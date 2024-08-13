Валц однажды похвалил мусульманского лидера, который разделял антисемитскую пропаганду.

Видео демонстрирует Уолза, которого на прошлой неделе выбрали в качестве напарника вице-президента Камалы Харрис, выступающего на мероприятии, организованном Обществом мусульман Миннесоты во время его первой губернаторской кампании в 2018 году, согласно изданию Examiner. На видео Уолз хвалит имама Асада Замана, директора организации, проводившей мероприятие, как «мастера учителя» и кратко упоминает их общее прошлое.

«Я хочу прежде всего поблагодарить имама. Я учитель, и когда я вижу мастера учителя, я знаю, что это он», — говорит Уолз в видео. «За время, которое мы провели вместе, одним из привилегий было видеть вещи в жизни глазами мастера учителя, чтобы понять, слушая сегодня истории и то, что они значат».

Появление Уолза рядом с мусульманским священником, одно из нескольких в последние годы, произошло после того, как Заман в 2015 году поделился ссылкой на пропагандистский фильм неонацистов, который показывал Адольфа Гитлера в положительном свете. Заман также поделился пресс-релизом ХАМАС в 2016 году, оплакивающим смерть Bangladesхского мусульманского политика, которого приговорили к смертной казни за военные преступления.

После атак ХАМАС внутри Израиля 7 октября Заман поделился антиизраильскими постами в социальных сетях. 7 октября он выразил солидарность с палестинцами «против израильских атак», поделившись заявлением Общества мусульман Миннесоты, осуждающим «неспровоцированные атаки Израиля». Ранее в тот день Заман поделился постом, утверждающим, что «Палестина имеет право на самооборону».

В заявлении для CNN пресс-секретарь кампании Харрис Лорен Хитт заявила, что Уолз и Заман не имеют «личных отношений».

«У губернатора и него нет личных отношений. Губернатор Уолз решительно осуждает терроризм ХАМАС», — сказала Хитт CNN.

CNN связывалась с Заманом и Обществом мусульман Миннесоты для комментариев.

Уолз встречался и появлялся рядом с Заманом на нескольких мероприятиях в качестве губернатора, в том числе на встрече прошлого года о росте безопасности в местных мечетях. Заман присоединился к Уолзу и другим избранным должностным лицам Миннесоты на пресс-конференции, призывающей прекратить федеральное правительство в январе 2019 года. Он произнес молитву вместе с другими лидерами веры перед ежегодным обращением губернатора Уолза позже в том же году. Уолз и Заман оба выступили на пресс-конференции, на которой выступали избранные должностные лица Миннесоты и лидеры веры общины, призывающие протестующих действовать мирно после убийства Джорджа Флойда в мае 2020 года.

На видео 2018 года Уолз говорит, что поговорил с Заманом после взрыва мечети в Блумингтоне, Миннесота, в 2017 году и отдельно обсудил с ним политику США в отношении сирийских беженцев под администрацией Трампа и растущие случаи исламофобии в то время.

«Быть очень честным, в этом пространстве имам Заман прав. Есть исламофобия. Есть ненависть, которую подстрекают. Есть люди на руководящих позициях, которые делают эту ситуацию хуже», — говорит Уолз в видео.

Несмотря на скандал вокруг того, что имам Асад Заман поделился пропагандой неонацистов и пресс-релизами ХАМАС в прошлом, губернатор Уолз продолжал сотрудничать с ним на различных политических мероприятиях, таких как их встреча прошлого года по вопросам безопасности в местных мечетях.

Политическая картина Миннесоты показала, что губернатор Уолз и имам Заман объединились несколько раз, в том числе выступили на пресс-конференции после убийства Джорджа Флойда в 2020 году, чтобы продвигать мир и единство в общине.

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