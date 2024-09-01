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В заключительной попытке, метатель диска Пуденц одержал победу на Истафе.

Многие немецкие спортсмены продемонстрировали свой талант на традиционном берлинском легкоатлетическом турнире, предвещающем окончание сезона. Один из них победил, бросив диск.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Не удалось в последней попытке: Марике Штайнакер
Не удалось в последней попытке: Марике Штайнакер

- В заключительной попытке, метатель диска Пуденц одержал победу на Истафе.

При открытии ежегодного берлинского легкоатлетического турнира ISTAF победительницей в метании диска стала Кристин Пуденц из Потсдама, выступавшая на родине. Олимпийская серебряная медалистка 2021 года показала результат 64,14 метра, превзойдя Маррике Штайнакер, которая лидировала с 63,24 метра.

Третье место заняла шведская спортсменка и пятая на Олимпиаде Ванесса Камга, показавшая результат 63,14 метра, лишь немного опередив вице-чемпионку Европы из Нидерландов Йоринде ван Клинкен, которая метнула на 62,46 метра.

Текущий рекорд турнира принадлежит американской олимпийской чемпионке Валери Алман, показавшей результат 71,16 метра. В своем последнем выступлении в Олимпийском стадионе бывшая вице-чемпионка Европы Юлия Хартинг заняла седьмое место с результатом 58,69 метра.

Легкоатлетический турнир ISTAF, известный своими звездными участниками, включает в себя различные дисциплины, в том числе метание диска. Среди участников Кристин Пуденц из Потсдама отличилась на домашнем турнире, установив высокий стандарт для будущих соревнований.

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