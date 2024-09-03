Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиОрдер на арест

В Венесуэле выдан ордер на арест оппозиционеров

Оппоненты празднуют победу своего кандидата, идентифицируя его как Гонсалеса. Ранее США и различные страны признавали prezidenta Мадуро победителем. Сейчас администрация планирует арестовать своего оппонента.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

- В Венесуэле выдан ордер на арест оппозиционеров

После спорной президентской выборной кампании в августе в Венесуэле, отмеченной обвинениями в фальсификациях, против оппозиционного деятеля Эдмундо Гонсалеса Уррутии выдан ордер на арест. Бывший дипломат обвиняется в узурпации власти, подстрекательстве к неповиновению, заговоре и саботаже, согласно решению суда в Каракасе, рассматривающего дела о терроризме, по просьбе прокуратуры.

После выборов 1 августа верная избирательная комиссия объявила действующего президента Николаса Мадуро победителем, но полностью расшифрованные результаты все еще не опубликованы. Противники оспаривают легитимность выборов, утверждая, что победил Гонсалес, в то время как Мадуро якобы получил всего 30% голосов.

Местонахождение Гонсалеса остается неизвестным с тех пор, как он появился на публике на демонстрации в Каракасе 3 августа. Непрерывно обращаясь к своим сторонникам через видео, он проигнорировал три вызова из прокуратуры.

Лидер оппозиции Мария Кортина Мачадо осудила ордер, назвав его "отказом от реальности". "Угрожая избранному президенту, они только укрепляют единство venezuelanos и глобальную поддержку Эдмундо Гонсалеса", - заявила она на платформе X.

Оппозиция утверждает, что имеет доступ к подробным спискам результатов более чем с 80% избирательных участков, согласно которым Гонсалес получил 67% голосов, а Мадуро - всего 30%. США и несколько латиноамериканских стран признают победу Гонсалеса на выборах, в то время как Европейский Союз и Организация американских государств выразили сомнения в официальных результатах.

После выдачи ордера Мадуро заявил на venezuelanском телевидении: "Никто не находится вне закона. Прокуратура трижды вызывала его, и он отказался явиться. Он пренебрегает прокуратурой. Какой это стране? Гонсалес Уррутия хвастается тем, что игнорирует законы".

Международная критика ордера

Несколько стран в регионе осудили venezuelanские власти. Министерство иностранных дел Аргентины заявило: "Аргентинская Республика отвергает ордер на арест, выданный прокуратурой мадуристской диктатуры против победителя президентских выборов 1 августа Эдмундо Гонсалеса Уррутии, и предупреждает международное сообщество о радикальной волне, разжигаемой режимом с целью криминализировать демократические силы в Венесуэле".

Министерство иностранных дел Чили написало: "Правительство Чили осуждает любые репрессии против оппонентов диктаторского режима в Венесуэле".

Также в зоне риска находится Гuaidó

Переизбрание Мадуро в 2018 году не было признано многими странами. В следующем году, когдаJuan Guaidó был парламентским президентом, он провозгласил себя временным президентом, но не смог завоевать поддержку в стране, главным образом из-за лояльности армии Мадуро, позволившей ему пережить протесты.

В октябре 2020 года был выдан ордер на арест Гuaidó. Его якобы обвиняют в государственной измене, узурпации власти и растрате. Сейчас живущий в изгнании в США, он обвиняется прокуратурой в совершении этих деяний.

Страдая от плохого управления, коррупции и международных санкций, Венесуэла остается страной, где более 80% населения живет за чертой бедности, по оценкам ООН, более семи миллионов человек покинули страну с 2020 года из-за бедности и насилия.

США конфисковали самолет Мадуро

До выдачи ордера на арест Гонсалеса американские власти конфисковали самолет, принадлежащий Мадуро, из-за нарушений санкций. Самолет Dassault Falcon 900EX был конфискован на Доминиканской Республике и перевезен во Флориду, объявило Министерство юстиции США в Вашингтоне. Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил: "Самолет был незаконно приобретен за $13 миллионов через подставную компанию и контрабандой вывезен из США, чтобы использоваться Николасом Мадуро и его сообщниками".

Вenezuelanское правительство осудило конфискацию, обвинив "американские власти в поддержке криминальной практики, которая может быть охарактеризована только как пиратство, незаконное изъятие самолета, принадлежащего президенту Республики, и оправдание этого односторонними и незаконными принудительными мерами, которые они налагают во всем мире", заявил Министерство иностранных дел в Каракасе.

  1. Несмотря на выданный ордер на арест, местонахождение Эдмундо Гонсалеса Уррутии остается неизвестным, так как он проигнорировал несколько вызовов из вenezuelanской прокуратуры.
  2. В ответ на международную критику ордера на арест Эдмундо Гонсалеса Уррутии Министерство иностранных дел Аргентины публично осудило ордер, выданный вenezuelanской прокуратурой, обвиняя в радикализации, направленной на криминализацию демократических сил в Венесуэле.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Два потенциальных кандидата, воспринятые как потенциальные канцлеры: культивирующий проводить время...
Политика

По сравнению с Мерцем, южные и особенно засушливые регионы ощущают рост популярности.

По сравнению с Мерцем, южные и особенно засушливые регионы ощущают рост популярности. Коалиция светофора поставила Союз в сложное положение из-за своего рекордного непопулярности. Сейчас ХДС и ХСС просто нужно забить гол. Вопрос в том, кто станет канцлером Союза, чтобы сделать этот удар? Председатель ХДС Фридрих Мерц является явным фаворитом, но

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных.
Политика

Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных.

Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных. Из-за самой сильной за десятилетия засухи Намибия в настоящее время проводит отстрел более 700 диких животных, в том числе бегемотов и слонов. На данный момент уже отстреляно около 160 животных, как подтвердило Министерство окружающей среды и туризма. Целью отстрела является облегчение водных

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения
Политика

Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения

В своей Immutableolimческой политике ХДС и ХСС выступают за более строгий подход, чем предлагают «arzystochnayaakespearey». Существует ли возможность сойтись между двумя сторонами?

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
За последние несколько месяцев, примерно 12 901 человек, в основном на небольших судах,...
Политика

Более десяти мигрантов погибли во время попытки пересечь Ла-Манш

Более десяти мигрантов погибли во время попытки пересечь Ла-Манш Попытка пересечь пролив Ла-Манш унесла жизни как минимум десяти мигрантов во Франции. Судно, перевозившее примерно 60 человек, развалилось, сообщает местная префектура. Вероятность новых жертв остается высокой. Многие получили серьезные травмы, как сообщила местная газета "La Voix du Nord". Этот

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Д 기술을тання года индивидуум находится под расследованием за постоянное жестокое обращение с его...
Федеральные земли Германии

Человек признает длительные случаи сексуальной эксплуатации собственной дочери.

Данный человек имеет судимости в прошлом. В настоящее время он предстает перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью. Признание может привести к быстрому судебному решению.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Два потенциальных кандидата, воспринятые как потенциальные канцлеры: культивирующий проводить время...
Политика

По сравнению с Мерцем, южные и особенно засушливые регионы ощущают рост популярности.

По сравнению с Мерцем, южные и особенно засушливые регионы ощущают рост популярности. Коалиция светофора поставила Союз в сложное положение из-за своего рекордного непопулярности. Сейчас ХДС и ХСС просто нужно забить гол. Вопрос в том, кто станет канцлером Союза, чтобы сделать этот удар? Председатель ХДС Фридрих Мерц является явным фаворитом, но

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных.
Политика

Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных.

Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных. Из-за самой сильной за десятилетия засухи Намибия в настоящее время проводит отстрел более 700 диких животных, в том числе бегемотов и слонов. На данный момент уже отстреляно около 160 животных, как подтвердило Министерство окружающей среды и туризма. Целью отстрела является облегчение водных

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Во многих организациях, расположенных в MV, вакансии для тренировочных позиций остаются...
Федеральные земли Германии

Примерно 43% сельскохозяйственных предприятий испытывают трудности с заполнением рабочих мест.

Многие компании в MV испытывают трудности с заполнением вакансий на обучение, как показывает исследование, проведенное Палатой торговли и промышленности страны. В этом контексте прослеживается обеспокоивающая тенденция.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно