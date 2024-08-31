- В третьем матче за Уайльдс, ВфБ пытается одержать победу над Майнцем, продолжая свою лигу без побед.

Несмотря на раннее преимущество 2:0 и странный поздний гол со штрафного, "ВФБ Штутгарт" не смог одержать первую победу в сезоне во втором туре. Несмотря на участие в Лиге чемпионов, "Штутгарт" смог добиться только ничьей 3:3 (2:1) против "1. ФСВ Майнц 05", оставшись на одном очке.

Энцо Милло (8-я минута) и Джейми Левинг (15-я) вывели "Штутгарт" вперед двумя ранними голами перед 59 000 зрителей. Надим Амири (пенальти, 43-я минута) иJonathan Burkardt (62-я минута) сравняли счет для "Майнца". В компенсированное время швейцарский национальный игрок "Штутгарта" Фабиан Ридер ударил в перекладину со штрафного. Мяч отскочил от спины вратаря Робина Центера и залетел в ворота, но Максим Лейтш заработал очко для "Майнца" в добавленное время.

Как и в первом домашнем матче сезона, фанаты "Штутгарта" прибыли в стадион большим конвоем. Они праздновали и поддерживали команду, когда "Штутгарт" начал матч агрессивно. Однако "Майнц" испытывал трудности в обороне, позволив Денизу Ундаву упустить несколько моментов (3-я/4-я минуты).

Но "Штутгарт" воспользовался моментом. Удар Криса Фуриха был отбит на пути к Милло, который забил первый гол. Через семь минут ужасная ошибка защитника "ФСВ" Андреаса Хане-Ольсена позволила Левингу забить впечатляющий гол из верхнего угла.

"Штутгарт" имел несколько шансов увеличить преимущество, но после упущенного момента Ундава (29-я минута) они не смогли воспользоваться ими. "Майнц" вернулся в игру, попав в перекладину дважды через Александра Нюбеля (33-я/35-я минута), прежде чем Амири забил пенальти. Буркард был сбит Милло в борьбе. Перед перерывом защитник "ВФБ" Анри Чейс предотвратил гол в ворота с линии штрафной.

Вторая половина началась с преимущества "Штутгарта". После того, как Милло не использовал хороший момент (51-я минута), Буркард забил с близкого расстояния, сделав игру равной. Однако другой гол Буркарда был отменен из-за офсайда (70-я минута). Тренер "Штутгарта" Себастьян Хёнесс выпустил Эрмедина Демировича и Эль Била Туре для усиления атаки. Штрафной от запасного Ридера нашел путь в ворота, приблизив "Штутгарт" к победе. Однако Лейтш головой сравнял счет для "Майнца" в компенсированное время.

Несмотря на энтузиазм фанатов "Штутгарта", их команда упустила преимущество по ходу матча. Другой вратарь, Центер, внес необычный вклад в счет, случайно позволив другой гол от Ридера со штрафного.

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