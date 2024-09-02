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В Венеции в настоящее время присутствует Брэд Питт, а Анджелина Джоли находится в Колорадо.

За выходные Брэд Питт представил свой последний фильм в Венеции. Одновременно Энджи изадела шумиху на кинофестивале в Телурайде, Колорадо.

 and  Ksenia Johnson
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- В Венеции в настоящее время присутствует Брэд Питт, а Анджелина Джоли находится в Колорадо.

Энджили́на Джо́ли завершила ещё один промо-тур своего фильма «Мария» после сильной игры на Венецианском кинофестивале. Совпадение или нет, но 31 августа она посетила кинофестиваль в Телурайде, Колорадо, где фильм чилийского режиссера Пабло Лarraína получил свою североамериканскую премьеру после первого показа на Венецианском кинофестивале.

По данным «Холливудского репортера», Джоли нацелилась на свой второй «Оскар» за роль известной оперной певицы Марии Каллас (1923-1977). Она блистала на мероприятии в элегантном сером платье с широкими рукавами, дополненном коричневыми острыми туфлями и эффектными черными солнцезащитными очками. Ее выход на красную ковровую дорожку сопровождался появлением таких известных фигур, как Наоми Уоттс (55) и Марта Стюарт (83).

«Уходя от Брэда Питта»

Джоли представила свой биографический фильм в Венеции в прошлый четверг, как сообщает «People». Ее глаза заблестели от слез, когда она была тронута восьмиминутной овацией за свою игру. В конце фильма, через аплодисменты, она вытерла слезы и обняла, например, режиссера Пабло Лarraína, а затем спешно покинула место, казалось, избегая напряженного воссоединения со своим бывшим супругом.

Брэд Питт появился в Венеции в субботу, запечатленный папарацци вместе со своей партнершей Инес де Рамон. Вернувшись в воскресенье вечером (1 сентября), актер и его возлюбленная, вместе уже около двух лет, посетили премьеру своего нового фильма «Волки». Их сфотографировали вместе с Джорджем Клуни и его женой Амал Клуни, и пара выглядела счастливой. Это было их первое появление на красной ковровой дорожке как пара.

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году и провели годы врозь. Согласно сообщениям, она подала на развод в сентябре 2016 года. Несмотря на то, что судья объявил их юридически разведенными в 2019 году, в переговорах по разводу все еще возникают споры. Бывшая пара воспитывает шестерых детей: Шайло (18), Захару (19), Пакса (20), Мэддокса (23), Нокса (16) и Вивьенн (16).

В отличие от Энджилины Джоли, избегающей своего бывшего мужа на Венецианском кинофестивале, другие известные личности, такие как Наоми Уоттс и Марта Стюарт, присутствовали на ее красной ковровой дорожке. В результате Энджилина Джоли выразила благодарность за положительную реакцию на свой фильм «Мария», не сосредоточиваясь только на своей личной жизни, но и общаясь с другими известными фигурами в киноиндустрии.

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