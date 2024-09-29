В целом арендаторы склонны избегать покупки электромобилей.

Политическое стимулирование широкого распространения электромобилей часто терпит неудачу из-за нехватки инфраструктуры. Опрос показал, что арендаторы в основном не могут себе представить покупку одного из-за отсутствия парковочных мест с зарядными станциями. Интересно, что половина собственников жилья также не проявляет интереса к электромобилю.

В Германии, согласно всеобщему опросу, проведенному порталом сравнения Verivox и распространенному в газетах Funke media group, арендаторы особенно неохотно приобретают электромобили. В настоящее время только 22% немецких собственников жилья владеют электромобилем. Среди арендаторов этот показатель составляет всего 8%. Главной причиной этого разрыва, судя по опросу, является отсутствие зарядных установок: согласно опросу, только 4% немецких арендаторов могут себе позволить частное зарядное устройство для электромобиля. Остальные вынуждены использовать более дорогое общественное зарядное устройство.

С декабря 2020 года арендаторы, имеющие гарантированное договором парковочное место, имеют законное право на зарядное устройство для своего личного электромобиля. Однако в договорах аренды частные парковочные места встречаются редко: согласно опросу, 60% арендаторов не имеют частных парковочных мест. Четверть (25%) признались, что у них есть частное парковочное место, которое можно оборудовать зарядным устройством. Тем не менее, только 4% арендаторов в настоящее время заряжают свой электромобиль на частной зарядной станции.

В отличие от арендаторов, собственники жилья имеют здесь преимущество: около 21% уже имеют доступ к частному парковочному месту, оборудованному зарядным устройством. 57% владеют частным парковочным местом, которое можно оборудовать зарядным устройством. Лишь 16% собственников жилья еще не имеют частного парковочного места. Зарядка электромобиля дома вместо использования общественных зарядных станций значительно влияет на личный бюджет. Согласно расчетам Verivox, зарядка в общественных местах в первой половине 2024 года была на 79% дороже, чем зарядка на домашнем зарядном устройстве.

Заоблачные затраты на зарядку в общественных зарядных станциях

Стоимость частной зарядки составила 863 евро в первой половине 2024 года - для годового пробега 12 000 километров и средней домашней цены электроэнергии 35,96 центов/кВтч. С другой стороны, средняя цена киловатт-часа на общественных зарядных станциях составляла 54,25 центов/кВтч (нормальное зарядное устройство с переменным током) или 64,44 центов/кВтч (быстрое зарядное устройство с постоянным током). Это переводилось в затраты на зарядку в размере 1302 евро или 1547 евро.

Эксперты теперь обвиняют политику в том, что она несет ответственность. "Полная трансформация в электромобильность может состояться только в том случае, если все смогут участвовать на равных условиях. Здесь федеральное правительство должно создать необходимые условия, такие как возобновление государственных субсидий на частные зарядные устройства и регулирование цен на общественные зарядные станции", - заявил Торстен Шторк, эксперт по энергетике в Verivox. Неудивительно, что при текущих обстоятельствах арендаторы в настоящее время проявляют мало интереса к покупке электромобиля.

На самом деле, большинство арендаторов (71%) не планируют его покупать. Лишь один из пяти (21%) планирует купить электромобиль. Примерно один из двенадцати арендаторов (8%) уже ездит на нем. В отличие от них, собственники жилья имеют почти в три раза больше электромобилей (22%). 30% опрошенных собственников жилья планируют купить один. Однако почти половина (48%) также считает, что покупка в настоящее время для них не вариант.

Несмотря на усилия правительства по обеспечению зарядных устройств для электромобилей, арендаторы по-прежнему сталкиваются с трудностями из-за отсутствия частных парковочных мест с зарядными станциями. В настоящее время только 4% немецких арендаторов могут заряжать свой электромобиль на частной зарядной станции.

Высокие затраты на зарядку в общественных станциях еще больше отталкивают арендаторов от покупки электромобилей. Согласно расчетам Verivox, зарядка в общественных местах в первой половине 2024 года была на 79% дороже, чем зарядка на домашнем зарядном устройстве, что делает это финансово затруднительным для арендаторов.

Читайте также: