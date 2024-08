В украинском регионе пять человек погибли в результате нападения российских войск, более двадцати получили ранения.

За последние 24 часа пять гражданских лиц погибли, а по меньшей мере 22 человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате российской агрессии в Украине, сообщает "Киевский независимый" со ссылкой на региональные власти.

09:37 Разрушенный российский нефтехранилище: спутниковые снимки показывают масштаб пожара Украина утром в воскресенье атаковала крупное нефтехранилище в Пролетарске, на юге России, с помощью беспилотников. Пожар продолжается более суток, в результате чего пострадали более 40 пожарных, сообщают региональные власти. Спутниковые фотографии также показывают масштаб пожара:

Украина в последнее время неоднократно атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные объекты с помощью беспилотников, стремясь ограничить поставки топлива вражеским войскам и сократить доходы российской нефтяной промышленности.

09:16 Киев: более 1300 российских солдат "нейтрализованы" за день Сообщения из Киева сообщают о значительных потерях среди российских войск: 1330 российских солдат были "нейтрализованы" (убиты или ранены), в течение одного дня, сообщает Министерство обороны Украины. С начала войны в феврале 2022 года, якобы, было "нейтрализовано" 601 800 российских солдат. Министерство также сообщает, что противник потерял дополнительно 5 танков (всего 8518), с начала российского вторжения. Украина сообщает о более чем 16 500 бронетранспортеров и более чем 13 800 дронов, которые больше не находятся под контролем российской армии или уничтожены. Эти данные не могут быть независимо подтверждены, так как Москва хранит молчание о своих потерях в Украине.

08:47 Байден выступает за Украину: ни один лидер не должен прогибаться перед тиранами "Ни один лидер не должен прогибаться перед тиранами", - сказал Джо Байден. Говоря на первом дне съезда Демократической партии, американский президент заявил: "Путин думал, что Киев падет в течение трех дней. Три года спустя, Украина все еще не покорена". Демократ противопоставил свою позицию как сторонника сильной НАТО и свободной Украины бывшему президенту Дональду Трампу, который хвалил российского президента Владимира Путина. "Ни один главнокомандующий не должен кланяться тиранам", - заявил Байден.

08:31 Россия бомбит Украину ночными бомбардировками Россия вновь атаковала Украину ночными бомбардировками, сообщает украинская армия. Девять регионов в центральной, северной и южной частях страны подверглись нападению, было сбито три ракеты и 25 дронов, сообщает украинские ВВС через Telegram. Это пятая авиационная атака на Киев в этом месяце, воздушные тревоги звучали 41 раз в августе в столице. Военные сообщают, что отразили атаку дронов на Киев накануне.

07:52 Военное управление: российская ракетная атака на Киев отражена - на данный момент нет сообщений о повреждениях

Ранним утром в понедельник российские войска якобы атаковали Киев с севера ракетами, сообщает военное управление Киева через Telegram. "Предварительная информация свидетельствует о том, что враг атаковал украинскую столицу с севера, скорее всего, используя баллистические ракеты типа "Искандер". Это пятая ракетная атака на Киев в этом месяце!", - говорится в сообщении. Военные сообщают, что успешно перехватили ракеты на окраинах Киева. На данный момент нет сообщений о повреждениях или жертвах в Киеве.

07:38 Белоруссия: Лукашенко направляет дополнительные войска и самолеты к границе с Украиной Белоруссия направила дополнительные войска ПВО и самолеты к границе с Украиной, сообщает генерал-майор Андрей Луканович, командующий белорусскими войсками ПВО, сообщает "Киевский независимый". Это заявление было сделано вскоре после того, как белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он направил треть своей армии к границе этим летом. Лукашенко объяснил накопление войск на границе "недопониманием" между Белоруссией и Украиной. Луканович заявил, что Белоруссия направила самолеты, зенитные ракеты и радиоэлектронные подразделения на границу. Киев еще не подтвердил заявления Лукановича о дополнительных белорусских войсках и вооружении на границе. Украинская государственная пограничная служба ранее не сообщала о признаках военного наращивания вдоль белорусской границы, несмотря на приказ Лукашенко.

07:24 ИСВ: Россия перебрасывает 5000 солдат в область Курск Из-за действий украинских войск в Курской области России приходится перебрасывать войска с других участков фронта в этот район, сообщает Институт изучения войны (ИСВ) в США. "Российские войска перебросили дополнительные силы в область Курск с самых ранних этапов прогресса Украины и, скорее всего, перебросили более 5000 солдат в регион", - считают аналитики.

06:54 Зеленский: вторая мирная конференция в Украине должна состояться до конца года Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских дипломатов обеспечить проведение второй мирной конференции в Украине до конца года. Говоря на встрече глав дипломатических миссий в Украине, посвященной "военной дипломатии: стойкости, оружию, победе", Зеленский сказал: "Первая конференция, на мой взгляд, была значительным успехом для Украины. Я благодарен всем, кто способствовал ее проведению. Сейчас мы готовимся ко второй мирной конференции, и она должна состояться в этом году". Зеленский добавил: "Мы должны сделать все возможное, чтобы расширить круг поддержки коммуникации первой конференции".

05:11 Киев сообщает о множественных атаках дронов вдали от линии фронтаВ течение ночи были зафиксированы множественные атаки дронов в различных регионах Украины, удаленных от линии фронта. По данным ПВО, атакам подверглись объекты в Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях. ПВО также оставалась начеку на окраинах Киева. Жителям было рекомендовано искать укрытие. На данный момент о жертвах и ущербе не сообщается.

02:23 США подтверждают поддержку Киева - обсуждение наступления в КурскеВ то время как продолжаются контрнаступления Украины в российском регионе Курск, США остаются твердыми в поддержке Киева. Как заявил представитель Министерства обороны США, президент США Джо Байден вновь заверил, что они будут неизменно поддерживать Украину и стоять рядом с ней столько, сколько понадобится. США также приоритезируют оказание военной помощи Киеву. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил продолжение поддержки США в телефонном разговоре с его украинским коллегой Русланом Умеровым, добавив, что получил лучшее понимание целей Украины с контрнаступлением.

01:07 Германия поставляет еще одну систему Iris-TГермания собрала еще один пакет военной помощи для Украины. Страница сводки Министерства обороны указывает, что последние поставки включают, среди прочего, третью систему ПВО Iris-T SLS. Кроме того, были поставлены тысячи артиллерийских снарядов, дроны, Bergepanzer 2 и сотни винтовок с соответствующими боеприпасами.

00:20 Зеленский: Значительный прогресс в захвате российских солдатУкраинское наступление в российском регионе Курск считается наиболее значительным прогрессом в захвате российских солдат с начала войны,according to President Volodymyr Zelenskyy. Speaking to Ukrainian diplomats, he stated that these captives would eventually be exchanged for detained Ukrainians. So far, it's estimated that Russia has taken more Ukrainian captives than vice versa.

22:21 Командир чеченцев: Погибшие в Курске "восходят на небеса"Апти Алаудинов, командир полка "Ахмат", участвующего в российском конфликте, якобы призвал российских призывников присоединиться к линии фронта в видео, упомянув, что те, кто погибнет в Курской области, "восходят на небеса."

21:58 Зеленский: Наступление ликвидировало концепцию "красных линий" РоссииТак как украинское наступление в Россию считалось маловероятным, оно держалось в секрете, сказал президент Украины Владимир Зеленский, согласно газете "Правда". Недавно несколько стран предупреждали, что наступление "переступит через самые критические 'красные линии' России." Теперь Зеленский сказал, что "концепция 'красных линий' России рухнула возле Сучья."

21:38 Литва начинает строительство военной базы для немецкой армииЛитва начала строительство военной базы для немецких войск. По завершении к концу 2027 года, она сможет разместить до 4000 немецких солдат. Это будет первое постоянное зарубежное размещение немецкой армии со времен Второй мировой войны. Германия обязалась разместить войска в НАТО и ЕС члене Литве, граничащей с Россией, в прошлом году. Министр обороны Литвы Raimundas Karoblis оценивает стоимость строительства более чем в один миллиард евро.

21:15 Президент Чехии: Возможно членство Украины в НАТО при частичной оккупацииПрезидент Чехии Петр Павел открыт к идее присоединения Украины к НАТО, даже когда части ее территории оккупированы. Он считает, что Украина сможет договориться о мире с Россией в течение нескольких лет, сказал Павел в интервью новостному сайту "НовиНКи". Такое соглашение могло бы означать, что Россия временно оккупирует часть территории Украины, без признания изменения границ "демократическими государствами". Такая временная граница могла бы позволить "принять Украину в НАТО в границах, которые она контролирует в то время," сказал Павел. Германия также присоединилась к НАТО в 1955 году, когда еще частично оккупировалась Советским Союзом.

20:57 Украинские войска приближаются к российскому понтонному мостуУкраинские войска взяли под контроль город Вышневка в российском регионе Курск, согласно военным наблюдателям. Это ставит их в 12 километрах от плавающего моста через реку Сейм, который сейчас является единственной возможностью для российской армии или отступления.

20:36 Администрация Покровска надеется на лучшееВоенная администрация восточного украинского города Покровск находится в неопределенном положении, так как российские войска продвигаются: "Они движутся к окраинам Покровска. Мы видим это - это не секрет," сказал глава информационного отдела там для "Вашингтон Пост". "Возможно, ситуация изменится каким-то образом - мы надеемся, что враг остановится где-то у подступов к Покровску и наши войска отразят их," она сказала. Если город падет, он станет крупнейшим ранее захваченным населенным пунктом, захваченным русскими с Бахмута в мае 2023 года.

Вы можете ознакомиться со всеми предыдущими событиями здесь.

Конфликт на Украине продолжает эскалацию, с Украиной, целящейся в российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные объекты с помощью дронов, чтобы помешать поставкам топлива вражеским войскам и сократить доходы российской нефтяной промышленности. В то же время российская агрессия на Украине привела к жертвам среди гражданского населения, с пятью погибшими и 22 ранеными за последние 24 часа.

Читайте также: