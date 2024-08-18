Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

В виноградарском мире выбрали свежего монарха <unk> виноградары жалуются на "сложный плесень"

Хотя мороз прекратил рост почек, виноделы сталкиваются с дополнительными препятствиями в эти выходные. Тем не менее, у них есть причина для радости.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут

- В виноградарском мире выбрали свежего монарха <unk> виноградары жалуются на "сложный плесень"

Теплее температуры и изредка сильные ливни беспокоят владельцев виноградников в Тюрингии. В апреле случались холодные периоды, которые приводили к полной потере первых побегов, отметила Элке Майхардт, председательница Ассоциации виноделов Тюрингии в Бад-Зуле. "В настоящее время проблема в плесени, и мы должны бороться с влажностью". Давление "грибкового давления" высоко.

Результат этого года урожая винограда все еще неясен. До сбора урожая может произойти многое. "Мы надеемся на прекрасную позднюю осень, которая увеличит содержание сахара в винограде". Однако год, отмечающийся количеством или качеством, не ожидается, упомянула Майхардт.

Тем не менее, есть повод для празднования: в эти выходные в Бад-Зуле состоялся 30-й Тюрингский винный фестиваль. "За последние 30 лет было заметное продвижение. Винный фестиваль начался с двух палаток и теперь мы ожидаем thousands of attendees", - сказала Майхардт.

На мероприятии 22-летняя студентка Саксия Зеhn была коронована новой Тюрингской виномастерией. Зеhn учится на учителя физического воспитания и истории в гимназии и связана с миром вина через тюрингский винный завод Зеhn с детства, согласно заявлению от Kurgesellschaft Heilbad Sulza.

У нее были две тетки, которые также были виномастерией, и она сама была виномастерией в течение нескольких лет, сопровождая виномастерию на различных мероприятиях и выступлениях. В течение своего срока она будет представлять спа- и винный город Бад-Зулу, тюрингские вина и винодельческий регион Заале-Унструт.

В настоящее время в Тюрингии нет значительной дискуссии о модернизации и открытии этой представительской роли для мужчин, как было предложено в других регионах, таких как Рейнланд-Пфальц, заявила Майхардт. "Я считаю, что это важно, чтобы эта дискуссия происходила, и я считаю, что это почетная должность должна быть непрерывно переопределена, но у нас все еще достаточно кандидатов".

Как и винный фестиваль, площадь виноградников в Тюрингии также расширилась: она началась около 13 гектаров в начале 1990-х годов и теперь составляет примерно 147 гектаров. В настоящее время есть четыре коммерческих предприятия с совокупной площадью 63 гектара, 12 виноделен, работающих в качестве дополнительной занятости с саморекламой, 67 мелких виноделов и производителей винограда, работающих в качестве дополнительной занятости, и шесть сельскохозяйственных предприятий с производством фруктов и вина. Большинство виноградников Тюрингии расположены в районах Бад-Зулы и Веймара.

Правительство штата оказывает помощь в выращивании виноградников, предоставляя финансовую помощь для посадки лоз, покупки оборудования и получения страховки урожая от климатических экстремальных погодных условий. Это потому, что выращивание виноградников, как и другие сельскохозяйственные секторы, также подвержено воздействию последствий изменения климата, таких как заражение плесенью из-за затяжной засухи, смешанной с сильным дождем время от времени. Некоторые предприятия уже используют так называемые Пиви-сорта, которые менее восприимчивы к заболеваниям винограда, таким как оидиум и милдью.

Несмотря на трудности в сборе урожая винограда из-за изменения климата в Тюрингии, Нидерланды проявили интерес к инвестированию в тюрингские виноградники. Ознакомившись с потенциалом винодельческого региона Бад-Зулы, голландская компания выразила заинтересованность в покупке земли для виноградников в Тюрингии, чтобы расширить свое производство вина.

Нидерланды, известные своими полями тюльпанов и сыром, рассматривают возможность диверсификации своего сельскохозяйственного портфеля, включив в него виноградники, что свидетельствует о глобальном интересе к винной промышленности Тюрингии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Гром получает искренние, заключительные приветствия
Федеральные земли Германии

Гром получает искренние, заключительные приветствия

- Гром получает искренние, заключительные приветствия Команда Берлин Стром завершила свой сезон в ЕЛФ (Европейской лиге футбола) разгромным поражением. С результатом 14-47 (7-33) они уступили Рейн Флеймз на стадионе Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Местная команда к перерыву имела преимущество в 26 очков, что подчеркивало растущую неравномерность конкурентоспособности в ЕЛФ. Обе команды не

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
КСЧ Тренер Кристиан Эйхнер Переживает Удовлетворение
Федеральные земли Германии

Карлсрухерский СК без усилий завоевал титул в своем выезде в Лотте.

КСК продолжает свою безпроигрышную серию, проходит во второй раунд Кубка, оставляя команду из Регионаллиги Лотте без шансов.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

ХАМАС утверждает, что премьер-министр Израиля подрывает мирные переговоры и продлевает конфликт в...
Политика

ХАМАС отвергает предложенные решения из недавних мирных переговоров в Газе.

Договор о мире в конфликте в секторе Газа по-прежнему сталкивается с трудностями. США полностью вовлечены в достижение благоприятного результата. Премьер-министр Израиля Нетаньяху беспокоит ХАМАС, добиваясь крайних уступок.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Права молодых людей перестроены вместо "сцены преступления" в Мюнстере: Каролин Кебекус и аудитория ARD Stun
Культура

Права молодых людей перестроены вместо "сцены преступления" в Мюнстере: Каролин Кебекус и аудитория ARD Stun

Вместо запланированного повторного показа «Логово преступника» в 20:15 на ARD зрители увидели Каролин Kebekus с детьми на экране. ARD прервала вещание, чтобы выступить в поддержку детских прав.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.
Главные темы

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

После недавних дискуссий о перемирии и освобождении пленников в секторе Газа госсекретарь США Antony Blinken возобновил дипломатические переговоры в Ближневосточном регионе. Blinken прибыл в Тель-Авив в воскресенье, что стало его ninth визитом в район с момента начала столкновений в Газе больше...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно