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В том же духе, что и Сикма, новый рекрут в Альбе, Уильямс стремится внести существенный вклад.

Тре-china Вильямс, недавно вышедший на площадку, сравнивается с Люком Сикмой, звездой, подобной Альбе-Иконе. Американец отмечает сходства в их тактике игры.

 and  Anne Legman
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- В том же духе, что и Сикма, новый рекрут в Альбе, Уильямс стремится внести существенный вклад.

Тревон Уильямс восхищался Люком Сикмой до перехода из "ratiopharm Ульм" в "Альба Берлин". Сикма провел в Берлине шесть долгих лет, оставив значительный след в игре одиннадцатикратных чемпионов по баскетболу. "Я много наблюдал за ним перед принятием решения, и заметил много сходств между нами", - сказал американский игрок.

Уильямс ранее внимательно следил за выступлениями "Альбы" в прошлом сезоне. "Они одна из самых сильных команд в лиге", - заявил он. Он считает, что сможет сыграть подобную роль, как Сикма в прошлом. "Я могу принести много энергии в команду. Хотя я, возможно, не самый проворный прыгун, у меня есть хорошее предвидение, что очень полезно", - объяснил он.

Берлин кажется моим родным городом

Рост Уильямса 2.06 метров, он в основном играет на позиции мощного форварда, но также имеет опыт игры в качестве центрового в Ульме. Он также может играть на этой позиции в Альбе. Тренер Израиль Гонсалес был честен, что Уильяму "необходимо некоторое время", чтобы найти свою роль.

Уильямс, родом из Чикаго, легко адаптировался в Берлине. "Меня здесь очень тепло приняли. Парни показывают мне все", - сказал он. Уильямс быстро полюбил Берлин. "Город большой и потрясающе красивый. Переход из Ульма в Берлин был большим шагом. Как городской житель, это действительно чувствуется как дома", - сказал он.

Уильямс стремится внести свой вклад в успех "Альба Берлин" в немецкой Бундеслиге. Следуя по стопам Сикмы, он хочет оставить свой след в этой знаменитой лиге.

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