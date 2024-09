В восемь вечера немецкие военные самолеты реагируют на российскую авиацию в Балтийском море.

Сегодня немецкие истребители были отправлены для мониторинга российских самолетов. Ту-142 "Медведь" - разведывательный самолет, сопровождаемый неопознанным Су-30, был замечен немецкой военной службой на локации X. Eurofighters, находящиеся на дежурстве в Лааге и Лиеляварде, Литва, вмешались, чтобы сопровождать российские самолеты. Такие инциденты с участием российских самолетов происходили довольно часто в последние месяцы.

19:32 Осatschuk Обсуждает Возможную Передачу Оружия: "Необходимо Для Окончания Конфликта"Украина уже некоторое время добивается развертывания дальнобойных ракет против территории России. Великобритания и США в настоящее время рассматривают этот вариант. Колонел Осatschук делится своим мнением о том, почему Украина могла бы выиграть от этого действия в ходе войны:

19:06 Зеленский Предлагает Пригласить Россию На Переговоры В Швейцарии - Окончательное Решение За РоссиейПо словам президента Украины Зеленского, Россию пригласят на мирную конференцию в Швейцарии в ноябре. Об этом, среди прочего, сообщает "Le Monde". tanto Kyiv, как и западные союзники, неоднократно поддерживали участие России в прошлом. Однако остается неясным, примет ли Россия приглашение. Высокопоставленные чиновники неоднократно отвергали такое предложение. Кроме того, Россия настаивает на выполнении всех своих военных целей в Украине или навязывает неприемлемые условия переговоров, которые équivalent к капитуляции Украины.

18:40 Ланге Вопрошает Угрозы Кремля: "Не Должны Переоценивать Высказывания Путина"После возможной поставки дальнобойного оружия в Украину Путин предупреждает Запад. Эксперт по безопасности Ланге считает, что в этих заявлениях используются "обычные психологические тактики". Однако он удивлен недавней интерпретацией заявлений Путина Федеральным канцлером:

18:07 ЕС Рассматривает Новые Санкции Против Ирана - После Сообщений О Перевозке РакетВ свете слухов о поставках иранских ракет в Россию 27 стран-членов ЕС рассматривают новые санкции против Тегерана. "Европейский Союз ясно дал понять Ирану, что передача баллистических ракет России является прямым угрозой безопасности и представляет собой значительное эскалацию", - говорится в заявлении. Передача будет быстрой и всеобъемлющей, включая ограничения для авиационной отрасли Ирана. Министерство иностранных дел заявило, что Германия в настоящее время активно консультируется со своими партнерами в ЕС и на международном уровне по вопросу введения новых санкций, в том числе возможности введения запрета на полеты или посадку.

17:25 Бывший Министр Иностранных Дел России Косьрев Предупреждает Запад О Возможной Дальнейшей Агрессии России - "Цель: Унизить И Осквернить США И НАТО"Бывший министр иностранных дел России Андрей Косьрев предупреждает Запад о возможной дальнейшей российской агрессии. "Если поддержать Украину, Путин, убежденный в слабости и трусости НАТО, ударит по балтийским государствам НАТО до получения каких-либо гарантий от НАТО", - заявляет Косьрев, выражая мнение, что цель Путина не территория и не все, а унижение и позор США и НАТО.

17:04 Политики Коалиции Требую Поставку Дальнобойного Оружия Украине

Политики коалиции призывают Украину использовать дальнобойное оружие для ударов по целям на территории России. "Мы должны укрепить Украину, вместе с другими европейскими странами, Великобританией и США, для уничтожения военных целей на территории России", - заявляет политик FDP Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, согласно "Der Spiegel". Она продолжает: "Это также включает в себя поставку Германией Тауруса. В конце концов, Таурус был специально разработан для нейтрализации военных установок до того, как они смогут запустить тяжелые атаки". Политик "Зеленых" Тони Хофреитер разделяет подобное мнение. "Использование дальнобойного оружия для борьбы с российскими пусковыми установками является неотъемлемым для долгосрочного восстановления поврежденных энергетических объектов".

16:35 Интенсивные Бои В Курacho - Украина Сообщает О Тяжелых АтакахРоссийские силы якобы усиливают свои атаки на востоке Украины в районе оспариваемого города Курacho, где в этом месяце происходят наиболее интенсивные столкновения, согласно украинскому правительству. Кроме того, российские силы продвигаются к Покровску, важному железнодорожному узлу примерно в 33 км к северу от Курacho, чтобы открыть новые фронты, нарушить украинскую логистику и, в конечном итоге, захватить восточную часть Донбасса. Украинские вооруженные силы отбили 64 атаки в районе Курacho и 36 в районе Покровска за последние 24 часа, согласно президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он хвалит своих солдат за то, что они удерживают позиции в Покровске и Курacho, признавая их двумя наиболее сложными секторами на востоке зоны конфликта.

15:56 Украинские Атаки За 1900 Км От Границы? Регион России Закрывает Воздушное ПространствоАвторитеты в северном российском регионе Мурманск приостановили все полеты в и из его аэропортов из-за опасений возможных атак украинских беспилотников, согласно губернатору Андрею Чибису. Регион находится примерно в 1900 км от украинской границы. Федеральное агентство воздушного транспорта России, Росавиация, временно приостановило взлеты и посадки в аэропортах Мурманска и Апатитов из-за соображений безопасности. Регион Мурманск является домом для Северного флота и авиационной базы, с которой стратегические бомбардировщики запускаются в направлении Украины.

Министерство обороны Великобритании раскрыло подробности о якобы поставленных Ираном ракетах в Россию. Это короткорадиусные баллистические ракеты типа Fath-360, также известные как BM-120. Первоначально представленные в 2020 году, эти ракеты могут нести 150-килограммовую боеголовку на расстояние до 120 км и имеют якобы точность 30 метров. Сообщается, что это усилит способность России наносить точные удары по военной или гражданской инфраструктуре Украины поблизости от фронта.

14:45 Похоже, Польша еще не предложила финансовую поддержку для чешского артиллерийского проекта Согласно сообщениям в Gazeta Wyborcza, Польша не предоставила никакого финансирования для чешской артиллерийской инициативы, совместного проекта, финансируемого несколькими западными партнерами, чтобы поставлять боеприпасы во всем мире для Украины. Германия, как сообщается, является основным и самым быстрым финансистом. Согласно плану, Украина получит 100 000 снарядов в этом месяце, и цель состоит в том, чтобы к концу 2024 года накопить в общей сложности 500 000 снарядов, с дополнительными поставками в 2025 году. Между тем, Россия, как сообщается, создает трудности на рынке, согласно источникам в Праге.

14:20 Пистorius считает, что использование дальнобойного оружия против российских целей может быть юридически оправдано в соответствии с международным правом Министр обороны Германии Пистorius считает, что возможное одобрение дальнобойного оружия для Украины для атаки на российские цели может быть разрешено международным правом. Он подчеркивает, что решение принимают США и Великобритания, учитывая оружие, которое они поставили. В ответ на предупреждения Путина о том, что НАТО тогда будет воевать с Россией, Пистorius заявляет: "Угрозы Путина - это угрозы Путина. Больше нечего сказать на этот счет. Он делает угрозы, когда хочет, и действует, когда считает нужным".

13:57 Зеленский объявляет о возвращении 49 военнопленных из России Президент Украины Зеленский объявляет о возвращении 49 военнопленных из России, в том числе бывших бойцов из Мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", который был окружен российской армией весной 2022 года. "49 украинцев вернулись домой", - объявляет президент, показывая фотографии солдат и военнослужащих, завернутых в украинские флаги. Сообщается, что возвращающиеся являются членами армии, национальной гвардии, национальной полиции, пограничной службы и гражданские. Согласно украинским СМИ, 23 из 49 - женщины. Президент не уточняет, является ли возвращение результатом обмена пленными с Россией.

13:46 Тюск не воспринимает всерьез угрозы Путина в отношении дальнобойного оружия против российских целей Премьер-министр Польши Дональд Тюск не воспринимает всерьез последние угрозы Путина в отношении дальнобойного оружия против российских целей. Хотя он признает важность событий в Украине и на украинско-российском фронте, он добавляет: "Я бы не преувеличивал недавние заявления президента Путина". Эти заявления, по его словам, иллюстрируют проблемы, с которыми сталкивается российская армия на фронте. Ранее Путин предупреждал, что Запад будет воевать с Россией, если позволит Украине атаковать российскую территорию дальнобойными ракетами, произведенными на Западе.

13:21 Дун Цзюнь из Китая призывает к мирным переговорам как единственному решению для конфликтов, подобных Украине Министр обороны Китая Дун Цзюнь подчеркивает переговоры как единственный способ разрешить конфликты, подобные тем, которые происходят в Украине и на Ближнем Востоке, на международном форуме по безопасности в Пекине. Он заявляет: "Продвижение мира и переговоров - это единственный путь к разрешению кризиса в Украине и израильско-палестинского конфликта".

12:58 Казахстанские нефтяные импорты выделены в поездке Шольца в Центральную Азию Правительство Германии стремится увеличить импорт нефти из Казахстана. "Мы приветствуем потенциальное расширение поставок нефти из Казахстана", - заявил представитель правительства перед поездкой канцлера Олафа Шольца в Узбекистан и Казахстан, начинающейся в воскресенье. Цель состоит в том, чтобы обеспечить альтернативные источники нефти для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, с дополнительной нефтью из Казахстана в качестве одного из вариантов. Однако другие варианты также необходимы, учитывая, что казахская нефть зависит от российских нефтепроводов, чтобы достичь Германии, давая Москве рычаги влияния. После нападения России на Украину Германия приостановила импорт российской нефти. Поездка Шольца также будет сосредоточена на поставках газа из Центральной Азии. В ответ на запросы на новые тендеры на газовые электростанции ясно: "Нам нужно обеспечить газ откуда-то, и Центральная Азия богата в этом отношении", - заявил представитель.

12:26 Франция вызывает иранского посла из-за сообщений о поставках ракет России Франция вызвала иранского дипломатического представителя в Министерство иностранных дел в Париже. Причиной вызова является сообщение о поставках баллистических ракет в Россию. Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия получила ракеты от Ирана, которые, как ожидается, будут развернуты в Украине в ближайшие недели. Иран опровергает эти утверждения.

12:03 Пентагон считает российское контрнаступление в Курске незначительным Пентагон считает российское контрнаступление в Курске лишь частично успешным. "Мы видели попытки некоторых российских подразделений провести какое-то контрнаступление в районе Курска", - заявил представитель Пентагона Пат Райдер в четверг. "На данный момент я бы сказал, что это маргинально, но, конечно, мы внимательно следим за этим". Министерство обороны России заявляет, что его солдаты захватили десять поселений. Это не было независимо подтверждено. Украинская армия начала наступление в российском пограничном регионе Курск около пяти недель назад, заявляя, что захватила около 100 российских деревень и почти 1300 квадратных километров с тех пор.

11:38 Дроны все еще наносят ущерб несмотря на многочисленные перехваты Несмотря на перехват 24 из 26 дронов за ночь, украинские ВВС сообщают о повреждениях. В Одесской области один человек получил ранения, и повреждены 20 жилых домов. Обломки дронов вызвали пожар на пищевом заводе в Николаевской области. Также сообщается о повреждениях энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, согласно отчету Министерства энергетики.

11:16 Шойгу встречается с Кимом в дружеских переговорах в Пхеньяне Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Эти переговоры проходили в "отлично доверительной и дружественной атмосфере", как сообщает Совет безопасности России. Переговоры, как ожидается, существенно способствуют реализации соглашения о обороне, которое было достигнуто в июне между Кимом и Владимиром Путиным, главой Кремля. Соглашение предусматривает взаимную помощь в случае агрессии против любой из сторон, как заявил Путин. Западные силы обвиняют Москву в использовании северокорейских ракет и артиллерийских снарядов в Украине. Чтобы поддержать свою наступательную операцию в Украине, Россия, как сообщается, пытается получить больше боеприпасов, обращаясь к странам, таким как Китай, Иран и Северная Корея.

10:46 Председатель парламента обвиняет НАТО в ведении войны против России Председатель российского парламента Вячеслав Володин обвиняет НАТО в активном участии в конфликте в Украине. Он утверждает, что НАТО ведет атаки против российских городов, координирует военные развертывания с украинской армией и отдает приказы правительству Киева через эти средства.

10:17 Западные аналитики придают мало значения угрозам войны от Путина В западных кругах существует опасение, что поддержка Украины в запуске дальнобойных ударов по территории России может еще больше эскалатировать конфликт. Именно об этом шла речь в очередном предупреждении Путина. Корреспондент ntv Райнер Мунц представляет несколько причин, почему не стоит воспринимать всерьез утверждения Путина.

09:42 Оппозиционный лидер Белоруссии в критическом состоянии Сообщается, что заключенная белорусская оппозиционная лидер Мария Колесникова находится в критическом состоянии, как заявила ее сестра. Она выдерживает плохие условия содержания уже четыре года и сейчас весит всего 45 кг при росте 1.75 м, как сообщила Татьяна Хомич, получившая эту информацию от бывших заключенных. "Я считаю, что это критический момент, так как человеческое тело не может выдерживать такие условия в течение длительного времени", - заявляет Хомич. Она обвиняет белорусские власти в причинении психологических и физических страданий своей сестре. Министерство внутренних дел Белоруссии не отвечает на запросы о условиях содержания Колесниковой. Колесникова, отбывающая 11-летний тюремный срок за якобы заговор с целью захвата власти, является символом сопротивления с тех пор, как в 2020 году начались протесты против белорусского президента Александра Лукашенко.

09:20 Подписано двустороннее соглашение о развертывании литовского бригады Германия и Литва официально ратифицировали соглашение о деталях развертывания боеспособной бригады в балтийской стране-члене НАТО Литве. Министр обороны Борис Писториус и его литовский коллега Лауринас Кащюнас подписали соглашение в Берлине. Это соглашение расширяет Соглашение о статусе сил НАТО, уточняя правовой статус немецких солдат и гражданских лиц в Литве, чтобы гарантировать правовую определенность. Оно охватывает вопросы, такие как права на жилье, налоговое законодательство, образовательные учреждения, общественное здравоохранение, дорожное движение и общественная безопасность. С его помощью будет заложена правовая основа для создания немецких школ и детских садов в Литве. Призыв бригады, как ожидается, состоится к 2027 году.

08:56 Россия высылает британских дипломатов из-за обвинений в шпионаже Россия выслала шесть британских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Секретная служба ФСБ заявила, что обнаружила компрометирующие документы, свидетельствующие о том, что лондонское министерство иностранных дел организует политическую и военную эскалацию против России. Британское министерство иностранных дел отвергает эти обвинения, называя их "безосновательными". Ответ России последовал за западными ответами на якобы "действия России в Европе и Великобритании".

08:31 Кремль предупреждает НАТО об участии в Украине Президент Украины Зеленский неоднократно призывал НАТО рассмотреть возможность развертывания дальнобойных ракет против российских военных целей. Об этом якобы ведут переговоры США и Великобритания. Россия быстро реагирует, и Путин выдвигает жесткое предупреждение западному альянсу.

08:03 Россия предлагает поделиться разведданными о западном оружии Россия предлагает своим союзникам поделиться своими знаниями о борьбе с западным оружием. Заместитель министра обороны России Александр Фомин сделал эти замечания на конференции по безопасности в Китае. Он заявил, что Россия накопила обширные знания о противодействии различному западному вооружению, как сообщает российское информационное агентство РИА. Фомин также упомянул, что эволюция современной войны привела к созданию оружия, способного бороться с западным вооружением.

07:05 Раввин Азман оплакивает погибшего усыновленного сына в войне в Украине Главный раввин Украины Моше Азман оплакивает смерть своего усыновленного сына Антона Самборского, погибшего в российском конфликте. В четверг в Киеве состоялась поминальная церемония, на которой присутствовали солдаты, ветераны и другие участники. О пропаже Самборского стало известно в конце июля, а его смерть была подтверждена несколько недель спустя. Он стал отцом новорожденной дочери всего за несколько недель до призыва. Последний раз раввин Азман разговаривал со своим сыном 17 июля.

06:29 Япония вызывает российские военные самолётыЯпония направила истребители в четверг после того, как два российских самолета кружили вокруг ее воздушного пространства. Самолеты Ту-142, вылетевшие из моря, летели в направлении Окинавы на юге, но Министерство обороны подтвердило, что они не вторглись в воздушное пространство Японии. В ответ Япония направила свои силы самообороны. Ту-142 в конце концов закончили свой путь на севере, пересекая спорные Курильские острова между Японией и Россией. На этой неделе российские и китайские военные корабли начали совместные учения в Японском море, в рамках масштабных морских учений. Это последнее в серии инцидентов с российскими военными самолетами вокруг Японии, предыдущий имел место в 2019 году.

06:07 Москва утверждает, что США преследуют политику сдерживания в отношении России и КитаяЗаместитель министра обороны России Александр Фомин на конференции по безопасности в Китае заявил, что США придерживаются политики сдерживания в отношении России и Китая. Об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС. По мнению агентства, Фомин заявляет, что Москва и Пекин поддерживают создание справедливого, многополярного миропорядка на основе равных возможностей и взаимного уважения, в то время как Запад разжигает конфликты в Азии, заключая новые соглашения о безопасности в регионе.

05:27 Украина обвиняет Россию в нападении на гражданское судноУкраинский флот сообщает новые факты о якобы российских авиаударах по гражданскому судну в Черном море. По данным источников, бомбардировщик Ту-22, возможно, выпустил противокорабельную ракету Х-22 по судну. Судно, ходившее под флагом Сент-Китс и Невис, плавало за пределами территориальных вод Украины и перевозило пшеницу в Египет. Согласно сообщениям BBC, судно находилось в исключительной экономической зоне Румынии, и вместо этого была использована менее мощная ракета Х-31, используемая для подавления радаров.

03:19 Неожиданная гибель солдата на линии разграничения в МолдовеМолдавский солдат погиб при невыясненных обстоятельствах, выполняя обязанности на линии разграничения с сепаратистским регионом Приднестровье. Министерство обороны Молдовы уточнило, что солдат получил смертельные ранения от своего оружия, находясь на посту. Полиция и судебные эксперты сейчас расследуют трагический инцидент. С 1992 года, после распада Советского Союза, молдавские солдаты, сепаратисты Приднестровья и российские войска находятся на линии разграничения. Инциденты подобного рода крайне редки.

02:18 Лидер Великобритании отвергает претензии Путина о роли НАТО в войне и подчеркивает право Украины на самооборонуПремьер-министр Великобритании Кир Стармер отвергает заявление президента России Путина, возлагающего вину на НАТО. "Украина имеет право на самооборону", - заявляет Стармер, и Великобритания полностью поддерживает это право. Предоставляются возможности для обучения в этом контексте. Однако Стармер подчеркивает намерение Великобритании избежать конфликта с Россией. Подробнее здесь.

01:09 Тейлор предвидит более решительную поддержку Украины от ХаррисБывший посол США в Украине Уильям Б. Тейлор предвидит, что Камала Харрис окажет более динамичную поддержку Украине, чем Байден, если станет президентом. Харрис продемонстрировала более решительный подход в определенных областях, по словам Тейлора, который выступил на мероприятии в Американском университете в Киеве. Байден проявил больше осторожности в отношении ХИМАРС, Abrams, истребителей F-16 и разрешения Украине наносить удары по глубоким целям в России. Тейлор предвидит более решительный подход от Харрис, отчасти из-за перспективы новой команды в области внешней политики в Белом доме.

00:27 Зеленский хвалит военную помощь ЭстонииПрезидент Украины Владимир Зеленский встречается с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, признавая их военную помощь. Эстония пообещала выделить 0,25% своего годового ВВП на нужды обороны Украины, сообщается. Во время пребывания в Киеве Зеленский также обсуждал восстановление страны и евроинтеграцию с Карисом. Между тем, премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о дополнительной поддержке во время встречи с Зеленским.

23:19 БНД не обязана раскрывать журналисту свой анализ УкраиныАдминистративный суд в Лейпциге постановил, что Служба внешней разведки Германии (БНД) не обязана раскрывать журналисту, описывала ли она военную победу Украины как сложную или невозможную в частных дискуссиях, как сообщается в решении суда. БНД также не обязана раскрывать, какие СМИ были частью этих частных дискуссий, по крайней мере, на данный момент. Однако БНД должна предоставить подробности о числе конфиденциальных индивидуальных фоновых дискуссий о военной ситуации в Украине в этом году. Запрос журналиста на временный запрет был в основном отклонен. Решение суда основывается на статье в газете от мая, в которой утверждалось, что политик ХДС заявил, что БНД намеренно представила пессимистичный прогноз военной ситуации в Украине, чтобы повлиять на общественное мнение.

here.

22:06 Коалиционные политики выступают за использование дальнобойного оружия против России

Политики от «трафик-лайт» коалиции поддерживают разрешение Киева целевым образом атаковать военные объекты в России с помощью дальнобойного оружия. «Это правильно и в рамках международного права, чтобы наконец-то атаковать военные цели в России с помощью дальнобойных западных ракет», - считает эксперт по внешней политике от СДПГ Михаэль Рот для T-Online. Он упоминает военные аэродромы, командные центры или стартовые площадки как потенциальные цели в России для этого дальнобойного оружия. С этих баз «запускаются коварные атаки на гражданские украинские цели», и их можно наиболее эффективно остановить там. Председатель комитета по обороне, Маркус Фабер от FDP, заявляет, что разрешение на «разрушение российских военных аэропортов с помощью дальнобойных ракет, таких как ATACMS и Storm Shadow, давно назрело». Зеленый политик Антон Хофреитер подчеркивает, что «Россия ежедневно терроризирует украинское гражданское население ракетами по больницам, жилым зданиям и энергоснабжению». Чтобы эффективно защитить украинское гражданское население, армии должно быть разрешено наносить удары по военным базам на территории России с помощью дальнобойного оружия.

21:35 Вэнс комментирует идеи Трампа по Украине

По словам республиканского кандидата в вице-президенты Дж.Д. Вэнса, план Дональда Трампа по прекращению российской войны может включать создание демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. Как объясняет Вэнс в интервью с телепроизводителем Шоном Райаном, Трамп мог бы собрать русских, украинцев и европейцев за стол переговоров, чтобы «найти, какой мирный выход может быть». «Я думаю, он мог бы быстро заключить сделку», - говорит Вэнс. Трамп известен своей открытой симпатией к президенту России Владимиру Путину и частыми критическими замечаниями о помощи США Украине. Бывший президент также заявляет, что он мог бы прекратить войну в течение 24 часов, если бы был избран, но не предоставляет подробностей своего плана.**

21:03 «Мы - русские. Бог с нами» - фашистский митинг в Санкт-Петербурге

Их нельзя оспорить или оспорить: «Мы - русские. Бог с нами», - скандируют многочисленные русские националисты и фашисты во время своего марша по Санкт-Петербургу. И неоднократно они кричат: «Вперед, русские!». Поводом для их марша является годовщина переноса мощей Александра Невского, который считается национальным героем и святым Православной Церкви.**

20:28 Кремлевский пропагандист: «Идеальная преграда - Атлантика»

Популярный российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что России не следует ограничиваться захватом Украины. «Я думаю, идеальная преграда - Атлантика. Естественная преграда», - говорит кремлевский пропагандист. «Идеальное место для наших войск - Берлин, Лисабон, Мадрид. И как они выглядят в Париже». Когда ему напоминают участник дискуссии, что не так много русских, он говорит: «У нас есть братья-белорусы». В противном случае можно было бы обратиться к Китаю.**

20:01 Британские волонтеры готовятся к зиме

Многие украинские дома, которые до сих пор выдерживали обстрелы, лишены окон, что является катастрофой накануне зимы. Британская НКО «Утеплить Украину» занимается этим вопросом, путешествуя в зоны конфликта и устанавливая временные окна.**

здесь.Прочитайте все предыдущие события здесь.

В ответ на потенциальное развертывание дальнобойных ракет Украиной Европейскому Союзу, возможно, придется пересмотреть свою позицию в отношении России.

here.

В свете эскалации tensions between Russia and Ukraine it is crucial for the European Union to consider the potential implications of its actions on The European Union's relationship with Russia.

Читайте также: