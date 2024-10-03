В Венди отмечают 25-летие "Губка Боба" и предлагают еду на тему Краби-Пэтти.

Wendy's запускает уникальное предложение, посвященное 25-летию мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны", с "Крабовым бургером в сотрудничестве" и "Фрости в тропических глубинах" в своих американских и канадских заведениях в ограниченный период, начиная с 8 октября.

Крабовый бургер практически такой же, как обычный чизбургер, но с дополнительным ломтиком сыра и секретным соусом Крабового сотрудничества, как сообщила Wendy's в среду. Особый Фрости - это ваниль со свитком ананасового и манговый пюре сверху.

В сотрудничестве с любимым мультсериалом, который нравится миллионерам, компания надеется вызвать ностальгию у потребителей и, возможно, повысить продажи. Компания Burger King также объявила на этой неделе, что сотрудничает с франшизой анимационного фильма MGM "Семья Аддамс" для "Воппера в среду" с фиолетовой булочкой.

В заявлении для прессы Wendy's заявила, что "естественно, что два самых известных квадрата в популярной культуре объединяются", намекая на квадратную форму бургеров заведения.

Используя два продукта, которые в основном уже есть в меню, становится довольно просто для сотрудников готовить эти специальные предложения. McDonald's часто выпускает "звездные" обеды, состоящие из существующих блюд с новыми названиями, и добивается финансового успеха с ними.

Все быстрые службы питания борются с доходами от американских едоков, которые реже посещают рестораны и тратят меньше, когда это делают, что приводит к замедлению продаж фастфуда и снижению посещаемости ресторанов.

В результате компании вводят обеды по выгодной цене и заманчивые акции, чтобы стимулировать продажи. Пока не ясно, насколько эффективна эта стратегия, когда будут объявлены результаты в ближайшие недели.

Сотрудничество между Wendy's и "Губкой Боб Квадратные Штаны" показывает, как компании могут использовать популярную культуру для стимулирования продаж. Использование Крабового бургера и Фрости в ограниченном предложении - это стратегический ход, как доказало McDonald's со своими "звездными" обедами.

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