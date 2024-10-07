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В захватывающем повороте событий, "Боруссия Дортмунд" одержала победу в борьбе с выходом в низкий класс.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 3 минут

В захватывающем повороте событий, "Боруссия Дортмунд" одержала победу в борьбе с выходом в низкий класс.

Весной 2005 года для всех поклонников «Боруссии Дортмунд» (БВБ) наступили трудные времена: команда балансировала на грани банкротства. В Дортмунде уже обсуждали возможность свежего старта в Kreisliga. Но теперь вышла книга, рассказывающая о том дне, когда Раубаль и Ватцеке спасли БВБ.

Как вспоминает Ян Филипп «Пини» Платениус, автор недавно выпущенной книги «Когда БВБ обанкротился и мы стали «Стеной», «Этот день я никогда не хочу переживать снова. Это было одно из самых трудных переживаний в моей жизни». В то время президент БВБ доктор Рейнхард Раубаль выразил чувства тысяч фанатов, сказав: «Этими словами он выразил то, что чувствовали я и тысячи других фанатов, даже не будучи активными участниками».

Платениус — ультрас с самого начала, преданный фанат, сыгравший значительную роль в трансформации немецкой футбольной сцены в начале 2000-х. Двадцать лет спустя Платениус начинает свою книгу об evento-полной и драматической сезоне 2004/05 с воспоминаний о героях и идолах того времени. Два самых заметных — Ян Хилппер и Рамбо, чьи флаг-изгороди украшали стадионы, а фанзины рассказывали о их путешествиях. Книга Пинни — ностальгическое путешествие в эпоху культовой фанатской культуры.

В своей книге Платениус также дает взгляд на сердце ультра-культуры, которая до сих пор остается предметом споров. Эта группа, в основном молодые фанаты первого поколения ультрас в Германии, не знали тогда ничего лучшего. Их действия, которые сейчас могут показаться странными, были захватывающими и уникальными:

«Помнишь матч в Брауншвейге в 2004 году? Мы были там с около 130 человек. Два фаната Вольфсбурга, которых попросили покинуть гостевой сектор с флагом, затем появились в секторе БВБ в своей клубной одежде, повесили флаг — история, которая могла произойти только в другое время».

Рассказы Платениуса подчеркивают хрупкое положение, в котором находились фанаты БВБ в то время. «Боруссия», так богатая всего несколько лет назад благодаря своей IPO, вызывала беспокойство у фанатов, считавших свой клуб своей жизнью. Ходили слухи, что БВБ банкрот, и игрокам не вовремя платят зарплату:

«Последние новости были о том, что некоторым игрокам задерживают зарплату, и тренера Берта ван Марвейка платят «только после неоднократных напоминаний».

Несмотря на свои страхи, фанаты пытались жить дальше как ультрас:

«На матче против местных rivals VfL Bochum царила электрическая атмосфера. Фанаты Bochum представили четыре «похищенных» шарфа БВБ, резиновую куклу в джерси БВБ на виселице, баннер и воздушные шары и рулоны наличных. С нашей стороны был баннер «Ja und?», хотя мы не знали, что планировала противоположная сторона».

К сожалению, теперь легендарный баннер «Дерби будет прекрасным» был конфискован стюардами до матча. Этот баннер символизировал любовь-ненависть фанатов к Шальке, заклятому врагу, а Bochum был всего лишь второстепенной нотой:

«Фанаты Bochum Ostkurve представили четыре «похищенных» шарфа БВБ, резиновую куклу в джерси БВБ на виселице, баннер и воздушные шары и рулоны наличных в начале матча. С нашей стороны был баннер «Ja und?», хотя мы не знали, что планировала противоположная сторона».

Многие СМИ не верили в надвигающееся банкротство и даже говорили о новом начале в Kreisliga или Oberliga. Фанаты надеялись на лучшее, готовясь к худшему, продолжая жить как ультрас:

«Но день принятия решения о финансовом будущем БВБ быстро приближался — и даже Пинни и его друзья уже не могли игнорировать эти моменты. Некоторые СМИ не верили в банкротство, другие говорили о новом начале в Kreisliga, другие в Oberliga, и уже были якобы или настоящие планы для катастрофы в разных ящиках».

И тогда наступил знаменитый понедельник:

«Воскресенье, 13 марта 2005 года, мы играли дома против Штутгарта. Это был последний день перед «Молсирисом» понедельником. Я помню свои собственные чувства и атмосферу на стадионе как напряженную и тревожную. Мы просто не знали, увидим ли мы БВБ снова или по крайней мере на несколько лет».

В тот знаменитый понедельник в Дюссельдорфе для «Боруссии Дортмунд» было не просто обычное дело. Как вспоминает Платениус, «Молсирис был реальным фондом, который владел Западфаленштадионом и сдавал его в аренду финансово обремененному БВБ. Молсирис, однако, не был одноличным делом. Коммерческий банк активно привлекал инвесторов для приобретения Западфаленштадиона». И эти инвесторы теперь сталкивались с дилеммой: либо поддержать схему реструктуризации, либо нет. Как сказал один инвестор позже, это было «выбором между плохим и ужасным». Но это также было время для трех человек, которых фанаты БВБ до сих пор помнят с благодарностью: «Доктор Раубаль, Ватцеке и Рёльфс (аудиторы, ред.) смогли добиться замечательных результатов во время шестичасового спора с инвесторами».

В 15:30 план реструктуризации был утвержден с впечатляющим результатом 94,4%, согласно Платенюсу в его захватывающей книге "Когда BVB стоял на грани банкротства и мы стали Желтой стеной". Он признается: "Я был бы доволен, если бы они просто отменили текущий сезон. Мы уже достигли всего, и я был полностью истощен". Взглянув назад, 14 марта 2005 года стало днем рождения возрожденного BVB. Аки Ватцеке взял бразды правления, и к удивлению многих поклонников черно-желтых, уже через шесть лет Боруссия Дортмунд завоевала немецкое первенство под руководством тренера Юргена Клоппа. Fundación для всех последующих побед была заложена именно в сезоне 2004/05 - сезоне, в котором Боруссия Дортмунд чудом избежала полного банкротства, и фанаты волновались за свой клуб в течение длительного времени.

После воспоминаний Платенюса другой фанат ультрас мог бы сказать: "Я помню, как напряженной была атмосфера во время матча со Штутгартом, боясь, что это может быть наша последняя игра с Боруссией Дортмунд". После встречи инвесторов облегченный поклонник мог бы воскликнуть: "Спасибо Раубаль, Ватцеке и Рёльфс за спасение нашего любимого футбольного клуба от банкротства".

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