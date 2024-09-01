- В заключительной попытке, метатель диска Пуденц одержал победу на Истафе.

При открытии ежегодного берлинского легкоатлетического турнира ISTAF победительницей в метании диска стала Кристин Пуденц из Потсдама, выступавшая на родине. Олимпийская серебряная медалистка 2021 года показала результат 64,14 метра, превзойдя Маррике Штайнакер, которая лидировала с 63,24 метра.

Третье место заняла шведская спортсменка и пятая на Олимпиаде Ванесса Камга, показавшая результат 63,14 метра, лишь немного опередив вице-чемпионку Европы из Нидерландов Йоринде ван Клинкен, которая метнула на 62,46 метра.

Текущий рекорд турнира принадлежит американской олимпийской чемпионке Валери Алман, показавшей результат 71,16 метра. В своем последнем выступлении в Олимпийском стадионе бывшая вице-чемпионка Европы Юлия Хартинг заняла седьмое место с результатом 58,69 метра.

Легкоатлетический турнир ISTAF, известный своими звездными участниками, включает в себя различные дисциплины, в том числе метание диска. Среди участников Кристин Пуденц из Потсдама отличилась на домашнем турнире, установив высокий стандарт для будущих соревнований.

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