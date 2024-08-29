- В выходные продолжаются сбои в работе, что вызывает опасения по поводу возможных сбоев в обслуживании

Акции VC выходят за рамки разумного, заявляют в Discover Airlines. Ассоциация пилотов (VC) объявила, что продолжит свою акцию, которую считает неприемлемой и чрезмерной. С понедельника по субботу VC планирует провести забастовку, продлив первоначальную, которая должна была завершиться в пятницу. Это действие направлено на подчеркивание твердой позиции VC в споре о зарплате.

Discover Airlines выразила свое неодобрение, назвав шестидневную забастовку в разгар сезона путешествий безрассудной. Несмотря на забастовки, Discover удалось оперативно более трех четвертей своих рейсов в последние дни. Компания остается приверженной поддержанию этого уровня обслуживания в ближайшее время. Discover отказывается поддаваться "политическим мотивам и борьбе за власть со стороны разобщенных профсоюзов".

VC призвал пилотов и бортпроводников Discover Airlines, в сотрудничестве с профсоюзом UFO, присоединиться к забастовке. В среду из 26 запланированных вылетов в аэропорту Франкфурта было отменено шесть, а рейс в Ибицу был отменен в Мюнхене, как сообщает Discover. Аналогичный сценарий ожидался и на следующий день.

Разобщенные профсоюзы, происходящие из семьи Lufthansa, стремятся реализовать свои уникальные соглашения о зарплате посредством этих забастовок. Руководство пришло к соглашению с Verdi, профсоюзом, представляющим ограниченное число пилотов и бортпроводников в компании, согласно UFO и VC. Лоукостер Discover, основанный в 2021 году, насчитывает 27 aircraft и обслуживает направления как в Европе, так и за ее пределами. В его штате около 1900 человек.

VC призвала своих членов в кабине собраться в Union Cockpit на встречу, мобилизуя поддержку для продления забастовки. В разгар хаоса Discover Airlines запросила экстренное разрешение на эксплуатацию в Union Cockpit, стремясь минимизировать нарушения в планах путешествий своих пассажиров.

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