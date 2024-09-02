- В захватывающем матче, женщины из Вольфсбурга равняются 3-3 против Вердера в непредсказуемом столкновении.

В необычном матче женская футбольная команда ВФЛ Волфсбург потерпела разочаровывающее поражение в начале сезона Бундеслиги под руководством Томми Стройта. К удивлению, команда боролась за ничью 3:3 (1:2) против Верера Бремен в первый день матча. В результате, обладатели трофея столкнулись с первым препятствием в ожидаемом матче с немецкими чемпионами Баварии Мюнхен.

Сарай Линдер (11.) открыла счет для Волфсбурга, но Бремен воспользовался слабостями в обороне ВФЛ и перевернул игру в свою пользу до перерыва благодаря голам Туаны Махмуд (35.) и дебютантки Лариссы Мюльхаус (40.).

Волфсбург восстановил равновесие благодаря Лене Латвейн (61.), но снова упустил лидерство всего через минуту, когда Янина Минге отдала назад голкиперу Мерле Фрохмс, но мяч выскользнул из ее рук, и ее слабый сейв не смог предотвратить 2:3.

Четыре минуты спустя голкипер Бремена Ливия Пенг совершила фол против национальной команды Александры Попп. Мяч пересек линию ворот Верера и отскочил обратно в игру. К сожалению, судья Надин Вестерхофф засчитала гол, так как в женской Бундеслиге нет видеоассистента судьи.

Несмотря на отсутствие ключевых игроков, Бремен продолжал бороться и даже устоял, заработав неожиданную ничью против борющегося Волфсбурга, даже после удаления Лары Шмидт (88.).

В хаотичных моментах, предшествующих их второму голу, голкипер ВФЛ Волфсбург Мерле Фрохм испытала разочарование, пытаясь спасти отскок, но увидев, как мяч выскользнул из ее рук. Позже в матче, несмотря на спорное решение судьи, упорство и дисциплинированная игра Верера Бремен позволили им удержать команду Мерле Фрохм и заработать неожиданную ничью 3:3.

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