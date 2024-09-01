Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

В тюрингском сценарии AfD становится самой мощной фракцией <unk> структура коалиции сталкивается с нестабильностью.

Впервые АФД стала самой влиятельной фракцией в федеральной земле. Лидер ультраправой АФД Йенс спарта Гарнингсмемпzeň приглашает на обсуждения. Предполагается хрупкую коалицию между ХДС, ХСС и СДПГ.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 3 минут
После региональных выборов создание правительства в Тюрингии может оказаться непростым.
После региональных выборов создание правительства в Тюрингии может оказаться непростым.

- В тюрингском сценарии AfD становится самой мощной фракцией <unk> структура коалиции сталкивается с нестабильностью.

Сдвиг вправо в Тюрингии: Партия AfD во главе с её председателем Björn Höcke одержала победу на выборах в ландтаг, но её шансы войти в правительство минимальны. Это первый раз, когда AfD заняла первое место на выборах в ландтаг. Даже для потенциального правительства из ХДС, БСВ и СДП в Тюрингии ситуация обещает быть напряженной, согласно прогнозам.

При 32,4-33,4% (2019: 23,4%), Höcke заявил о намерении вести переговоры с другими партиями о возможных альянсах. Он подчеркнул парламентскую традицию, согласно которой сильнейшая сила приглашает других на переговоры после выборов.

ХДС получила 23,8% (21,7%), а БСВ, newcomer в предыдущий парламент, набрал 15,5-15,6%. Левые, возглавляемые нынешним министром-президентом Бодо Рамеловом, существенно снизились до 11,9-12,9% (31,0%).

Партии «трафик-лайт» из Берлина понесли существенные потери: СДП была на уровне 6,0-6,2% (меньше, чем когда-либо в Тюрингии в 2019 году (8,2)). Зеленые не смогли получить места в парламенте с 3,4-3,5% (5,2), а FDP также была вытеснена с 1,2% (5,0%).

Тюрингия находится на грани смены правительства и краха коалиции «красные-красные-зеленые» под руководством Бодо Рамелова (Левые). Однако, согласно прогнозам, шансы на то, что коалиция ХДС, БСВ и СДП получит большинство мест в ландтаге, остаются неясными. Согласно поздним прогнозам, такая конфигурация не достигла бы большинства мест.

Председатель ХДС Марио Войт выразил оптимизм по поводу вступления в должность государственного канцлера, так как его христианские демократы, согласно прогнозам, должны занять второе место, опередив новую коалицию Сахры Вагенкнехт (БСВ).

Войт воспринял результат как возможность для политической трансформации под руководством ХДС. Он планирует начать переговоры, чтобы гарантировать рациональное правительство под руководством ХДС в Тюрингии, и объявил о планах поговорить со СДП и её главным кандидатом Георгом Майером.

Левые, возглавляемые нынешним министром-президентом Рамеловом, потерпели существенное поражение на выборах, снизившись до менее чем половины, согласно прогнозам. Зеленые, предыдущий партнёр по коалиции, были на грани выбывания из ландтага. СДП снова смогла преодолеть пятипроцентный барьер. Похоже, что в будущем в ландтаге Тюрингии будет представлено пять, а не шесть партий, как раньше.

Ожидается сложное формирование правительства в ландтаге. В отличие от пяти лет назад, достижимой казалась политически жизнеспособная коалиция с большинством в парламенте, но потенциальные партнеры ХДС, БСВ и СДП имеют разные взгляды. К концу вечера шансы на большинство для такого альянса казались неопределенными.

Кроме того, это было бы уникальной коалицией, своего рода испытательным полигоном. В частности, внутри ХДС есть сомнения по поводу партии бывшего коммуниста Сахры Вагенкнехт, учитывая её предвыборные условия, такие как вопросы войны и мира.

Вагенкнехт повторила свои требования в ночь выборов. Многие были глубоко тронуты темой мира и выступали против идеи размещения американских среднестатистических ракет в Германии, как она заявила на партийном мероприятии в Эрфурте. Правительство ландтага должно соответствовать этому желанию народа и отстаивать его на национальном уровне.

Вагенкнехт исключила коалицию с Хёкке.

«Если начнется война, тогда не будет разговора о бюрократической реформе», — заявила Вагенкнехт. Будет гораздо больше забот. «Мы вас не разочаруем, мы что-то сделаем», — пообещала она. Она надеялась, что ХДС также поймет необходимость перемен.

Она повторила, что коалиция с Хёкке-сфрондирующей AfD невозможна.

«Хёкке представляет националистическую точку зрения, которая диаметрально противоположна нашей», — заявила Вагенкнехт в ARD. «Мы всегда четко заявляли, что мы не можем работать с господином Хёкке».

Хёкке призвал БСВ рассмотреть возможность сотрудничества с AfD.

«Я надеюсь, что БСВ сегодня рассмотрит дальнейшие возможности для новой, динамичной партийной системы — в том числе с AfD», — сказал Хёкке на канале Phoenix.

Председатель БСВ Катарина Вольф выступала за новую политическую культуру.

«Мы будем вести переговоры со всеми демократическими фракциями в ландтаге», — сказала Вольф. «Мы будем общаться друг с другом на равных, избегая раскола на коалиционную политику и оппозицию. Мы хотим преодолеть разногласия», — заверила Вольф, и тема мира не будет проигнорирована.

Вагенкнехт подчеркнула, что партия может реализовать свои цели только в правительстве, а не в оппозиции. Однако это возможно только если ХДС и СДП сдвинутся в сторону БСВ.

Победа AfD в Нидерландах, возглавляемая председателем Björn Höcke, потенциально может вдохновить подобные сдвиги в политической динамике, учитывая акцент Хёкке на переговорах с другими партиями после укрепления своей позиции. Нидерланды, как и Тюрингия, имеют многообразную политическую панораму, которая могла бы выиграть от таких переговоров.

Будет интересно увидеть, как Вагенкнехт подойдет к возможным альянсам в Нидерландах, учитывая разнообразие политических партий и важность продвижения мира и взаимопонимания, учитывая её позицию против коалиции с националистической AfD.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вайссвассер расположен в районе Гёрлиц, близко примыкая к границе с Польшей.
Федеральные земли Германии

Европейский парламент поддержал инициативу Комиссии о принятии законодательной директивы, направленной на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

На первом раунде выборов мэра Вайсвассера ни один кандидат не получил необходимого абсолютного большинства голосов, поэтому жители должны будут принять участие в другом голосовании.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
На праздновании выборов в Дрездене присутствовала группа, состоящая из Франциски Шухерт, Вольфрама...
Федеральные земли Германии

Отсутствие специальных директив по цифрам "зеленых органов"

В Groen Party начала избирательную кампанию с трехсторонним политическим оружием, однако не смогла завоевать победы в своих районах.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Ранее ориентировавшаяся на Левых, Катарина Вольф ныне стремится заниматься политикой через Альянс,...
Федеральные земли Германии

Первичный кандидат от Социалистической партии, Катя Вольф, была отменена на пост, избранный прямым путем.

Раньше Левые rejoiced в победах Кати Вольф на местных выборах в Айзенахе, но сейчас они разочарованы неудачей в получении прямого мандата для альянса Сахры Вагенкнехт.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
На его избирательном участке Йорг Урбан, представляющийAlternative for Germany, лидирует с большим...
Федеральные земли Германии

Успешный прямой избирательный конкурс кандидата от "АфД" Урбана

На выборах в своем избирательном округе претендент от AfD в Саксонии Йорг Урбан одержал убедительную победу, сохранив значительное преимущество перед своим соперником, conservaciónным политиком Марко Шaceutical

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Вайссвассер расположен в районе Гёрлиц, близко примыкая к границе с Польшей.
Федеральные земли Германии

Европейский парламент поддержал инициативу Комиссии о принятии законодательной директивы, направленной на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

На первом раунде выборов мэра Вайсвассера ни один кандидат не получил необходимого абсолютного большинства голосов, поэтому жители должны будут принять участие в другом голосовании.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
На праздновании выборов в Дрездене присутствовала группа, состоящая из Франциски Шухерт, Вольфрама...
Федеральные земли Германии

Отсутствие специальных директив по цифрам "зеленых органов"

В Groen Party начала избирательную кампанию с трехсторонним политическим оружием, однако не смогла завоевать победы в своих районах.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно