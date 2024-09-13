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В условиях продолжающейся охоты на стрелка из I-75, студенты выбирают недельное отсутствие, а правоохранители призывают жителей избегать определенных занятий на открытом воздухе.

Множество сообщений поступают из разных регионов. Однако человек, обвиняемый в обстреле Interstate 75 в Кентукки, все еще на свободе, что привело к закрытию weiterer образуемых учреждений и призывает близлежащих жителей удалиться от дикой местности.

 and  Mark Rodriguez
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В результате предполагаемого массового расстрела на Interstate 75 в юго-восточной части Кентуacchi...
В результате предполагаемого массового расстрела на Interstate 75 в юго-восточной части Кентуacchi в выходные дни подозрение в причинении ранений пяти человек пало на Джосефа А. Куча.

В условиях продолжающейся охоты на стрелка из I-75, студенты выбирают недельное отсутствие, а правоохранители призывают жителей избегать определенных занятий на открытом воздухе.

Поиски Джозефа Коуча, 32-летнего мужчины, продолжаются уже седьмой день, в то время как власти исследуют мощный, суровый дикий лес национального леса Дэньел Бун в восточной части Кентукки.

Коуч подозревается в причинении вреда пяти людям на стрельбище с помощью винтовки AR-15 после отправки сообщения: "Я собираюсь убить много людей. Ну, по крайней мере, попробую".

"Это человек, которого мы считаем все еще вооруженным и который будет крайне сложно найти", - заявил губернатор Кентукки Энди Бешир в четверг. "Мы хотим убедиться, что во время этой операции не будет потеряно ни одной жизни".

Поиски осложняются сложным рельефом, в том числе провалами и пещерами. Растительность настолько густа, что офицерам приходится использовать мачете, чтобы проложить путь.

Массивный лес охватывает площадь 1106 квадратных миль - больше, чем Лос-Анджелес и Нью-Йорк вместе взятые.

"У нас нет доказательств того, что мистер Коуч покинул эту область", - прокомментировал майор полиции Кентукки Скотти Пеннингтон.

"Мы просим вас - если вы находитесь в этом районе - приостановить свою деятельность".

В частности, полиция Кентукки просила жителей воздержаться от походов и охоты в лесу, так как поиски предполагаемого стрелка вынуждают закрывать двери для клиентов.

Ливень пуль обрушился на путешественников

Стрельба началась около 5:30 вечера в субботу в округе Лаурел, примерно в девяти милях к северу от Лондона, Кентукки.

С вершины утеса стрелок обрушил град пуль на I-75, попав в дюжину автомобилей, по словам властей.

Пять человек были ранены и госпитализированы. Четверо из жертв были выписаны из больницы, и пятая, как ожидается, поправится, заявил Бешир в четверг.

Тем не менее, он подчеркнул остроту необходимости донорства крови. Губернатор и его жена сдали кровь в четверг, призывая общественность сделать то же самое.

Разлив на I-75 стал второй волной стрельб на межштатных дорогах за одну неделю. В Вашингтоне пять человек получили ранения от огнестрельного оружия, а еще одного ранило осколками стекла во время цепочки стрельб вдоль I-5 в районах Сиэтла и Такомы.

Хотя стрельбы на межштатных дорогах могут казаться редкими, массовые стрельбы стали повседневной реальностью в американской жизни.

По данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, по крайней мере 389 массовых стрельб произошли в этом году, что составляет более 1,5 массовых стрельб в день.

Перед стрельбой в Кентукки, как сообщается, предполагаемый стрелок отправил сообщение: "Я собираюсь убить много людей. Ну, по крайней мере, попробую", как указано в ордере на арест.

Затем, менее чем за полчаса до начала стрельбы, Коуч якобы отправил еще одно сообщение: "Я убью себя потом", согласно ордеру на арест.

Тем не менее, мотивы для этой стрельбы остаются неясными.

Ученики пропускают дни учебы, а бизнесы укрепляют свои территории с беглецом на свободе

Поисковые партии обследуют национальный лес Дэньел Бун - охватывающий 21 округ Кентукки - по крайней мере, тринадцать местных школьных округов отменили хотя бы один день учебы на этой неделе.

В округе Лаурел - месте стрельбы - учеников отправили домой на пятый день подряд в пятницу. Школы Лаурел-Каунти перешли на дистанционное обучение в четверг и пятницу.

Некоторые бизнесы также принимают меры предосторожности, такие как "предоставление только услуг на вынос и запирание дверей", заявил шериф округа Лаурел Джон Рут на этой неделе.

В Кентукки нет обязательного периода ожидания для продажи оружия

Как и большинство штатов, Кентукки не вводит обязательный "период охлаждения" для покупателей, чтобы подождать перед приобретением огнестрельного оружия, согласно исследованию и политике Everytown.

Всего за несколько часов до стрельбы на I-75 Коуч легально приобрел винтовку AR-15 вместе с прицелом и 1000 патронами, сообщило управление шерифа округа Лаурел.

На следующий день после стрельбы власти обнаружили AR-15, который, как считается, был использован в нападении, заявил представитель шерифа округа Лаурел заместитель Гилберт Аккиардо.

"Он был найден в лесистой местности, прилегающей к межштатной дороге, в позиции, с которой он мог бы стрелять по межштатной дороге из этого лесного участка", - объяснил Аккиардо.

Авторитеты нашли автомобиль, зарегистрированный на Коуча, недалеко от лесной службы дороги возле выхода 49, содержащий пустой чехол для ружья. Расследователи также нашли несколько полностью заряженных магазинов.

Остается неясным, сколько других оружий у предполагаемого стрелка. Однако Коуч должен считаться вооруженным и опасным, подтвердило управление шерифа в четверг вечером.

Объединенная награда в размере 35 000 долларов предлагается за информацию, ведущую к аресту и осуждению стрелка.

"Мы получили множество советов из нескольких штатов", - заявил Пеннингтон. "Мы призываем продолжать поступать эти советы, потому что мы никогда не знаем, какой небольшой кусочек информации может привести нас к аресту".

В этом отчете также участвовали корреспонденты CNN Глория Пазмино, Мельissa Алонсо, Энди Роуз, Лорен Маскаренхас, Зои Соттиле, Эмили Смит и Элизабет Вольф.

Правительство и местные власти призывают всех в районе оставаться в безопасности и избегать Activities like hiking and hunting, as they continue the manhunt for Joseph Couch, the suspected mass shooter. With no evidence indicating that Couch has left the Daniel Boone National Forest, we (the community) are on high alert. The operations to locate Couch are challenging due to the vastness and complex terrain of the forest, making it crucial for everyone to cooperate and follow the necessary precautions.

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