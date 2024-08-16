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ПанорамаНовостиПрогноз погоды

В выходные будет понемногу и прохладнее

По прогнозам погода в наступающий уик-энд станет мягче, и будут небольшие дожди в воскресенье. В следующем же-множество будет разным.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
В воскресенье метеослужба ожидает температуры до 24 градусов.
В воскресенье метеослужба ожидает температуры до 24 градусов.

- В выходные будет понемногу и прохладнее

Восход, Дождь и Грозы: В эти выходные погода будет неспокойной. После недавних температур, напоминающих жаркое лето, немецкий метеорологический сервис (DWD) ожидает охлаждения в воскресенье. На большей части Германии ожидаются дожди и изолированные, иногда сильные грозы в субботу.

Только на северо-западе и севере, а также от Северного Бадена до восточных гор останется в основном сухо и частично солнечно. Максимальные температуры на севере будут в диапазоне от 20 до 25 градусов Цельсия. "Одновременно, теплый и влажный субтропический воздух продолжает влиять на южную половину страны, с температурами между 25 и 32 градусами", - сказала метеоролог Соня Штокле из DWD. Это увеличивает вероятность дождей и гроз, подобных тем, которые были ранее этим летом.

Воскресенье Будет Прохладнее

Воскресенье будет в целом прохладнее. Температуры достигнут 19-24 градуса Цельсия, за исключением региона Лусатия, где температуры могут подняться до 28 градусов. В остальном будет пасмурно: согласно DWD, ожидаются разрозненные дожди и грозы во многих местах, с прояснениями на западе и северо-западе.

"На юге и востоке остатки теплого воздуха, в сочетании с высокой влажностью, приведут к увеличению риска гроз до позднего воскресного вечера", - сказала Штокле. Местами не исключены сильные дожди и грозы.

Охлаждение воздушных масс над Германией также приведет к снижению ночных температур. К утру понедельника они будут в диапазоне от 15 до 8 градусов Цельсия, что эффективно охладит здания после тепла последних дней.

Вернется Летняя Погода

Новая неделя начнется более приятно, с возвращением летней погоды. Тем не менее, температуры останутся в диапазоне от 20 до 26 градусов Цельсия, с наивысшими значениями вдоль Верхнего Рейна. Только на юге облака будут висеть и дожди будут более частыми.

Прогноз Погоды на Субботу Предупреждает о Грозе

В связи с погодными прогнозами ожидаются дожди и потенциально сильные грозы на большей части Германии в субботу, как указано в прогнозе погоды.

Штокле Предупреждает об Увеличении Риска Гроз на Воскресенье

Что касается предстоящего воскресенья, метеоролог Соня Штокле предупреждает, что остатки теплого воздуха, в сочетании с высокой влажностью, увеличат риск гроз на юге и востоке Германии до позднего воскресного вечера.

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