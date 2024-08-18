- В виноградарском мире выбрали свежего монарха <unk> виноградары жалуются на "сложный плесень"

Теплее температуры и изредка сильные ливни беспокоят владельцев виноградников в Тюрингии. В апреле случались холодные периоды, которые приводили к полной потере первых побегов, отметила Элке Майхардт, председательница Ассоциации виноделов Тюрингии в Бад-Зуле. "В настоящее время проблема в плесени, и мы должны бороться с влажностью". Давление "грибкового давления" высоко.

Результат этого года урожая винограда все еще неясен. До сбора урожая может произойти многое. "Мы надеемся на прекрасную позднюю осень, которая увеличит содержание сахара в винограде". Однако год, отмечающийся количеством или качеством, не ожидается, упомянула Майхардт.

Тем не менее, есть повод для празднования: в эти выходные в Бад-Зуле состоялся 30-й Тюрингский винный фестиваль. "За последние 30 лет было заметное продвижение. Винный фестиваль начался с двух палаток и теперь мы ожидаем thousands of attendees", - сказала Майхардт.

На мероприятии 22-летняя студентка Саксия Зеhn была коронована новой Тюрингской виномастерией. Зеhn учится на учителя физического воспитания и истории в гимназии и связана с миром вина через тюрингский винный завод Зеhn с детства, согласно заявлению от Kurgesellschaft Heilbad Sulza.

У нее были две тетки, которые также были виномастерией, и она сама была виномастерией в течение нескольких лет, сопровождая виномастерию на различных мероприятиях и выступлениях. В течение своего срока она будет представлять спа- и винный город Бад-Зулу, тюрингские вина и винодельческий регион Заале-Унструт.

В настоящее время в Тюрингии нет значительной дискуссии о модернизации и открытии этой представительской роли для мужчин, как было предложено в других регионах, таких как Рейнланд-Пфальц, заявила Майхардт. "Я считаю, что это важно, чтобы эта дискуссия происходила, и я считаю, что это почетная должность должна быть непрерывно переопределена, но у нас все еще достаточно кандидатов".

Как и винный фестиваль, площадь виноградников в Тюрингии также расширилась: она началась около 13 гектаров в начале 1990-х годов и теперь составляет примерно 147 гектаров. В настоящее время есть четыре коммерческих предприятия с совокупной площадью 63 гектара, 12 виноделен, работающих в качестве дополнительной занятости с саморекламой, 67 мелких виноделов и производителей винограда, работающих в качестве дополнительной занятости, и шесть сельскохозяйственных предприятий с производством фруктов и вина. Большинство виноградников Тюрингии расположены в районах Бад-Зулы и Веймара.

Правительство штата оказывает помощь в выращивании виноградников, предоставляя финансовую помощь для посадки лоз, покупки оборудования и получения страховки урожая от климатических экстремальных погодных условий. Это потому, что выращивание виноградников, как и другие сельскохозяйственные секторы, также подвержено воздействию последствий изменения климата, таких как заражение плесенью из-за затяжной засухи, смешанной с сильным дождем время от времени. Некоторые предприятия уже используют так называемые Пиви-сорта, которые менее восприимчивы к заболеваниям винограда, таким как оидиум и милдью.

Несмотря на трудности в сборе урожая винограда из-за изменения климата в Тюрингии, Нидерланды проявили интерес к инвестированию в тюрингские виноградники. Ознакомившись с потенциалом винодельческого региона Бад-Зулы, голландская компания выразила заинтересованность в покупке земли для виноградников в Тюрингии, чтобы расширить свое производство вина.

Нидерланды, известные своими полями тюльпанов и сыром, рассматривают возможность диверсификации своего сельскохозяйственного портфеля, включив в него виноградники, что свидетельствует о глобальном интересе к винной промышленности Тюрингии.

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