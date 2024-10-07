В условиях распространения дезинформации после урагана Хелена власти призывают жителей игнорировать такие необоснованные теории.

Неделю назад, мощный ураган обрушился на юго-восток США, оставив после себя след разрушений. Более 200 жизней были унесены, а несколько общин оказались отрезанными, в то время как десятки тысяч людей оказались в нужде. Как и в прошлых катаклизмах, нарушенные коммуникации и отсутствие проверяемой информации привели к тому, что некоторые люди цепляются или даже выдумывают истории и слухи, которые помогают объяснить события, которые могут не быть сразу понятными, признаются эксперты и чиновники.

Доктор Дэвид Харкер, профессор и заведующий кафедрой философии и гуманитарных наук в Восточно-Теннессийском государственном университете, объяснил: "Когда происходят природные катаклизмы, часть нашей реакции - это страх, и желание любым способом понять происходящее". В результате люди все больше нуждаются в информации, которая поможет им понять хаотичный и пугающий мир.

Одним из распространенных слухов, циркулирующих после урагана, является тот, который, кажется, призван эксплуатировать политические убеждения людей. Широко распространенный слух, распространенный бывшим президентом Дональдом Трампом и владельцем Twitter Элоном Маском, утверждает, что федеральное правительство конфискует или перенаправляет помощь, предназначенную для усилий по ликвидации последствий урагана "Хелен", в рамках политической схемы.

Ни Трамп, ни Маск не представили никаких доказательств в поддержку своих заявлений. Ранее в том же году Трамп заявил, что администрация Байдена, а также демократический губернатор Северной Каролины Рой Купер удерживают средства помощи потому, что наиболее пострадавшие районы - это оплоты республиканцев. Маск заявил в твите, что Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) "активно блокирует граждан, пытающихся помочь".

Обвинения Трампа напоминают действие, которое он himself совершил, будучи президентом. В 2019 году администрация Трампа перенаправила $155 миллионов, предназначенных для помощи FEMA в случае бедствия, на поддержку правоприменения в сфере иммиграции.

Государственные и местные чиновники, в том числе республиканцы, критиковали те же слухи. Сенатор Кевин Корбин, представляющий район в западной части штата, опубликовал разочарованное сообщение на своей странице в Facebook в четверг:

«Не могли бы вы все помочь ПРЕКРАТИТЬ эту теорию заговора, которая плавает повсюду в Facebook и в Интернете о наводнениях в [Западной Северной Каролине]?" Корбин призвал своих подписчиков, объяснив, что слухи "просто отвлекают людей, пытающихся выполнять свою работу".

Несколько государственных и федеральных агентств также призвали к более здравомыслящему мышлению. Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями штата Теннесси опубликовало «Предупреждение о дезинформации» на своей странице в Facebook, заверив общественность, что государственные и федеральные агентства «не конфисковывают запасы».

Американский Красный Крест опубликовал подробный твит, опровергающий различные слухи и заявляя, что дезинформация «помешает нашей способности доставлять критически важную помощь и повлияет на работников, которые приостановили свою жизнь, чтобы помочь тем, кто в ней нуждается».

На пресс-конференции в пятницу tanto губернатор Купер, как и администратор FEMA Дин Крисвелл, признали, что слухи реально влияют на efforts по восстановлению на местах. Купер заявил, что утверждения о том, что государство пренебрегает своими обязанностями, «деморализуют» сотни Национальную гвардию, участвующих в efforts по восстановлению: «Когда люди говорят в социальных сетях, что ничего не делается, это просто не так, и это раздражает их».

Крисвелл отметил, что ложная информация может отговорить тех, кто нуждается, от обращения за помощью: «Этот уровень дезинформации создает ситуацию, когда они даже не придут к нам. Они даже не зарегистрируются, и мне нужно, чтобы люди зарегистрировались, чтобы они могли получить то, на что они имеют право через наши программы».

Губернатор Теннесси Билл Ли предположил, что дезинформация может исходить от иностранных источников: «Есть некоторое убеждение и понимание, что корень дезинформации - это 'иностранные источники, просто чтобы запутать то, что происходит здесь на месте'». Ли не представил никаких доказательств этого утверждения, и его пресс-секретарь не сразу ответил на запрос о комментарии.

Однако два видных распространителя дезинформации и изощренных теорий заговора не являются таинственными иностранными агентами или ботами. Это избранные официальные лица, которые представляют некоторые из районов, наиболее пострадавших от шторма.

Вице-губернатор Северной Каролины Марк Робинсон, находящийся под огнем республиканский кандидат в губернаторы штата, большую часть этой недели провел, критикуя собственный ответ штата на шторм. В твите во вторник Робинсон заявил, что «почти каждый второй самолет, выполняющий миссии, принадлежит частным лицам. Те немногие, которые нет, принадлежат другим штатам, кроме Северной Каролины». Это заявление прямо противоречило более ранний твит Национальной гвардии Северной Каролины, в котором сообщалось, что они провели 57 воздушных миссий и спасли более 400 человек.

«Наши солдаты и летчики работают 24 часа в сутки в дюжине counties, чтобы помочь нуждающимся в Северной Каролине», - сказал командир государственной гвардии, генерал-майор Тодд Хант, в твите в среду.

«Сотрудники DOT оценят помощь от жителей поблизости, но как смело с вашей стороны предлагать им направлять, как правительственное агентство, и произносить такие вещи!» - ответила Ардис Уоткинс, исполнительный директор Ассоциации государственных служащих Северной Каролины, в заявлении.

Представитель Марджори Тейлор Грин, представляющий район в Северной Джорджии, который также пострадал от шторма, бездоказательно предположил, что таинственная, загадочная сущность имеет возможность манипулировать погодными условиями, повторяя свою предыдущую необоснованную заявление о том, что разрушительные лесные пожары в Калифорнии были вызваны технологией пришельцев.

Представитель и ее пресс-секретарь не сразу ответили на наши запросы по поводу их комментариев в пятницу.

Местные новостные агентства неустанно работали над опровержением некоторых предосудительных спекуляций, теорий заговора и визуальных материалов, созданных ИИ, которые возникли после шторма. К сожалению, так же быстро, как один миф опровергается, другой появляется, затапливая звонки представителям и потенциально препятствуя запросам на срочную помощь, отмечают эксперты.

Хотя социальные сети облегчили связь между выжившими после шторма и помощью, позволили связаться с родственниками и предоставили доступ к важным ресурсам, они также усилили и ускорили распространение дезинформации, которую власти считают препятствием для восстановительных усилий, как отметил Харкер, профессор Восточно-Теннессийского государственного университета.

"По моему мнению, как общество, мы все еще пытаемся справиться с этим дихотомией, и некоторые социальные медиа-платформы внедрили свои механизмы проверки фактов, которые показали различную степень эффективности", - заметил Харкер. "Особенно тревожно, что в трудные времена социальные сети могут стать неоценимым источником точной информации".

В свете урагана политическая риторика стала инструментом распространения дезинформации. Бывшего президента Дональда Трампа и Илона Маска обвиняли в распространении слухов о том, что федеральное правительство неправильно направляет помощь для урагана Хильен в политических целях, не предоставляя никаких доказательств.

Это не первый раз, когда подобные обвинения звучат во время бедствия. В 2019 году администрация Трампа перенаправила $155 миллионов, предназначенных для помощи FEMA в случае бедствия, на поддержку мер по иммиграции.

Читайте также: