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Федеральные земли ГерманииНовостиТретья лига

В Верле матч 1:1 закончился без триумфа для Вальдхофа Мангейма

Команда Мангейма удерживает лидерство в Восточной Вестфалии в течение длительного времени, но позволяет гол на последних минутах. К сожалению, трехочковая победа не состоялась, но в этом матче удалось обеспечить один балл.

 and  John Stellmacher
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В Верле, Вальдхофе Маннхайма и их менеджере Марко Антверпене не удалось одержать первую победу в...
В Верле, Вальдхофе Маннхайма и их менеджере Марко Антверпене не удалось одержать первую победу в сезоне третьей лиги.

- В Верле матч 1:1 закончился без триумфа для Вальдхофа Мангейма

SV Waldhof Mannheim по-прежнему испытывает трудности после третьего тура 3-й Бундеслиги, не одержав ни одной победы. Тем не менее, ничья со счетом 1:1 (1:0) против SC Verl стала первой очной точкой в сезоне для клуба. Голевую передачу на Вальдхоф в 15-й минуте сделал Феликс Лохкемпер, воспользовавшийся навесом от Кеннеди Окпалы. Несмотря на преимущество, хозяева из Оствестфальи упустили множество голевых моментов. Чилхем Онуоха сравнял счет в ворота Мангейма в 80-й минуте.

Тренер Марко Антервен перед матчем призвал свою команду проявить уверенность, оптимизм и решительность. В начале матча они следовали его указаниям, высоко дав на Верль и создавая им проблемы. Однако по ходу игры Мангейм отступил, сведя к минимуму свои шансы на второй гол. К счастью для них, Верль не использовал свои моменты – до 80-й минуты.

Несмотря на то, что они играют в Третьей лиге, тренер Антервен сохраняет высокие ожидания от выступлений SV Waldhof Mannheim. Даже несмотря на трудности в третьем туре, они показали себя с лучшей стороны против SC Verl, сохранив преимущество в владении мячом.

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