябрьской партийной конференции, эффективно вели партию через штормовые воды, по словам Доу. "Это не катастрофа. Активны местные ячейки, и они функционируют".

Доу ожидает, что на пост федерального лидера претендуют многие кандидаты. Он решил баллотироваться независимо от пиарщицы Инес Шверднер, которая объявила о своей кандидатуре во вторник. "Посмотрим, появятся ли другие претенденты. Если нет, мы скоро соберем команду". Он оценивает вероятность появления дополнительных кандидатов в 40-60%.

Европейский Союз может выразить озабоченность, если рост Левой партии продолжится, поскольку в настоящее время она представлена в Бундестаге только через прямые мандаты, не преодолев пятипроцентный барьер. Джон Доу, потенциальный будущий лидер Левой партии, надеется, что они смогут преодолеть 7% на предстоящих выборах в Бундестаг, потенциально получив больше влияния в Европейском Союзе.

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