В зимний период украинцы испытывают длительные отключения электроэнергии, длившиеся более 12 часов.

12:29 Швейцария продлевает статус беженцев для украинцев до марта 2026 года

Швейцария продлила статус защиты для украинских беженцев до марта 4, 2026 года. Как сообщается, ситуация в Украине не улучшится в ближайшее время. В марте 2022 года Швейцария предоставила украинским беженцам временную защиту со статусом "S", который защищает людей, находящихся в опасности.

23:03 Три человека погибли в результате украинских атак в Белгородской области

По данным России, три человека погибли в результате украинских атак на российский регион Белгород. Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, деревня Новотроицкое была неоднократно обстреляна украинскими войсками. В результате атаки погибли трое гражданских лиц, еще двое получили ранения. Белгородский пограничный регион является частым объектом украинских авиационных и дроновых атак.

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22:09 Украинский депутат обвиняет Россию в нападениях на школы

Украинский парламентарий Роман Грищук обвинил Россию в эскалации атак на образовательные учреждения в начале нового учебного года. "Это намеренная кампания по запугиванию украинцев", - сказал Грищук, член парламентского комитета по образованию, изданию "Киевский независимый". За три дня в результате российских атак были повреждены не менее 12 образовательных учреждений, в том числе военные и авиационные институты, университеты и школы по всей Украине. В результате погибли или получили ранения десятки людей.

21:36 ИСВ: Путин по-прежнему верит в подчинение Украины

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Нажмите здесь.Аналитики Института изучения войны (ИСВ) считают, что российский президент Владимир Путин по-прежнему убежден, что он может подчинить Украину. Это не изменилось, несмотря на продвижение Украины на российскую территорию в регионе Курск, пишет ИСВ. Хотя наступление может повлиять на военную операцию России, оно еще не изменило стратегическое мышление Путина. ИСВ считает, что Путин все еще верит, что Россия может достичь своих целей через войну на истощение и выдержать поддержку Запада. Таким образом, Путин пока не открыт для мирных переговоров, не связанных с капитуляцией Украины или уступками Запада.

21:03 Спецпредставитель Сербии по делам ЕС заверяет Путина в своей лояльностиПрезидент России Владимир Путин встречается с заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулиным на экономическом форуме во Владивостоке. Российские СМИ сообщают, что Путин пригласил президента Сербии Александра Вучича на предстоящий саммит БРИКС в России в октябре. Вулин подчеркивает, что Сербия является tanto "друзья России", как и стратегическим партнером. Несмотря на это, под руководством Вучича Сербия "никогда не присоединится к НАТО, не будет вводить санкции против России и не позволит" враждебные действия против России с своей территории. Сербия традиционно поддерживает тесные связи с Россией, даже будучи кандидатом на присоединение к ЕС.

20:29 Массовая эвакуация из ПокровскаИз восточного украинского города Покровска, расположенного в 10 км от линии фронта, продолжают уезжать люди. Как сообщает губернатор Донецкой области Вадим Филяшин, за месяц из города эвакуировалось более 20 000 человек, сообщает Интерфакс-Украина в телеэфире. В Покровске осталось около 26 000 человек, в том числе более 1000 детей. До войны в промышленном и горнодобывающем городе проживало примерно 65 000 человек. Покровск является важным логистическим центром для украинской армии. Украинские войска отступают от российского наступления в регионе уже несколько месяцев. Недавно пророссийские военные блогеры сообщили, что российские войска вошли в города Селидово и Укraine и ведут там бои.

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19:55 США обвиняют Россию в вмешательстве в президентские выборыСША обвиняют Россию в попытке повлиять на президентские выборы в ноябре с помощью целенаправленной дезинформации. Как сообщает генеральный прокурор Меррик Гарланд, Кремль использует свои государственные СМИ, чтобы вводить в заблуждение неосведомленных американских влиятельных лиц, чтобы они распространяли его пропаганду. В результате США ввели санкции, предъявили уголовные обвинения и изъяли домены в интернете. По данным Министерства финансов США, эти меры нацелены на десять человек и две организации, в том числе представителей государственного российского вещателя RT, хакеров и неправительственную организацию, связанную с Кремлем. Американские власти обвиняют их в использовании ИИ в кампаниях дезинформации, нацеленных на выборы в США.

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здесь.Европейский Союз поддерживал Украину на протяжении всего кризиса, предоставляя финансовую помощь и политическую поддержку. Несмотря на возражения России, несколько стран ЕС также предоставили украинским беженцам временную защиту.

В связи с продолжающимся конфликтом между Украиной и Россией некоторые члены Европейского Союза выразили озабоченность влиянием России на свои собственные выборы, что привело к ужесточению мер безопасности и бдительности против возможного российского вмешательства.

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