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В значительной эскалации Украина начала свою самую крупную атаку с беспилотными летательными аппаратами, нацеленную на Москву.

Вお願いします, 7 марта Украина запустила крупнейшее наutyдo дронов по Москве, приведшее к гибели по крайней мере одной женщины, причинившее значительный ущерб Numerousе жилья и вызвавшее перенаправление около 50 полeтов из окружающих московских аэропортов.

 and  Ann Bradley
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Украина инициирует воздушный удар в окрестностях Москвы. Министерство обороны России сообщает о...
Украина инициирует воздушный удар в окрестностях Москвы. Министерство обороны России сообщает о ликвидировании более 140 дронов в результате атаки Украины на несколько районов России, в том числе Москву, 10 сентября. По словам официалов, зарегистрирована как минимум одна гибель.

В значительной эскалации Украина начала свою самую крупную атаку с беспилотными летательными аппаратами, нацеленную на Москву.

Россия, гордящаяся званием крупнейшей ядерной державы мира, объявила о уничтожении не менее 20 украинских ударных дронов, летавших над Московским регионом, где проживает более 21 миллиона человек. В то же время в восьми других регионах было уничтожено еще 124 дрона.

По данным российских властей, вблизи Москвы был зафиксирован один смертельный случай. Три из четырех аэропортов Москвы были закрыты более чем на шесть часов, что привело к перенаправлению почти 50 рейсов.

Украина заявила, что Россия, отправив десятки тысяч солдат в Украину в феврале 2022 года, атаковала их ночью, используя 46 дронов; 38 из которых были уничтожены.

Дроновые атаки на российскую территорию причинили ущерб высотным жилым зданиям в районе Раменское Московской области, вызвав пожары в квартирах, как сообщают жители.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Раменском районе погибла 46-летняя женщина, а трое человек получили ранения.

Жители сообщили, что проснулись от взрывов и пожаров.

"Я выглянул в окно и увидел огненный шар", - сказал Александр Ли, житель района, поделившись своим опытом с Reuters. "Взрывной волной разбил окно".

Георгий, житель, не желавший называть свою фамилию, сообщил, что слышал гудение дрона возле своего здания ранним утром.

"Я отодвинул занавеску, и он ударил по зданию прямо у меня на глазах", - сказал он. "Я все видел. Я эвакуировал свою семью, и мы ушли".

Район Раменское, расположенный примерно в 50 км (31 миле) юго-восточнее Кремля, имеет население около четверти миллиона человек, согласно официальным данным.

Также более 70 дронов были уничтожены над российским Брянским регионом, и многие другие - над другими регионами, сообщило Министерство обороны России. Там не было зафиксировано никаких повреждений или жертв.

Война дронов

По мере укрепления позиций России на востоке Украины Киев ответил на Россию ударом по границе в западном Курском регионе России 6 августа и проведением все более масштабных дроновых атак глубоко на территории России.

Конфликт в основном превратился в войну артиллерии и дронов вдоль 1000-километровой (620 миль) сильно укрепленной границы на юге и востоке Украины, вовлекающей множество войск.

Москва и Киев стремятся приобрести и разрабатывать передовые дроны, придумывают хитроумные способы их развертывания и ищут инновационные способы их противодействия - от дробовиков до продвинутых электронных систем подавления.

Обе стороны переоборудовали недорогие коммерческие дроны в смертельные оружия, одновременно наращивая собственные возможности производства и сборки, чтобы атаковать объекты, такие как танки, энергетическую инфраструктуру, такие как нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы.

Президент России Владимир Путин, пытаясь защитить Москву от изнурительных требований войны, назвал украинские дроновые атаки "терроризмом", так как они атакуют гражданскую инфраструктуру, и пригрозил ответом.

Москва и другие крупные российские города в основном остались нетронутыми конфликтом.

За последние два с половиной года Россия обрушила на Украину тысячи ракет и дронов, что привело к гибели тысяч гражданских лиц, параличу значительной части украинской энергетической системы и повреждению коммерческих и жилых зданий по всей стране.

Украина утверждает, что имеет право наносить удары по России, в то время как западные союзники Киева подчеркивают необходимость избегать прямого столкновения между Россией и НАТО.

Никаких немедленных комментариев от Украины не поступило в связи со вторжением во вторник. Обе стороны отрицают целенаправленное нападение на гражданских лиц.

Вторжение во вторник последовало за дроновыми атаками, которые Украина провела в начале сентября, в основном атаковав российские энергетические и электростанции.

Авторитеты Тульской области, граничащей с Московской областью на севере, сообщили, что обломки дронов упали на топливно-энергетическое предприятие, но технологический процесс на предприятии не пострадал.

Европа выразила озабоченность по поводу эскалации дроновых атак tanto в Ukraine, как и в России, которые могут повлиять на глобальную стабильность. Мировое сообщество призывает к деэскалации tensions и дипломатическим решениям для разрешения продолжающегося конфликта.

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