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В триумфе 3-2 над "Коллумбом Кру", Лионель Месси помогает "Интер Майами" обеспечить свой первый щит болельщиков.

Интер Майами, возглавляемый Лионелем Месси, первенствовал в борьбе за Supporters’ Shield, одержав драматическую победу над Колумбус Крю со счётом 3:2. Этой победой аргентинец во второй раз привел свой нынешний клуб к триумфу и добыл 46-й титул в своей карьере.

 and  Katherine Bradley
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Лионель Месси одержал свою 46-ю победу в карьере своей последней победой.
Лионель Месси одержал свою 46-ю победу в карьере своей последней победой.

В триумфе 3-2 над "Коллумбом Кру", Лионель Месси помогает "Интер Майами" обеспечить свой первый щит болельщиков.

Месси забил два потрясающих гола на последних минутах первого тайма, один из которых был удар с близкого расстояния, а другой - потрясающий штрафной удар, что позволило Интер Майами превзойти Крево и завоевать трофей, вручаемый команде с лучшим выступлением в регулярном сезоне.

Луис Суarez, бывший коллега Месси по Барселоне, восстановил двухголевое преимущество вскоре после того, как Колумбс сравнял счет 2-1 благодаря голу Диего Росси в 46-й минуте. Майами удалось сохранить победу, несмотря на то, что Чуко Эрнандес реализовал пенальти в конце второго тайма.

После матча Месси сказал в интервью Apple TV: "Я счастлив, счастлив за эту команду. Я сказал вам в начале года, что мы знали, что это команда, борющаяся за это".

Он продолжил: "Мы взяли инициативу в свои руки с самого начала, у нас были игроки, чтобы сделать это. Я рад, что мы достигли первой цели, и мы думаем о следующем".

Месси пропустил более трех месяцев из-за травмы и международных обязательств, прежде чем вернуться в игру 15 сентября. В этом сезоне он забил 17 голов и отдал 15 голевых передач в 17 матчах за команду.

Победа дала Интер Майами первое место в таблице регулярного сезона, обеспечив им преимущество своей площадки в плей-офф MLS Cup.

Чтобы превзойти рекорд MLS в 73 очка, установленный Нью-Инглэнд Революшн в сезоне 2021 года, Майами должен выиграть свои оставшиеся два матча лиги.

Однако их конечной целью, несомненно, будет Кубок MLS.

Со-владелец Майами и бывший английский международный игрок Дэвид Бекхэм выразил свою гордость в Instagram, написав: "Так горжусь тем, что вижу, как наши игроки поднимают Щит поддержки после фантастической победы в Колумбусе. Еще одно замечательное достижение в истории клуба и я рад принести этот трофей самым преданным фанатам лиги. Теперь давайте двигаться вперед и бороться за следующий".

Игра Месси продолжала впечатлять, он забил еще два гола, демонстрируя свой талант в спорте, особенно в футболе. Во втором тайме Майами удалось сохранить свое преимущество, несмотря на попытки Колумбуса, гарантировав, что они останутся непобежденными в своей погоне за Кубком MLS.

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