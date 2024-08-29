Кроме того, в прибрежной зоне также наблюдалась активность. - В Вангероге сообщалось о значительных вторжениях после сильного ветра.

После незначительного прилива на острове Вангерооге, расположенном в Северном море, появились характерные следы эрозии. Ливень, прошедший в прошлую пятницу, смыл песок так далеко, как до лежаков на главном пляже, как видно на фотографиях. Эрозия на восточном пляже значительно углубилась, как сообщил NLWKN, муниципальный орган, ответственный за сохранение побережья. Однако они заверили, что система защиты от наводнений на всех островах Восточной Фризии сохраняется.

Необходима быстрая замена песка на восточном пляже, как сообщается в последних новостях. NLWKN в настоящее время занимается пополнением песка на Вангерооге, часть которого снова подверглась эрозии. Эти проекты будут продолжены. Они направлены на защиту дюн внутри, среди других целей. Ранее об этой ситуации сообщали "Nordwestzeitung" и NDR.

Пополнение песка на главном пляже запланировано только на следующий год, как объявил муниципалитет Вангерооге. "Задачи по пополнению песка туристической администрации выполняются только с марта по май", - уточнил представитель.

Мягкий прилив может произойти и летом

Хотя первоначальный прилив может показаться необычным, он не исключен, пояснил NLWKN. Как правило, сезон приливов на островах Восточной Фризии начинается в середине/конце сентября, согласно NLWKN. "Хотя штормовые приливы статистически более вероятны в зимние месяцы, незначительные приливы, подобные тому, что было в прошлую пятницу, могут происходить в любое время года", - добавил представитель.

NLWKN подчеркивает необходимость подготовки к возможным приливам в течение всего года, так как незначительные приливы могут происходить даже в летние месяцы. Для поддержки окружающей среды и предотвращения дальнейшей эрозии на Вангерооге ведутся непрерывные усилия по поддержанию и пополнению песка на пляже.

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