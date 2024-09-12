В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС, как постановил Европейский суд (ЕС). Суд пришел к выводу, что эта политика ограничивала свободную конкуренцию. Проблема возникла в результате судебного процесса, инициированного розничным продавцом Spar в Венгрии против этих нормативных актов.

Регулирование было введено в феврале 2022 года во время пандемии COVID-19 и требовало от розничных торговцев предлагать определенное количество этих товаров по фиксированным ценам. После начала войны в Украине в ноябре 2022 года к списку были добавлены яйца и картофель. Эти ограничения действовали до июля 2023 года.

В мае 2023 года Spar Hungary получил штраф за то, что один из его магазинов не смог выполнить дневную квоту на пять указанных товаров. Оспаривая штраф, Spar Hungary подал в суд. Венгерский суд усомнился в совместимости этого регулирования с законодательством ЕС и передал дело в ЕС.

Суд отметил, что регулирование ограничивало свободу розничных торговцев устанавливать цены и количества на основе экономических факторов, таким образом нарушая свободную конкуренцию.

Венгрия защищала ограничения как необходимые для борьбы с инфляцией и обеспечения поставок основных продуктов питания для малообеспеченных потребителей. Однако суд посчитал, что регулирование было избыточным и приводило к нарушениям во всей цепочке поставок.

Теперь венгерский суд должен вынести решение по конкретному иску Spar Hungary. Его решение будет основываться на юридическом мнении ЕС.

Постановление ЕС установило, что ограничения цен в Венгрии ограничивали свободную конкуренцию, так как они противоречили законодательству ЕС. В ответ на штраф Spar Hungary оспорил его, подав иск и поставив под сомнение совместимость этого регулирования с законодательством ЕС.

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