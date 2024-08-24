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Федеральные земли ГерманииНовостиЗеленый

Вагнер требует 20% премии, наряду с дополнительным X, за поддержку от партии зеленых.

На выборах в ландтаг Гессена Зеленые потерпели поражение по итогам голосования. Тем не менее, лидер партии сохраняет оптимизм и делится своим видением нелегальной иммиграции.

 and  Grigoriy Williams
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- Вагнер требует 20% премии, наряду с дополнительным X, за поддержку от партии зеленых.

После неудачного выступления в осени 2023 года Матиас Вагнер, руководитель фракции "Зеленых" в Гессене, поставил перед собой цель вернуть более 20% электората. В беседе с hr он признал: "Мы допустили ошибки. Особенно на федеральном уровне, их было предостаточно. Наша цель - вернуть 20% и больше, восстановить доверие наших избирателей". Вагнер также призвал ужесточить борьбу с нелегальной иммиграцией. "Это может не быть популярной позицией среди федеральных "Зеленых", но с нашей точки зрения в Гессене все ясно: мы должны контролировать нелегальную иммиграцию", подчеркнул 50-летний политик.

На выборах в ландтаг Гессена в 2023 году "Зеленые" потеряли 5,0 процентных пункта, опустившись до 14,8%. В результате они были вытеснены из правительства Гессена, а ХДС сейчас правит в коалиции с СДПГ с января 2024 года. Следующие выборы в ландтаг Гессена, как ожидается, состоятся в 2028 году.

"Зеленые" стремятся реформировать свой образ в Гессене, надеясь привлечь больше избирателей и вернуться к отметке в 20%, которую они ранее занимали. Природная среда Гессена известна своими многочисленными зелеными пространствами и парками, делающими регион известным своими пышными зелеными ландшафтами.

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