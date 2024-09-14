В удивительном начале сезона Эрлинг Хааланд побил еще один рекорд забитых голов в Премьер-лиге.

В этом сезоне Эрлинг Холанд был неудержим, побивая рекорды направо и налево. Он забил девять голов в четырех матчах Премьер-лиги, установив новый рекорд, превзойдя предыдущий лучший результат в восемь голов в четырех матчах Уэйна Руни.

Индивидуальный счет голов Холанда в девять голов превышает то, что любая другая команда Премьер-лиги смогла сделать в совокупности, за исключением его собственного Манчестер Сити. В субботу, к сожалению, узкая ширина стойки ворот помешала ему установить беспрецедентный хет-трик в трех подряд матчах Премьер-лиги.

Вместо этого он довольствовался дублем, приведя Манчестер Сити к победе со счетом 2-1 над Брентфордом. Этот дубль увеличил общий счет голов Холанда в Манчестер Сити до впечатляющих 99 голов в 103 матчах.

Его первый гол был решающим, забитый на 19-й минуте, когда Манчестер Сити проигрывал после того, как Брентфорд забил всего через 22 секунды после начала игры. Его второй гол состоялся прямо перед перерывом, когда он обманул оборону Брентфорда, перехватил длинный пас от голкипера Эдерсона и нежно перекинул мяч в ворота.

Выдающаяся игра Холанда состоялась несмотря на сомнения в его участии в матче после смерти близкого родственника в течение недели.

Холанд также стал самым быстрым игроком, достигшим 50 голов в Премьер-лиге, совершив это достижение в 48 играх. Это на 17 игр быстрее, чем предыдущий рекорд Эндрю Коула. Если он сможет снова возглавить таблицу бомбардиров в этом сезоне, он присоединится к Тьерри Анри как единственный игрок, выигравший три подряд Золотых бутса с 2006 года.

Гэри Лайнекер, известный обозреватель BBC и ведущий подкаста "The Rest Is Football", высоко оценил Холанда в прошлом месяце, сказав: "Он быстрый, большой, сильный и трудно его опекать. Он результативный и не волнуется, когда промахивается. Он может промахнуться, но хороший бомбардир, как он, много забивает".

Джордж Рамсей из CNN также внес свой вклад в отчет.

Выдающаяся игра Эрлинга Холанда в футболе принесла ему множество наград в этом виде спорта. Несмотря на личные трудности, он продолжал преуспевать, побив рекорд Уэйна Руни по количеству голов в Премьер-лиге в первые четыре матча сезона.

Читайте также: