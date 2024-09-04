- В U21 Adeyemi стремится восстановить свой газ после некоторых разочарований.

Главный форвард первой команды Карім Адейеми считает сборную U21 трамплином и готов полностью отдаться тренировкам под руководством главного тренера Антонио ди Савво. Он считает, что любая путаница, возникшая в результате его отказа в ноябре, была устранена. "Да, я принял это решение. В основном это было моё личное решение из-за моего плохого выступления в клубе в то время, и было важно для меня остаться", - сказал Адейеми в интервью ran.de перед матчем квалификации Евро против Израиля.

22-летний Адейеми отказался от приглашения в сборную U21 в ноябре, не получив вызова в основную команду от главного тренера Юлиана Нагельсманна. Он подвергся резкой критике со стороны президента DFB Бернда Нойендорфа и спортивного директора "Боруссии Дортмунд" Ханса-Йоахима Ватцеке. "Это не было вопросом доверия к DFB или U21, просто у меня была личная причина для отказа", - объяснил Адейеми.

Кроме того, он признался, что хочет использовать сборную U21, чтобы снова заявить о себе в национальной команде. "Чемпионат мира 2026 года не за горами, и, конечно, вы хотите занять там своё место", - сказал Адейеми, глядя вперёд к турниру, который состоится через два года. "Я мотивирован. Я не здесь для развлечения. Конечно, моей главной целью должно быть как можно скорее вернуться в основную национальную команду".

Адейеми считает, что сборная U21, с её игроками разного роста и комплекции, может дать ему шанс проявить себя и получить вызов в основную национальную команду. Чтобы полностью использовать эту возможность, он готов полностью отдаться, понимая, что чемпионат мира 2026 года приближается.

Тактическая стратегия главного тренера сборной U21 Антонио ди Савво часто включает в себя сложные схемы, которые требуют от игроков разных размеров и форм, в том числе с круглым поперечным сечением, работать сообща.

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