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В условиях беспорядков президент Венесуэлы решил отпраздновать Рождество.

 and  Alex Stellmacher
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- В условиях беспорядков президент Венесуэлы решил отпраздновать Рождество.

В разгар серьезного политического кризиса в Венесуэле авторитарный президент Николас Мадуро переносит Рождество примерно на два с половиной месяца вперед. "Уже сентябрь, и запах Рождества уже витает в воздухе. В знак благодарности стойкому народу я переношу Рождество на 1 октября указом", - объявил Мадуро во время прямого эфира для своих сторонников. "Рождество приносит мир, радость и безопасность".

Это не первый раз, когда Мадуро использует такой необычный подход, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем Венесуэлы. В 2020 году, во время пандемии COVID-19, он перенес Рождество на 15 октября, а на следующий год - на 4 октября.

В то время Мадуро поделился видео, на котором показан дворец Мирафлорес, украшенный рождественскими елками и украшениями. Социалистическое правительство обычно распределяет продовольственные пакеты, такие как ветчина, в бедных районах Венесуэлы в рождественский сезон.

Критики обвиняют Мадуро в фальсификации выборов

После президентских выборов 28 июля, которые были омрачены обвинениями в фальсификации, про-государственный избирательный орган объявил Мадуро, который находится у власти с 2013 года, победителем. Критики обвиняют venezuelan government в фальсификации выборов и заявляют о победе своего кандидата, Эдмундо Гонсалес Уррутия. В понедельник суд, по просьбе прокуратуры, выдал ордер на арест бывшего дипломата.

Соединенные Штаты и несколько латиноамериканских стран уже признали победу Гонсалеса. Европейский Союз и Организация американских государств также ставят под сомнение официальные результаты выборов. В Венесуэле и за рубежом недавно прошли массовые протесты оппозиционеров, которые выступают против того, что они воспринимают как сфальсифицированный результат выборов.

Необычные даты Рождества Мадуро часто воспринимаются как средство отвлечь внимание от других внутренних проблем. В ходе критики и протестов, последовавших за предполагаемой фальсификацией выборов, внимание к рождественским праздникам сместилось и стало предметом других дискуссий.

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