В Венесуэле "маленькое командование" бросило вызов власти Мадуро, и теперь они могут возглавить новую волну миграции.

CNN поговорила с шестью venezuelцами, недавно покинувшими свою страну. Некоторые из них меняли одежду или прятались в кустах, чтобы избежать обнаружения во время путешествия. Многие решили мигрировать нелегально, путешествуя ночью и прячась днем, чтобы избежать многочисленных проверок, установленных силами правительства Венесуэлы. Некоторые сообщили, что их пропускали без проверки офицеры, предположительно сочувствующие оппозиции. Большинство попросило анонимности из страха, что силы правительства отомстят их близким, если узнают, что они покинули страну.

Одна женщина, оставившая свою 84-летнюю мать, поделилась своей причиной для отъезда: "Я оставила свою маму... Мой муж сделал то же самое. Моя мама сказала мне: ‘Будь сильной, моя любовь, все будет хорошо; радость вернется в Венесуэлу, я буду ждать тебя здесь. Если меня не будет, когда ты вернешься, я хотя бы буду знать, что ты свободный человек'," - сказала она, сопровождая своего мужа и сына в их путешествии.

Ее якобы преступление в Венесуэле? Помощь в сборе более чем 1200 "actas" - распечатанных результатов голосования, которые стали решающим доказательством утверждений оппозиции о том, что выборы были сфальсифицированы Мадуро, авторитарным лидером, правившим железной рукой с 2013 года после смерти Уго Чавеса.

Опрос, проведенный до выборов, предсказывал, что до трети населения Венесуэлы могут рассмотреть возможность покинуть страну, если Мадуро будет переизбран. Беседы с политическими диссидентами, проживающими в Колумбии, Эквадоре, Чили и Соединенных Штатах, предполагают, что они могут составлять новую волну миграции, бегущую от возобновившегося подавления на родине.

Вивиана Саве, оппозиционный активист из андского штата Трухильо, начала испытывать запугивание задолго до выборов. Говоря из секретного места за пределами Венесуэлы, Саве рассказала, что с 20 июля из-за страха ареста правительственными силами переезжала из дома в дом.

Саве координировала тысячи команд кампании, называемых "командитос" ("маленькие коммандос"), чтобы мобилизовать избирателей, противящихся правлению Мадуро. Они также были поручены сбору "actas" - распечатанных результатов из каждого избирательного центра, чтобы гарантировать честные выборы и позволить оппозиции независимо подсчитывать голоса.

Саве вспоминает, как правительственные силы ставили грузовики перед ее домом в качестве тактики запугивания. "Они парковались на другой стороне улицы, грузовик от SEBIN или спецподразделений, с открытыми окнами и офицерами в балаклавах или черепных масках, чтобы напугать мою семью", - сказала она.

После объявления Мадуро о своей победе на выборах, вызвавшем подозрения у оппозиции и за рубежом, Саве и тысячи других венесуэльцев вышли на улицы. С тех пор правительственные силы арестовали по крайней мере 2000 сторонников оппозиции, дома активистов в некоторых районах Каракаса помечены черными крестами. По меньшей мере 25 гражданских лиц и один солдат погибли в политическом насилии.

Сам Мадуро приказал открыть два новых тюрьмы, чтобы разместить арестованных, назвав широкомасштабную полицейскую операцию по задержанию как можно большего числа протестующих "Операцией стук-стук", имитируя звук специальных сил, стучащих в двери противников активистов посреди ночи, чтобы арестовать их.

Саве стала мишенью по мере расширения репрессий. "Губернатор Герардо Маркес опубликовал знак с моим лицом, на котором было написано, что меня разыскивают за терроризм", - вспоминает она, отрицая какое-либо участие в терроризме или подстрекательстве к насилию.

При контакте с CNN генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб пообещал расследовать дело Саве, но пока не предоставил ответа. "Я действительно чувствовала, что они доберутся до меня, рано или поздно", - сказала Саве.

Вызов официальной версии

По данным избирательной комиссии Венесуэлы, поддерживающей правительство, Мадуро победил на переизбрании с небольшим перевесом в более чем 50% голосов.

Однако коалиция оппозиции Венесуэлы, а также наблюдатели за выборами от Организации Объединенных Наций и Центра Картера поставили под сомнение цифры комиссии. Несколько стран, таких как США и ЕС, призвали Венесуэлу предоставить подробные результаты по каждому избирательному участку.

Между тем оппозиция Венесуэлы опубликовала более 80% "actas", распечатанных и полученных от голосовальных машин по всей стране, всего около 25 000 документов. Аналитики считают, что это доказательство частично показывает, что оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутия на самом деле победил Мадуро.

Оспаривание официальных результатов выборов обходится дорого. Хотя публикация результатов выборов разрешена венесуэльским законодательством, правительство обвинило оппозицию в распространении ложных "actas" без представления доказательств. На прошлой неделе генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб вызвал Гонсалеса Уррутию на допрос, обвинив его в злоупотреблении функциями избирательной комиссии.

Помимо массовых арестов, десятки активистов и журналистов заявили, что правительство Венесуэлы конфисковало их паспорта, чтобы помешать им покинуть страну. Офис венесуэльских паспортов не отвечал на запросы CNN.

Волонтеры и свидетели выборов, собиравшие результаты голосования, специально стали мишенью правительственного подавления, утверждают активисты.

"Все, кто был вовлечен в нашу работу, прячутся, либо здесь, либо за рубежом", - сказал другой источник оппозиции, участвовавший в документировании результатов. "Acta стала как кryptonite, потому что она доказывает, что правительство лжет", - сказал источник.

Оппозиционный кандидат в президенты Гонсалес Уррутия и лидер оппозиции Мария Кортина Мачадо в настоящее время прячутся, а Мадуро публично угрожает их арестом.

Новая жизнь вдали от дома

Согласно данным ООН, с тех пор как Мадуро пришел к власти в 2013 году, более 7 миллионов венесуэльцев покинули свою страну. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы последует еще большее число людей.

2 августа произошел знаменательный для Сэв события, о котором она рассказывает. Из-за страха быть арестованной она постоянно перемещалась и в один из дней, проезжая по сельской местности, ее машина сломалась. Недолго думая, она спряталась за сараем, пока прохожие общались с полицией, чтобы выиграть время. Затем она взобралась на холм и спряталась среди банановых деревьев на несколько часов.

"Я была уверена, что это мой конец, спрятавшись там, и думала, что они меня схватят и отправят в тюрьму Хеликоиде", - рассказала Сэв CNN, кивнув в сторону тюрьмы в Каракасе, где правительство Мадуро содержит нескольких диссидентов.

Примерно через неделю она покинула страну инкогнито.

"В какой-то момент мне пришлось сесть на мотоцикл и надеть шлепанцы, чтобы выглядеть как местная, возвращающаяся домой, но к счастью, все прошло гладко - я теперь свободна", - рассказала она CNN.

Другой диссидент рассказал CNN, что он покинул свой дом на мотоцикле, путешествуя ночью и прячась днем после получения информации о предстоящих арестах со стороны сил безопасности.

"Когда они сказали, что правительство планирует арестовать меня, я просто убежал. Я ничего не готовил: четыре дня на дороге с одной парой трусов", - сказал он CNN, попросив остаться анонимным из-за страха мести против его семьи, которая осталась в Венесуэле.

Представители некоторых стран в Америке ввели ограничения на путешествия для венесуэльцев в последние годы, чтобы регулировать потоки миграции. Большинство активистов, упомянутых в этой статье, выразили желание вернуться в Венесуэлу как можно скорее и не планируют просить убежище в другом месте.

Сэв размышляет о возможности добраться до США, где находятся многие политические противники, но ее настоящее желание - вернуться в Трухильо, где, как она считает, большинство людей поддерживают ее - даже солдаты, назначенные для поддержания власти Мадуро.

"Правительство не думало, что мы можем организовать наших людей настолько. Они приказали военным не позволять нашим свидетелям завершать акты, но если мы собрали 92% из них, это значит, что такие приказы были проигнорированы. Люди на нашей стороне", - сказала она.

Политическая нестабильность в Венесуэле привела к значительному увеличению миграции, и ожидается, что в ближайшее время уедут еще больше людей. Эта массовая эмиграция стала глобальной проблемой, и представители разных стран в Америке вводят ограничения на поездки, чтобы управлять потоками миграции.

Несмотря на риски и трудности, многие венесуэльские диссиденты выражают желание вернуться на родину как можно скорее, несмотря на опасности, которые они могут встретить. Даже в страхе и неопределенности их надежда основана на вере в то, что их поддержка простирается за правительственные силы, достигая даже солдат, назначенных для поддержания власти Мадуро.

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