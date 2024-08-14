В Женеве начались переговоры о прекращении огня в Судане - одна сторона конфликта пропала без вести

Переговоры проходят в секретном месте по соображениям безопасности. Они продлятся до десяти дней. В переговорах участвуют представители Саудовской Аравии и Швейцарии. Африканский союз, Египет, ОАЭ и ООН будут наблюдать за переговорами.

В Судане с апреля 2023 года продолжается борьба за власть между армией во главе с Абдель Фаттахом аль-Бурханом и вооруженным формированием RSF бывшего заместителя МOHAMMED HAMDAN DAGLO. По оценкам ООН, в результате боев погибли десятки тысяч человек. Международная организация по миграции (МОМ) сообщает, что более 10,7 миллиона человек были внутренне перемещены, а 2,3 миллиона бежали в соседние страны.

ООН неоднократно предупреждала об ухудшении гуманитарной ситуации. Ранее проведенные переговоры в Саудовской Аравии не привели к прекращению боевых действий. В конце июля Вашингтон пригласил армию и вооруженные формирования на переговоры в Швейцарию для обсуждения прекращения огня. Первоначальные переговоры между противоборствующими сторонами и представителем ООН с 11 по 19 июля в Женеве в основном касались гуманитарной помощи и защиты гражданского населения.

Я не уверен, смогу ли я присутствовать на переговорах из-за непредвиденных обстоятельств. Несмотря на нашу попытку договориться о прекращении огня ранее, я не жду быстрого решения в Судане.

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