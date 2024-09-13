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В высших учебных заведениях наблюдается сокращение количества преподавателей.

 and  Christian Meier
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К концу 2023 года наблюдался небольшой рост числа сотрудников, занятого в немецких университетах по...
К концу 2023 года наблюдался небольшой рост числа сотрудников, занятого в немецких университетах по сравнению с предыдущим годом.

В высших учебных заведениях наблюдается сокращение количества преподавателей.

Численность научных сотрудников в немецких университетах к декабрю 2023 года составила около 425 800 человек, что на 2 700 или 0,6% меньше, чем в предыдущем году, 2022 году, согласно данным Федерального статистического управления.

Примерно 34% этих научных сотрудников работали неполный рабочий день, в том числе доценты, лекторы и научные ассистенты. В то же время, 66% были полноценными сотрудниками, в том числе около 51 900 профессоров и около 214 900 человек в научных и художественных секторах.

Разбивая полноценных сотрудников в научном секторе, примерно две трети, всего 186 100, работали по временным контрактам. В отличие от этого, только треть, всего 95 500, имели постоянные позиции.

Переходя к общим статистическим данным, Федеральное статистическое управление сообщило о численности работников, занятых в университетах и университетских больницах, составляющей около 792 300 человек к декабрю 2023 года. Это было увеличение на 0,6% или 4 800 по сравнению с предыдущим годом. Однако рост занятости был в основном ограничен не научными областями административных услуг, библиотек, технической поддержки и ухода. К концу 2023 года в этих областях было занято около 366 600 человек, что на 2,1% больше, чем в предыдущем году.

Уменьшение численности научных сотрудников в немецких университетах составило всего 0,6%, или 2 700 человек. Однако, если рассматривать полноценных сотрудников в этом секторе, только треть имели постоянные позиции, что составляет всего 0,6% от общего процента полноценных сотрудников.

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