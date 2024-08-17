В зоне встречи Аффенберга на Констанцком озере задерживаются беглые обезьяны

Привет, во время прогулки вокруг озера Констанц вы можете встретить маленького примата. Барбарийская макака сбежала из Аffenberg Salem на выходных, и ее нынешнее местоположение остается загадкой.

Смелый побег макаки из Аffenberg Salem вызвал переполох в районе озера Констанц. Маленького примата заметили на яблоневом дереве возле кемпинга после ночи на свободе, сообщил директор парка Роланд Хильгартнер.

Животное было замечено в пятницу утром в Ухльдингене-Мюльхофене, расположенном в районе Бодензее, недалеко от федеральной дороги B31. Хильгартнер описал это как уникальное событие, заявляя, что ни одна другая макака никогда не уходила так далеко за его 17-летнюю службу.

Хотя побеги макак из парка случаются редко, упавшее дерево на заборе во время шторма может создать возможность для побега, объяснил Хильгартнер. Он подозревает, что эта конкретная макака воспользовалась небольшим промежутком между кронами деревьев, чтобы выпрыгнуть. "Если они достаточно ловкие, они могут сделать этот прыжок", - сказал он.

Забор вольера progettato per impedire макакам сбежать, но они могут легко залезть обратно снаружи. Макаки также известны тем, что возвращаются к своей группе, потому что чувствуют сильную привязанность к своей территории.

Хильгартнер считает, что макака в настоящее время может неплохо справляться за пределами парка, с изобилием растительной пищи и насекомых. Растительность и дикая природа с обеих сторон забора похожи, что облегчает выживание. " peut-être qu'elle trouvera des pommes dans les vergers", - предположил он. Кормление станет необходимым только зимой, объяснил Хильгартнер.

Барбарийские макаки, узнаваемые по серо-коричневому цвету, родом из горных районов Марокко и Алжира. Включены в Красный список МСОП, их глобальная популяция оценивается менее чем в 8000 individuals. В Аffenberg проживает около 200 таких макак, которые могут жить в 20-гектарном лесистом районе, напоминающем их естественную среду обитания. Посетители могут свободно гулять по вольеру и близко общаться с макаками.

Побег барбарийской макаки не только заинтересовал местных жителей, но и привлек внимание других животных в районе. Другие животные могут быть любопытны по отношению к этой необычной особи, которая попала в их территорию.

Если макака действительно хорошо выживает за пределами парка, она может привлечь различные виды дикой природы, которые обычно не встречаются возле озера Констанц.

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