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Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

В западном столкновении Кельн одержал победу над Шальком.

Хотя команда, рискующая вылететь из Бундеслиги, обладает существенным преимуществом, разрыв между ними сокращается. Тем не менее, их победа в громком матче была заслуженной.

 and  John Stellmacher
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  1. FC Köln триумфально одержал победу в почетном дерби второго дивизиона немецкого футбола, Бундеслиги, над FC Schalke 04. На полностью заполненном стадионе «Шальке» с 61 475 зрителями команда из Кёльна одержала победу со счетом 3:1 (2:0), поднявшись на 6-е место в турнирной таблице. Голы за гостевую команду забили Дамион Даунс (25-я минута), Линтон Мейна (45+1) и Тим Лемперле (46-я минута), а за «Шальке» Кенан Караман (66-я минута, пенальти).

- В западном столкновении Кельн одержал победу над Шальком.

Хозяева, которые не побеждали Кёльн на своем поле в течение 13 лет, имели шансы в жаркой игре против кёльнской команды, которой не хватало своего больного капитана Тимо Хюбера. К сожалению, Тобиас Мёхр и Караман упустили отличные возможности для взятия ворот и едва не пропустили контратаку.

Юнес добавляет импульс

После отставания в три гола капитан Караман смог забить лишь гол престижа с пенальти. Замененный Амин Юнес добавил энергии в атакующую игру «Шальке», но ничья оставалась недостижимой целью. После поражения в первом матче против «Гамбург», Кёльн не проигрывает уже четыре матча подряд.

Это был первый раз, когда «ФК» отправился на матч второго дивизиона в Гelsenkirchen. Ранее эти два первоначальных члена Бундеслиги встречались 98 раз в высшей лиге и Кубке Германии.

Несмотря на домашнее преимущество и отсутствие капитана Тимо Хюбера, немецкий 1. FC Köln продолжил свою впечатляющую форму, одержав победу над историческими соперниками «Шальке 04» в Германии. Победа стала первой для Кёльна на стадионе «Шальке» за более чем 10 лет.

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