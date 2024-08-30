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В захватывающем соревновании Патриот побеждает швейцарскую лодку в напряженной борьбе.

На второй день раунда Challengers в 37-м Кубке Америки мягкий ветер и отсутствие защиты привели к сокращению активностей: несколько стычек или инициаций в Барселоне оказались непрактичными

 and  John Stellmacher
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- В захватывающем соревновании Патриот побеждает швейцарскую лодку в напряженной борьбе.

Второй день соревнований за Кубок Америки-2021 столкнулся с проблемами из-за слабого ветра, что отложило начало гонки между американской яхтой "Patriot" и "BoatOne" Alinghi Red Bull Racing. Состязание finally состоялось у берегов Барселоны, где швейцарская команда испытывала трудности с поднятием своих подводных крыльев перед стартом в слабом ветре. В ответ "Patriot" вышел вперед, что привело к изнурительной, медленной гонке, в которой обе яхты часто плавали с полным корпусом, а не парили на своих подводных крыльях.

Стремительное противостояние завершилось победой США в первом матче Кубка Луи Виттона. Ко-пилот Том Слинсби прокомментировал: "Это было далек от красивого, это было настоящее испытание". Инеос Британия легко доминировала во второй гонке после сильного старта. В результате, комитет по гонкам принял решение приостановить расписание из-за спокойных погодных условий.

К сожалению, новозеландские защитники Кубка Америки не смогли принять участие. Их яхта "Taihoro" упала на шесть метров на свою подставку, когда ее вытаскивали из воды. Главный исполнительный директор команды Грант Далтон заявил: "Мы были счастливы в своей неудаче, что лодка приземлилась на подставку. Команде пришлось срезать часть лодки, похожую на "Титаник". Они начали ремонт сегодня утром".

Возвращение новозеландских защитников на гоночную сцену еще предстоит определить. Кубок Луи Виттона продолжится до 8 сентября, с целью определить четыре полуфиналиста из пяти претендентов.

Победа американской команды над "BoatOne" Alinghi Red Bull Racing состоялась в сложных водах Барселоны, Испания. Из-за несчастного случая команды из Новой Зеландии с их яхтой "Taihoro", Испания становится важным местом для оставшихся гонок Кубка Америки.

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