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В захватывающих заключительных моментах Рейндерби жизненно важное вмешательство Удачи обеспечивает победу Фортуны.

 and  Anne Legman
Время чтения 3 минут

В захватывающих заключительных моментах Рейндерби жизненно важное вмешательство Удачи обеспечивает победу Фортуны.

Фортуна Дюссельдорф и 1. FC Кёльн разошлись миром в матче на Рейне

Ожидаемый матч на Рейне между Фортуной Дюссельдорф и 1. FC Кёльн выдался напряженным, но спокойным как до, так и во время игры. Несмотря на преимущество 1. FC Кёльна, Фортуна Дюссельдорф смогла вырвать ничью благодаря голу в последнюю секунду матча. Джона Нимец, вышедший на замену, сравнял счет удачным навесом в компенсированное время (90.+5).

Эрик Мартель (21.) и Линтон Мейна (61.) воспользовались многочисленными шансами 1. FC Кёльна. Эммануэль Ийоха (25.) briefly equalized for Fortuna Düsseldorf before Нимеца спас удачу. Этот результат позволил Фортуне Дюссельдорф остаться на вершине таблицы хотя бы до воскресенья, с серией из 20 матчей без поражений во второй лиге. 1. FC Кёльн теперь отстает на шесть очков от Дюссельдорфа.

  1. FC Кёльн взял инициативу в свои руки с самого начала и доминировал над Дюссельдорфом. Лука Вальдшмидт имел шанс против бдительного голкипера Флориана Кастениера (10.), и свободный удар Мейны едва не достиг цели (17.). Гол Мартеля вознаградил 1. FC Кёльн заслуженным преимуществом, став первым голом в игре, пропущенным Фортуной Дюссельдорф в этом сезоне.

После некоторых промахов 1. FC Кёльна Фортуна Дюссельдорф воспользовалась шансом и сравняла счет благодаря Ийохе. Несмотря на сохранение преимущества 1. FC Кёльном, они не смогли создать явных шансов до перерыва.

После перерываpattern продолжился: 1. FC Кёльн владел мячом, а Фортуна Дюссельдорф оборонялась. Вальдшмидт не попал в цель (47.), и Мейна забил свой третий гол в сезоне после быстрой контратаки (61.). Кастениера проверяли неоднократно.

В последние минуты Фортуна Дюссельдорф имела шанс сравнять счет. Джованни Хаг ударился о нижнюю перекладину, но Нимец спас очко для хозяев в последнюю секунду.

1. FC Нюрнберг терпит поражение от Герты БСК

Тренер Мирослав Клозе и 1. FC Нюрнберг потерпели неудачу в матче против Герты БСК и своего бывшего тренера Кристиана Фьеля. Несмотря на победу над promuved SSV Ульм на прошлой неделе, 1. FC Нюрнберг потерпел третье поражение в шестом матче сезона, уступив 0:2 (0:1) Герте БСК.

Дерри Шерхант (37.) и Палко Даради (90.) решили исход матча в пользу гостей из Берлина, которые отомстили за свое поражение 0:2 от Фортуны Дюссельдорф. Фьель, который был ключевой фигурой в Нюрнберге с 2021 по 2024 год, теперь опережает Нюрнберг на пять очков.

Матч начался с того, что Нюрнберг едва не забил в первые минуты, но затем Герта БСК взяла инициативу. Вратарь Ян Райхерт парировал удар Шерханта, но Деёвайсио Зеефук (36.) переправил мяч в ворота. Позже Райхерт совершил решающий сейв против Майкла Куйзансе (42.).

После перерыва Герта БСК контролировала игру, а Нюрнберг не создавал много опасных моментов. Лидер обороны Нюрнберга Робин Кнохе (55.) вынес мяч в опасном моменте против запасного Йона Дагура Торстейнссона, а затем Куйзансе (76.) не попал в перекладину с дальней дистанции, а Флориан Пик (78.) не использовал шанс сравнять счет с близкого расстояния.

Енингенская Брауншвейг завоевала первую победу в сезоне над SpVgg Грейтер Фюрт

Енингенская Брауншвейг одержала свою первую победу в сезоне в отсутствие дисквалифицированного тренера Данииэля Шернинга. Победа была одержана над SpVgg Грейтер Фюрт, который потерпел первое поражение в лиге и покинул зону вылета хотя бы на один день.

Райан Филипп (33.) и (63.) забил два гола для команды Нижней Саксонии, теперь тренируемой ассистентом Марком Пфитцером, в то время как предыдущий тренер Шернинг получил одноматчевую дисквалификацию после получения красной карточки в предыдущей игре против SV Дармштадт (1:1).

С самого начала Брауншвейг впечатлил против фаворитов, которые играли перед 19 018 зрителями. Новый подписчик Себастьян Полтер выделялся на фоне Филиппа, создавая множество моментов, но не смог забить дважды до перерыва. После перерыва тренер Фюрт Александр Цорнигер сделал тройную замену, но Енингенская Брауншвейг продолжала давить. Второй гол Филиппа с углового был сначала отменен из-за офсайда, но после длительного просмотра VAR гол был засчитан.

После напряженной ничьей было объявлено: ДФЛ добавила дополнительный матч между Фортуной Дюссельдорф и 1. FC Кёльн, который состоится 15 ноября.

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