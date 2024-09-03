- В Венесуэле выдан ордер на арест оппозиционеров

После спорной президентской выборной кампании в августе в Венесуэле, отмеченной обвинениями в фальсификациях, против оппозиционного деятеля Эдмундо Гонсалеса Уррутии выдан ордер на арест. Бывший дипломат обвиняется в узурпации власти, подстрекательстве к неповиновению, заговоре и саботаже, согласно решению суда в Каракасе, рассматривающего дела о терроризме, по просьбе прокуратуры.

После выборов 1 августа верная избирательная комиссия объявила действующего президента Николаса Мадуро победителем, но полностью расшифрованные результаты все еще не опубликованы. Противники оспаривают легитимность выборов, утверждая, что победил Гонсалес, в то время как Мадуро якобы получил всего 30% голосов.

Местонахождение Гонсалеса остается неизвестным с тех пор, как он появился на публике на демонстрации в Каракасе 3 августа. Непрерывно обращаясь к своим сторонникам через видео, он проигнорировал три вызова из прокуратуры.

Лидер оппозиции Мария Кортина Мачадо осудила ордер, назвав его "отказом от реальности". "Угрожая избранному президенту, они только укрепляют единство venezuelanos и глобальную поддержку Эдмундо Гонсалеса", - заявила она на платформе X.

Оппозиция утверждает, что имеет доступ к подробным спискам результатов более чем с 80% избирательных участков, согласно которым Гонсалес получил 67% голосов, а Мадуро - всего 30%. США и несколько латиноамериканских стран признают победу Гонсалеса на выборах, в то время как Европейский Союз и Организация американских государств выразили сомнения в официальных результатах.

После выдачи ордера Мадуро заявил на venezuelanском телевидении: "Никто не находится вне закона. Прокуратура трижды вызывала его, и он отказался явиться. Он пренебрегает прокуратурой. Какой это стране? Гонсалес Уррутия хвастается тем, что игнорирует законы".

Международная критика ордера

Несколько стран в регионе осудили venezuelanские власти. Министерство иностранных дел Аргентины заявило: "Аргентинская Республика отвергает ордер на арест, выданный прокуратурой мадуристской диктатуры против победителя президентских выборов 1 августа Эдмундо Гонсалеса Уррутии, и предупреждает международное сообщество о радикальной волне, разжигаемой режимом с целью криминализировать демократические силы в Венесуэле".

Министерство иностранных дел Чили написало: "Правительство Чили осуждает любые репрессии против оппонентов диктаторского режима в Венесуэле".

Также в зоне риска находится Гuaidó

Переизбрание Мадуро в 2018 году не было признано многими странами. В следующем году, когдаJuan Guaidó был парламентским президентом, он провозгласил себя временным президентом, но не смог завоевать поддержку в стране, главным образом из-за лояльности армии Мадуро, позволившей ему пережить протесты.

В октябре 2020 года был выдан ордер на арест Гuaidó. Его якобы обвиняют в государственной измене, узурпации власти и растрате. Сейчас живущий в изгнании в США, он обвиняется прокуратурой в совершении этих деяний.

Страдая от плохого управления, коррупции и международных санкций, Венесуэла остается страной, где более 80% населения живет за чертой бедности, по оценкам ООН, более семи миллионов человек покинули страну с 2020 года из-за бедности и насилия.

США конфисковали самолет Мадуро

До выдачи ордера на арест Гонсалеса американские власти конфисковали самолет, принадлежащий Мадуро, из-за нарушений санкций. Самолет Dassault Falcon 900EX был конфискован на Доминиканской Республике и перевезен во Флориду, объявило Министерство юстиции США в Вашингтоне. Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил: "Самолет был незаконно приобретен за $13 миллионов через подставную компанию и контрабандой вывезен из США, чтобы использоваться Николасом Мадуро и его сообщниками".

Вenezuelanское правительство осудило конфискацию, обвинив "американские власти в поддержке криминальной практики, которая может быть охарактеризована только как пиратство, незаконное изъятие самолета, принадлежащего президенту Республики, и оправдание этого односторонними и незаконными принудительными мерами, которые они налагают во всем мире", заявил Министерство иностранных дел в Каракасе.

Несмотря на выданный ордер на арест, местонахождение Эдмундо Гонсалеса Уррутии остается неизвестным, так как он проигнорировал несколько вызовов из вenezuelanской прокуратуры. В ответ на международную критику ордера на арест Эдмундо Гонсалеса Уррутии Министерство иностранных дел Аргентины публично осудило ордер, выданный вenezuelanской прокуратурой, обвиняя в радикализации, направленной на криминализацию демократических сил в Венесуэле.

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