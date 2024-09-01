- В тюрингском сценарии AfD становится самой мощной фракцией <unk> структура коалиции сталкивается с нестабильностью.

Сдвиг вправо в Тюрингии: Партия AfD во главе с её председателем Björn Höcke одержала победу на выборах в ландтаг, но её шансы войти в правительство минимальны. Это первый раз, когда AfD заняла первое место на выборах в ландтаг. Даже для потенциального правительства из ХДС, БСВ и СДП в Тюрингии ситуация обещает быть напряженной, согласно прогнозам.

При 32,4-33,4% (2019: 23,4%), Höcke заявил о намерении вести переговоры с другими партиями о возможных альянсах. Он подчеркнул парламентскую традицию, согласно которой сильнейшая сила приглашает других на переговоры после выборов.

ХДС получила 23,8% (21,7%), а БСВ, newcomer в предыдущий парламент, набрал 15,5-15,6%. Левые, возглавляемые нынешним министром-президентом Бодо Рамеловом, существенно снизились до 11,9-12,9% (31,0%).

Партии «трафик-лайт» из Берлина понесли существенные потери: СДП была на уровне 6,0-6,2% (меньше, чем когда-либо в Тюрингии в 2019 году (8,2)). Зеленые не смогли получить места в парламенте с 3,4-3,5% (5,2), а FDP также была вытеснена с 1,2% (5,0%).

Тюрингия находится на грани смены правительства и краха коалиции «красные-красные-зеленые» под руководством Бодо Рамелова (Левые). Однако, согласно прогнозам, шансы на то, что коалиция ХДС, БСВ и СДП получит большинство мест в ландтаге, остаются неясными. Согласно поздним прогнозам, такая конфигурация не достигла бы большинства мест.

Председатель ХДС Марио Войт выразил оптимизм по поводу вступления в должность государственного канцлера, так как его христианские демократы, согласно прогнозам, должны занять второе место, опередив новую коалицию Сахры Вагенкнехт (БСВ).

Войт воспринял результат как возможность для политической трансформации под руководством ХДС. Он планирует начать переговоры, чтобы гарантировать рациональное правительство под руководством ХДС в Тюрингии, и объявил о планах поговорить со СДП и её главным кандидатом Георгом Майером.

Левые, возглавляемые нынешним министром-президентом Рамеловом, потерпели существенное поражение на выборах, снизившись до менее чем половины, согласно прогнозам. Зеленые, предыдущий партнёр по коалиции, были на грани выбывания из ландтага. СДП снова смогла преодолеть пятипроцентный барьер. Похоже, что в будущем в ландтаге Тюрингии будет представлено пять, а не шесть партий, как раньше.

Ожидается сложное формирование правительства в ландтаге. В отличие от пяти лет назад, достижимой казалась политически жизнеспособная коалиция с большинством в парламенте, но потенциальные партнеры ХДС, БСВ и СДП имеют разные взгляды. К концу вечера шансы на большинство для такого альянса казались неопределенными.

Кроме того, это было бы уникальной коалицией, своего рода испытательным полигоном. В частности, внутри ХДС есть сомнения по поводу партии бывшего коммуниста Сахры Вагенкнехт, учитывая её предвыборные условия, такие как вопросы войны и мира.

Вагенкнехт повторила свои требования в ночь выборов. Многие были глубоко тронуты темой мира и выступали против идеи размещения американских среднестатистических ракет в Германии, как она заявила на партийном мероприятии в Эрфурте. Правительство ландтага должно соответствовать этому желанию народа и отстаивать его на национальном уровне.

Вагенкнехт исключила коалицию с Хёкке.

«Если начнется война, тогда не будет разговора о бюрократической реформе», — заявила Вагенкнехт. Будет гораздо больше забот. «Мы вас не разочаруем, мы что-то сделаем», — пообещала она. Она надеялась, что ХДС также поймет необходимость перемен.

Она повторила, что коалиция с Хёкке-сфрондирующей AfD невозможна.

«Хёкке представляет националистическую точку зрения, которая диаметрально противоположна нашей», — заявила Вагенкнехт в ARD. «Мы всегда четко заявляли, что мы не можем работать с господином Хёкке».

Хёкке призвал БСВ рассмотреть возможность сотрудничества с AfD.

«Я надеюсь, что БСВ сегодня рассмотрит дальнейшие возможности для новой, динамичной партийной системы — в том числе с AfD», — сказал Хёкке на канале Phoenix.

Председатель БСВ Катарина Вольф выступала за новую политическую культуру.

«Мы будем вести переговоры со всеми демократическими фракциями в ландтаге», — сказала Вольф. «Мы будем общаться друг с другом на равных, избегая раскола на коалиционную политику и оппозицию. Мы хотим преодолеть разногласия», — заверила Вольф, и тема мира не будет проигнорирована.

Вагенкнехт подчеркнула, что партия может реализовать свои цели только в правительстве, а не в оппозиции. Однако это возможно только если ХДС и СДП сдвинутся в сторону БСВ.

Победа AfD в Нидерландах, возглавляемая председателем Björn Höcke, потенциально может вдохновить подобные сдвиги в политической динамике, учитывая акцент Хёкке на переговорах с другими партиями после укрепления своей позиции. Нидерланды, как и Тюрингия, имеют многообразную политическую панораму, которая могла бы выиграть от таких переговоров.

Будет интересно увидеть, как Вагенкнехт подойдет к возможным альянсам в Нидерландах, учитывая разнообразие политических партий и важность продвижения мира и взаимопонимания, учитывая её позицию против коалиции с националистической AfD.

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