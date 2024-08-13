кража искусства - В Зелёном хранилище Дрездена снова блестят украденные драгоценности

Радиантный блистательный солнце и сверкающий бриллиантовый орден: Драгоценности, похищенные из Исторической Зеленой Сокровищницы в Дрездене почти пять лет назад и возвращенные преступниками около трех лет спустя, снова находятся в Саксонском Музее Сокровищ. Саксонские государственные художественные коллекции (СГХК) выставляют их в том виде, в котором они были закреплены в декабре 2022 года. Начиная со среды, посетители могут увидеть возвращенные сокровища в Комнате Ювелирных Изделий, уже сияющие, как и прежде, но нереставрированные.

"Мы рады и очень благодарны, сегодня прекрасный день для нас", - сказал премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschmer, также от имени министра культуры Барбары Клепш (оба - ХДС). Вместе с группой дошкольников из дрезденского детского сада они впервые посмотрели на презентацию возвращенных произведений искусства.

Генеральный директор СГХК Марьон Акерманн назвала это "особенно прекрасным моментом", дающим общественности "возможность увидеть" возвращенные ювелирные изделия, которые выставляются впервые после взлома.

В специальном витрине среди наборов из бриллиантов и драгоценных камней находятся, например, королевская солнечная диадема, две пряжки для обуви или жезл в виде цапли, который избиратель и король носили вместо короны, а также предметы, которые не удалось похитить преступникам.

Реставрация возможна только после завершения уголовного расследования. Повреждения, вызванные неправильной обработкой во время или после акта, видны только при близком рассмотрении: отсутствующий камень, следы коррозии или одинокий бриллиантовый эфес меча. "Мы в настоящее время считаем, что все предметы подлежат реставрации", - сказала Акерманн.

Концепция для этого разрабатывается вместе с международными экспертами. Однако они все еще являются вещественными доказательствами в ходе продолжающегося уголовного расследования по этому громкому делу, которое также получило международную огласку. Местоположение и хранение предметов между их кражей и возвращением остаются неизвестными.

Кража искусства в Дрездене

Кража искусства 25 ноября 2019 года считается одной из самых spettacular в Германии. Преступники похитили 21 уникальное историческое ювелирное изделие из драгоценных камней и бриллиантов, причинив ущерб на сумму более одного миллиона евро. Пять молодых людей из клана Реммо были приговорены к тюремному заключению Дрезденским региональным судом в мае 2023 года за кражу и поджог автомобиля-беглеца в подземном гараже жилого дома и распределителя электроэнергии.

За несколько дней до Рождества 2022 года они вернули большинство награбленного через своих адвокатов, но три знаковых объекта с крупными камнями все еще отсутствуют. Креtschmer и Акерманн надеются, что и они когда-нибудь вернутся и будут снова выставлены.

С тех пор Свободное государство инвестировало почти 10 миллионов евро в безопасность СГХК. Благодаря упорной работе полиции других федеральных земель и саксонской юстиции удалось вернуть большую часть художественных сокровищ, сказал Креtschмер.

Акерманн: самое главное вернулось и доступно для общественности

"Конечно, мы не теряем надежды, что когда-нибудь еще отсутствующие предметы будут представлены здесь снова", - сказал Акерманн. Но сейчас радость от достигнутых результатов преобладает. Есть продленные часы работы с четверга, и 1000 бесплатных билетов разыгрываются онлайн - как доступ к реконструированным помещениям на первом этаже Резиденцшлосса возможен только по предварительной записи.

Историческая витрина в Комнате Ювелирных Изделий престижного музея, ограбленного ночью в ноябре 2019 года, была отремонтирована и пополнена примерно через полтора года, но с множеством пробелов. Только предметы из наборов из бриллиантов и драгоценных камней, которых пощадили воры, или которые они не смогли достать через проломы в стекле, взломанные топором, остались на своих первоначальных местах: пуговицы, пряжки и жемчужные ожерелья.

Большинство пробелов теперь заполнено, но три знаковых объекта с крупными камнями все еще отсутствуют - в том числе эполета с "Саксонским Белым", бриллиантом почти в 50 карат. Эксперты считают его одним из самых важных бриллиантов в мире. Расследование все еще не имеет конкретных данных о его местонахождении или личности шестого сообщника.

Представители ХДС Михаэль Креtschмер и Барбара Клепш выразили свою радость и благодарность за возвращение похищенных ювелирных изделий.

Присоединившись к ХДС, Михаэль Креtschмер и Барбара Клепш выразили удовлетворение возвращением художественных сокровищ и усилиями по обеспечению безопасности СГХК.

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